غضب كويتي بعد انتحار طالب من البدون

مصدر الصورة Getty Images Image caption وتعتبر قضية البدون من القضايا المؤثرة بشكل كبير على سجل الكويت في حقوق الإنسان

أثارت قضية محاولة انتحار طالب من البدون، يدرس في كلية الطب، غضب كويتيين عبر مواقع التواصل، وأعادت الجدل حول وضع البدون (عديمي الجنسية) في البلاد.

وحسب نشطاء ووسائل إعلام محلية، فقد حاول الشاب إنهاء حياته في منطقة الصليبية الكويتية، بعد تناوله حبوبا، نقل بعدها إلى العناية المركزة حيث كانت حالته حرجة.

"مأساة مستمرة"

وتفاعل مغردون في الكويت بشكل واسع مع القضية، وتصدر وسم #انتحار_طالب_طب_بدون مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وعبر من خلاله المستخدمون عن تضامنهم مع البدون وعن غضبهم من تعامل الحكومة الكويتية مع قضيتهم.

ورأى مغردون أن "تجاهل الحكومة" لأزمة البدون سبب في تفاقم المشكلة التي "لن تختفي مع الزمن".

كما اعتبر آخرون أن ما حصل للشاب هو ”مثال آخر على رفض السلطات الكويتية الاعتراف بحقوق البدون".

واستنكر قطاع من المغردين تكرار حالات الانتحار بين شباب فئة البدون، معبرين عن استيائهم من "هذه المأساة المستمرة".

كما تطرق آخرون إلى مسألة الانتحار، وطالبوا من يذكرون "بحرمة" الانتحار، بالأخذ في الاعتبار بالآيات والأحاديث التي تحرم الظلم، وكيف أن "مشاعر الظلم خانقة"، وأكدوا أن هذا الشاب "ضحية".

من هم البدون؟