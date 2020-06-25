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تصدر وسم #تسجيلات_خيمه_القذافي قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت وفي المملكة العربية السعودية.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا صوتيا يظهر حوارا منسوبا للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والداعية الكويتي حاكم المطيري.

ويظهر في هذا الحوار، الذي نشره المعارض القطري خالد الهيل، ما يبدو أنه اتفاق بين القذافي والمطيري على ضرورة استغلال ما يعرف بالفوضى الخلاقة لتغيير الأوضاع في عدد من دول الخليج.

ووعد القذافي حاكم المطيري، في التسجيل المسرب، بتقديم الدعم من أجل تنفيذ هذا المخطط.

وحث القذافي الداعية الكويتي بالعمل في الكويت والسعودية والبحرين ونقل ما وصفها بـ "الفوضى الخلاقة"، إليها عبر"استغلال الأوضاع في العراق والاستعانة بالمتطرفين وتأسيس جناح سري"، فيما نصحه أن يبقى كواجهة للحزب وادعاء الديموقراطية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReportsArabic فيديو | تسجيل جديد مسرب بين حاكم المطيري والقذافي يذكر فيه حاكم المطيري عن وجوب اسقاط الحكومات وتغيير الحكام والقذافي يعده بالدعم والاول يرد " بيض الله وجهك " pic.twitter.com/Ofk0THIDsV — REPORTS (@ReportsArabic) ٢٣ يونيو ٢٠٢٠

وقال الهيل في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "مستعد لتسليم الجهات الأمنية في الكويت التسجيل الكامل لحاكم المطيري‬ ومتأكد أنها قضية أمن دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام الحكم وأيضا تؤكد تهمة الإرهاب والتواطؤ مع عدو أجنبي ضد وطنه وضد دول شقيقة، ليس هذا فحسب وأيضا مبارك الدويلة وغيرهم من سأكشف عنهم قريبا وحتى للأسف مسؤولين بارزين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidalhaill مستعد لتسليم الجهات الامنيه في الكويت التسجيل كامل ل #حاكم_المطيري ومتاكد انها قضية امن دولة وتحريض وتآمر على قلب نظام الحكم وايضا تؤكد تهمة الارهاب والتواطؤ مع عدو اجنبي ضد وطنه وضد دول شقيقه

ليس هذا فحسب وايضا مبارك الدويله وغيرهم من ساكشف عنهم قريبا وحتى للاسف مسؤولين بارزين👍 — Khalid Al-Hail خالد الهيل (@khalidalhaill) ٢١ يونيو ٢٠٢٠

وبحسب السياسة الكويتية فإن وزارة الداخلية فتحت تحقيقاً في التسجيلات وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وبالعودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شن كثيرون حربا على حاكم المطيري واتهموه بالتآمر على حكام الخليج.

فقال الناشط السعودي البارز بن عويد: "استمعنا للخاين العميل حاكم المطيري وهو يتحدث إلى القذافي ويتودد لسلطانه ويتمسح بجوخه ويشرح خططه لهدم وطنه الكويت ونشر الفوضى في دول الخليج .. في عمالة واضحة وليست بغريبة عليه ولا جديدة.. ياترى كم من خاين وعميل استقبلته خيمة القذافي ومن تتوقعون التالي؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr -استمعنا للخاين العميل حاكم المطيري وهو يتحدث الى القذافي ويتودد لسلطانه ويتمسح بجوخه ويشرح خططه لهدم وطنه الكويت ونشر الفوضى في دول الخليج ..في عماله واضحه وليست بغريبه عليه ولا جديدة

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ياترى كم من خاين وعميل استقبلته خيمة القذافي ومن تتوقعون التالي؟

#تسجيلات_خيمة_القذافي pic.twitter.com/XxuodvM3Gg — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٢٤ يونيو ٢٠٢٠

ولم تسلم جماعة الإخوان المسلمين من انتقادات النشطاء الذين وصفوها "بالإرهابية"، لاعتبارهم أن المطيري تابع لها.

فقال عبدالله العتيبي: "قطر وتركيا تحتضن رموزا من جماعة الإخوان اللي يتآمرون على الخليج والعرب ويبون من خلالهم يخلقون الفتن والمشاكل بالدول العربية وشوفوا التسجيلات اللي ظهرت مثل تسجيل حاكم المطيري مع القذافي وتآمره على السعودية والكويت وكيف بينت الفوضى اللي كانوا يخططون لها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullah_alotbe #تسجيلات_خيمة_القذافي



قطر وتركيا تحتضن رموز من جماعة الإخوان اللي يتآمرون على الخليج والعرب ويبون من خلالهم يخلقون الفتن والمشاكل بالدول العربية وشوفوا التسجيلات اللي ظهرت مثل تسجيل حاكم المطيري مع القذافي وتآمره على السعودية والكويت وكيف بينت الفوضى اللي كانوا يخططون لها pic.twitter.com/fYKqiRQOxR — عبدالله العتيبي (@abdullah_alotbe) ٢٥ يونيو ٢٠٢٠

وفي المقابل تساءل البعض عن التوقيت الذي تم فيه نشر هذه التسجيلات، لماذا الآن؟ ولماذا دولة الإمارات غائبة عن هذه التسجيلات؟

فقال بوغانم: "سؤال عقلاني للغاية، لماذا نرى جملة من التسريبات بين القذافي ومسؤولين خليجيين ولا نرى تسريبات بين القذافي ومحمد بن زايد؟ هل لآنه هو صاحب التسريبات؟".

ونشر المعارض القطري، جزءا من حوار جمع القذافي بالنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة، وأشار طرفا الحوار إلى وجود فوضى وتمرد داخل السعودية، وتسلط وظلم من قبل أفراد العائلة الحاكمة في السعودية.

كما وعد الهيل بنشر المزيد من التسجيلات خلال اللقاء الذي جمع الدويلة بالقذافي.

مبارك الدويلة يرد

ورد الدويلة في سلسلة من تغريدات قائلا : "زيارتي مع الأخ الكبير فايز البغيلي للقذافي والبشير لم تكن سرية، بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الأسود الحرة والخرطوم، والذي تحقق في 2005/10، بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد، ممثلًا عن الحكومة الكويتية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Duwailah1954 1- زيارتي مع الاخ الكبير فايز البغيلي للقذافي والبشير لم تكن سرية بل كانت بعلم الخارجية الكويتية وكانت بهدف التوصل لاتفاق سلام بين الاسود الحرة والخرطوم والذي تحقق في 2005/10 بحضور الشيخ ناصر صباح الاحمد ممثلاً عن الحكومة الكويتية/يتبع — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) ٢٤ يونيو ٢٠٢٠

وأضاف: "في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني إبلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!!"

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @Duwailah1954 2- في لقائنا مع القذافي حدث حوار نقلت تفاصيله في حينها للشيخ صباح الذي طلب مني ابلاغ الملك سلمان به وتم ذلك في نفس اليوم حيث طرح القذافي فكرة استخدام القبائل لزعزعة أمن الخليج ! وقد اضطررنا لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ماوراءه وبصراحه لم نجرؤ على معارضته ونحن معه بالخيمة!! — مبارك الدويلة (@Duwailah1954) ٢٤ يونيو ٢٠٢٠

وتحدث الدويلة عن ولائه للكويت والسعودية قائلا: "ليس من عادتي أن أرد على تافه خاصة إذا كان من نكره أو خائن لبلده أو بائع كرامته لجهات أخرى! ومثلي لا يحتاج إلى إثبات ولائه لوطنه وولاة أمره كما أن حبنا وولاءنا للمملكة وولاة أمرها لا تغطيه الشمس، إن من يتابع خطاباتي للجماهير في كل المناسبات التي أحضرها بالمملكة يدرك هذه الحقيقة".