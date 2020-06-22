مصدر الصورة Getty Images Image caption توسع الجدل ليشمل أزمة الهويات والأعراق في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أثارت حملة الكترونية تُشكك في "عروبة" سكان شمال إفريقيا جدلا عبر مواقع التواصل في الجزائر، وسط انتقادات حول "محاولات للتفرقة" وتساؤلات عن مصداقية الحسابات التي بدأت الحملة وقدمت نفسها على أنها "خليجية".

وتفاعل مغردون بشكل واسع مع الحملة، إذ انقسم رواد مواقع التواصل بين من استنكر أي اتهامات "بطمس اللغة والهوية العربية" من دول المغرب، ورفض الانسياق وراء ما اعتبروها محاولات "لاستثارة العنصريين واللعب على وتر التفرقة بين العرب والأمازيغ"، وآخرين اعتقدوا أنه يتعين على الدول والشعوب المغاربية "الاحتفاء بالهويات المتعددة" التي تشكل نسيج المجتمعات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KY530420 we already know we aren't Arabs and we're proud to be berbers and with our heritage and history.

we're proud to be ancestors of the Amazigh.

we're proud that we've been part of the Roman Empire, the Islamic Empire, Numidia ...etc

respect us, we respect you 🇩🇿🇲🇦🇹🇳#لستم_عربا pic.twitter.com/jXAUW0sL3L — يَاسِين 🇩🇿 (@KY530420) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FatmaEzzahraBe1 تونسية انتمي للمغرب الكبير "العربي" زيدوها على حالكم بربرية امازيغية قرطاجية اتكلم الفرنسية أتقن لغات أجنبية لساني طليق فصيح افهم لهجات كل العرب نتعايش مع المسيحي و اليهودي و البوذي اي شخص مزعوج مني يبلكني ويريحني 😍 وشكرا 😁#لستم_عربا #لسنا_عرب — فطوم 💫 (@FatmaEzzahraBe1) ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

وتصدر وسم #لستم_عربا مواقع التواصل في الجزائر ودول مغاربية أخرى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elMayssa #لستم_عربا



عرب ولا أمازيغ، المهم أننا حين نعتنق شيئا نوصله لقمته



حين اعتقنا الإسلام في المغرب فتحنا الأندلس



ونحن اليوم نعتنق الديمقراطية سنتعايش داخليا بكل أطيافنا إخوانا وعلمانيين.. وسننعتق من التبعية



ولن تسمح دول الاتحاد المغاربي لأذناب العقليات التوسعية أن تمس سيادتها.. — Mayssa Salama Ennaji مايسة سلامة الناجي (@elMayssa) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

واتسع نطاق الحديث حول الحملة ليشمل قضايا عديدة منها معنى الهوية والعروبة، والتاريخ العربي والأمازيغي والدين و"الشرخ" بين دول المشرق والمغرب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hassan_khalile هاشتاق #لستم_عربا أحد أسخف ما مرّ علي عبر تويتر، و رغم أنني أعتبر نفسي خليطا من العروبة و الأمازيغية أتساءل ما الذي يدعو للفخر كوني عربيا مثلا؟ و ما الذي يميّز الانتماء العرقي للعرب عن غيرهم؟ هل هو مفتاح الدخول للجنة مثلا

ألم يقل سيد الخلق لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى ! — Hassan ⛥ (@Hassan_khalile) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

وأكد مغردون على أن الهوية الأمازيغية "لا تعني الابتعاد عن الإسلام"، مشددين على ضرورة الافتخار بها ومقدمين أمثلة من دول أخرى مثل ماليزيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FadilaSaadi4 ان تكون امازيغي فهذه ليست شتيمة، أو خروج عن الإسلام، إليكم الماليزيين كمثال هم مسلمون وليسوا عرب ويفتخر ن بهويتهم فما بالكم يا أبناء اكسل وديهيا تنكرون هويتكم وتنتسبون لغيركم؟؟؟ #لستم_عربا — Fadila Saadi (@FadilaSaadi4) ٢٢ يونيو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MxhY88562atIjTQ #لستم_عربا

تقول أن "العرب في المشرق لايعترفون بعروبتي". غريب منطقك هذا! أو تظن أنني أرهن عروبتي باعترافك أو باعتراف الشرق أو الشمال؟ أنا عربي لأنني عربي. ومن يعترف أو لايعترف لا يهمني. أنت تحترق شوقا ليجود عليك أحد بالإعتراف لكي تنتشي وتظن أن الكل يعاني من هذا النقص؟ — مزلزل (@MxhY88562atIjTQ) ٢٠ يونيو ٢٠٢٠

"ذباب إلكتروني"

وكانت الحملة قد تزامنت مع اشتباكات اندلعت في مدينة ديجون الفرنسية الأسبوع الماضي بين "مجموعات شبان متنافسة"، أحد أطرافها من أصول عربية.

كما تداول مغردون مقاطع فيديو تظهر المواجهات في المدينة، والتي قوبل بعضها بوابل من التعليقات المتهجمة على وصف أفراد الجالية المغاربية بالعرب، قائلين إن العرب هم "سكان الجزيرة العربية فقط"، والآخرون "ينسبون نفسهم إلى العرب فقط". واستخدم مغردون وسم #Arabes للتعبير عن ذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBS28042761 #Arabes The North Africans of Algeria,Morocco,and Tunisia,in France are not Arabs! They Berbers! A totally different race! Arabs are within the Arabian peninsula only. So please French people don’t put the blame on us! We have nothing to do with what the Berbers are doing. — 🇸🇦فارس المطيري (@MBS28042761) ١٦ يونيو ٢٠٢٠

وكان لافتا أن عددا كبيرا من الحسابات التي روجت للحملة كانت تقدم نفسها على أنها "سعودية"، وتكتب عبارات متقاربة مما جعل البعض يعتقد بأنها مجموعة "ذباب إلكتروني"، غرضه "التحريض على التفرقة وإثارة الخلافات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ab07944618 #Arabes

The most important thing to know that the Native Arabs in The world are the Arabs Of Arabia "present Saudi Arabia " other countries are not Arabs they are belong to other Ethnicities and they just speak Arabic as reality language pic.twitter.com/kgpQ2EmRwy — TridentHimSelf 🇸🇦 (@Ab07944618) ١٦ يونيو ٢٠٢٠