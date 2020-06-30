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صب عمانيون جام غضبهم على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما نشر حساب "هاكرز عمان" على موقع تويتر سلسلة تغريدات وفيديوهات تتحدث عن دور ما تلعبه الإمارات في "التحريض" ضد السلطنة.

وكان حساب "هاكرز عمان" قد نشر فيديوهات من 3 أجزاء توضح حصوله على "معلومات توثق استخدام الإمارات للذباب الإلكتروني لتأليب الشعب العُماني ضد قيادته".

ويدير الحساب مجموعة من الهواة والمختصين الذين "يسعون لتوفير بيئة إلكترونية نظيفة وآمنة للجميع"، بحسب تعريفهم للحساب، ويتابعه أكثر من 59 ألف ناشط على تويتر.

وبحسب هاكرز عمان فإن "من يدير أحد حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي ملحق عسكري في الملحقية العسكرية الإماراتية في الأردن".

ونشر ناشطون عمانيون أسماء أربعة حسابات يديرها الملحق على منصة تويتر وتهاجم السلطنة.

وتعليقا على ما جاء في تغريدات هاكرز عمان، شن عقيد أردني متقاعد، هجومًا حادًا على دبلوماسيين إماراتيين يعملون في السفارة الإماراتية في الأردن.

وقال العقيد المتقاعد، محمد علاء الدين العناسوه في فيديو بثه على حسابه في تويتر: "يشاع بإن هناك شخص إماراتي يعمل بالسفارة الإماراتية في الأردن، بالذات في الملحقية العسكرية في سفارة الإمارات، بأنه يمتلك حسابات وهمية ويديرها لضرب الأمن الداخلي في عُمان وزعزعة استقرارها وبث الفتنة بها".

وأضاف العقيد: "ماذا فعلت عُمان لكم؟ ألا يكفي ثلاث سنوات وأنتم تتهمون قطر زورًا وبهتانًا وهي بريئة من كل اتهاماتكم، وفي النهاية ثبت أنها بريئة من كل اتهاماتكم، الآن الدور على عُمان".

وطالب العناسوه الجهات المعنية في الأردن "أن تتخذ إجراءً فوريًّا وحاسمًا بأن الشخص الأردني غير مرغوب فيه في عمَّان وأن يطردوه إذا كانت الأخبار صحيحة".

وكشف الحساب العماني في الفيديو الثاني عن مبتعث إماراتي إلى لندن يدير حسابا قال إنه تابع للذباب الإلكتروني الإماراتي.

وذكر الحساب أن المبتعث يتواصل مع شخص عماني، ويتزوده بمواد ينشرها من أجل الهجوم على السلطنة.

وفي الفيديو الأخير تحدث عن حساب "أمل بنت جاسم من الكويت"وقال إن من يديره شخص إماراتي من مدينة العين في إمارة أبوظبي.

وبعد انتشار المعلومات، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، تصدر وسم #فضيحه_الذباب_الاماراتي قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السلطنة حاصدا أكثر من 23 ألف تغريدة.

وهاجم من خلالها المستخدمون السلطات الإماراتية واتهموها "بالتحريض ضد سلطنة عمان وتدبير المؤامرات لها".

فقال سيد العبري: "ضربة إلكترونية استباقية لأشبال الإمبراطورية العمانية حققت هدفها الاستراتيجي، اخترقت أنظمة تجسس صرف عليها الكثير بأقل جهد، وزادت من الوعي الوطني ليكون محصنا من ترهات الذباب الإلكتروني. من انبهروا بقدراتهم عليهم أن يعيدوا حساباتهم، فلا مكان للإمعات الإلكترونية بيننا".

وشهدت سلطنة عمان تضامنا واسعا من بعض المغردين العرب، الذين رفضوا تدخل الإمارات في الشؤون العمانية.

فقالت مغردة كويتية: "الذباب الإماراتي من لا يمتلك تاريخا يحاول المساس بمن يمتلكون التاريخ".

وقد لاحظنا أن موقع تويتر قد حذف بعض التغريدات وملفات الفيديو التي نشرها حساب "هاكرز عمان" وقال إنها تتعارض مع سياسة استخدام المنصة.