مصدر الصورة Getty Images Image caption قبضت السلطات المصرية على سارة عام 2017 إثر رفع علم قوس قزح في حفل غنائي

أثار انتحار الناشطة المثلية سارة حجازي موجة عارمة من الجدل الصاخب حول قضايا عديدة تتعلق بالمثلية والدين والانتحار، وكان آخرها نقاش حول موقع ويكيبيديا العربي ومعاييره التحريرية، وذلك بعد حذف الصفحة التعريفية بها.

”حاولت النجاة وفشلت، سامحوني“ بهذه الكلمات ودعت الناشطة المثلية المصرية سارة حجازي العالم ووضعت حدا لحياتها في الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي في كندا حيث كانت تقطن.

وقد أثار موتها موجة عارمة من الجدل الصاخب واستقطابا بالآراء حول المثلية والدين والانتحار، ولكن الجدل اتخذ منعطفا مختلفا في الأيام الماضية.

إذ أزال موقع ويكيبيديا العربي صفحة سارة حجازي التعريفية، بالرغم من وجودها في أكثر من ثماني لغات مختلفة على الموقع ذاته، واكتفى بدمجها كفقرة في موضوع أعم عن "المثلية الجنسية".

وعلل مسؤولو الموقع العربي لويكيبيديا قرارهم بـ”افتقار حجازي للملحوظية الكافية“، أي أنها غير جديرة بالإبراز على المنصة.

وقد أثار ذلك غضب ناشطين، إذ اتهموا الموقع ”بالانحياز“، وفتحت القضية باب نقاش حول المعايير التحريرية في موقع ويكيبيديا العربي وحول حرية التعبير على المنصة "المفتوحة للجميع".

فمن يحق له أن يمتلك صفحة تعريفية على ويكيبيديا؟ وما آلية الاختيار والحذف؟ ومن المسؤول عن ذلك؟

جدل تحريري

مصدر الصورة Wikipedia Image caption حذفت ويكيبيديا صفحة سارة باللغة العربية لكنها لا تزال موجودة بلغات أخرى منها الإنجليزية

يعتبر ويكيبيديا من أكثر المواقع الإلكترونية نجاحا وانتشارا عبر الإنترنت، إذ يعد مدونة وموقعا في آن واحد. وبمقدور أي شخص الكتابة فيه، بل وتعديل ما كتب سابقا، ويضم أكبر كم من المعرفة الإنسانية المتاحة عبر الإنترنت.

ولكن الموقع كثيرا ما يتعرض لانتقادات ولتشكيك في مصداقية المعلومات المتاحة عليه، بسبب طبيعته التي تسمح للمستخدمين بتعديل المحتوى. إذ طالما وجدت روايات مختلفة عن نفس الحدث التاريخي، أو عن شخصيات جدلية.

وفي حديث مع بي بي سي عربي، يقول الإداري في موقع ويكيبيديا العربية ميشيل بكني، إن الموقع "لا يخضع لأي حكومات أو آراء أو انحيازات شخصية"، ويعتمد فقط على "أعضاء المجتمع الذين يجب أن يتمتعوا بالحيادية وذلك عبر توثيق معلوماتهم ونسبها للمصادر الموثوقة".

ولكن نشطاء من مجتمع الميم يشككون بمصداقية محرري ويكيبيديا العربي، إذ تقول الناشطة المصرية في حقوق المثليين داليا الفغال لبي بي سي عربي، إن: "انحيازات فريق المحررين تبدو جلية في قرار حذف صفحة سارة حجازي"، والذي تعتبره الفغال "قرارا مشينا وغير منصف".

ويقول ميشيل بكني، إن المقالة الخاصة بسارة "ترشحت للحذف بناء على الملحوظية"، مضيفاً أنه تم التوافق بين أعضاء المجتمع على أن "شخصية سارة بحد ذاتها لا تحقق الملحوظية، لكن حادثة الانتحار هي الحديث الرائج، وهو حدث إخباري".

وحسب بكني، فإن الملحوظية "لا تحدد عبر الشخصيات الفردية، بل هي سياسة متفق عليها ولها بنود عديدة، منها اختبار المئة يوم، والذي يناقش فيه أعضاء الفريق المقالة وإن كانت ستبقى ذات أهمية بعد مئة يوم من تاريخ النشر“.

كما يضف بنودا أخرى مثل "طبيعة المحتوى إن كان إخباريا أم موسوعيا".

ويقول ميشيل إن كل البنود، حسب توافق الأعضاء، لم تنطبق على سارة، إذ اعتبرها مجموعة من الأعضاء "فقاعة إعلامية، وويكيبيديا ليس موقعا إخباريا".

ويؤكد بكني على أن حذف صفحة حجازي ”لم يكن بناء على تصويت كما روّج بعض النشطاء“، بل كان مبنيا على نتيجة نقاش ”شفاف مفتوح، بإمكان الجميع قراءته والمشاركة به".

ويضيف أن التواصل بين الإداريين في الموسوعة، البالغ عددهم 25 في الموقع العربي فقط ويمتلكون صلاحيات أكثر من بقية الأعضاء والمحررين، يكون "دائما عبر صفحات داخل الموسوعة ذاتها المفتوحة للجميع".

موسوعة عالمية بمعايير "مرنة"

مصدر الصورة Wikipedia Image caption حذفت صفحة ويكيبيديا بالعربية عن سارة حجازي ودمجت كفقرة في صفحة عن المثلية الجنسية

وحول السؤال عن التباين بين تناول النسختين العربية والإنكليزية لقضية حجازي، يقول بكني إن "كل موسوعة تتوافق على سياساتها الخاصة، وما يصح بويكيبيديا العامة ليس من الضرورة أن ينطبق على الموسوعة العربية والعكس صحيح، لأنهم يأخذون معايير الملحوظية الرئيسية من المنصة الإنكليزية، ويضيفون عليها بعض البنود التي تخص المجتمع العربي“.

ويرفض ميشيل الاتهامات الموجه لمحرري الموقع مبررا ذلك بوجود ”العديد من المقالات التي تخص المثلية في العالم العربي ومجتمع الميم على ويكيبيديا، والتوجه الجنسي لأي شخصية غير مهم بالنسبة لهم“.

ولكن داليا الفغال، وهي صديقة للناشطة الراحلة سارة، تستنكر فكرة ”تحديد قيم مجتمع بأكمله من قبل مجموعة أفراد“،

وتقول إن محرري ويكيبيديا العربي "يضيفون المقالات ويحذفونها وفقا لأهوائهم الشخصية وتوجهاتهم السياسية الواضحة، عبر تلاعبهم بالضوابط لمسح تواريخ كاملة، إذ إنهم لا يريدون وجود أي رمزية لشخصيات مجتمع الميم".

وتضيف بأن بعض الأعضاء "ذوي الآراء الدينية المتشددة يقومون باستغلال قصة الفقاعة الإعلامية والتحجج بعدم وجود توثيق ومصادر كافية".

وتعتبر الفغال أن المحررين هم بالنهاية "أصحاب القرار"، ولم يأخذوا بعين الاعتبار آراء حقوقيين ونشطاء من مجتمع الميم والذين يشكلون "الأقلية".

نقاش الحذف

وصف الصحفي وليد حوري قرار الحذف بالـ "مؤسف والمخجل"، مضيفا أن "القائمين على موسوعة ويكيبيديا لا يهمهم نشر المعرفة ولكن فقط آراءهم الشخصية وخوفهم من الآخر".

وأشار إلى خلفية سارة حجازي السياسية، إذ أنها "ساهمت بنشر وعي وعمل سياسي وصارت رمزا لقضايا وللحظة تاريخية ولجزء مهم من المجتمع وعدم وجود لها على ويكيبيديا بلغتها لأن في مجموعة رجال مرعوبين وكارهين ومسيطرين على موسوعة من أهم المراجع للمعرفة بالعالم".

لكن نضال جرار، الإداري والمحرر في ويكيبيديا العربية، علق على منشور الصحفي وليد حوري قائلا: "طبعا لا أنكر أن هنالك ثغرات لا زالت موجودة في النسخة العربية، كما هو موجود في لغات أخرى بكل تأكيد (...) أما بالنسبة لموضوع المقالة التي تتحدث عنها (...) فقد تم النقاش لفترة كافية حول ملحوظية تلك المقالة وبكل شفافية، حيث صوّت المجتمع الويكيبيدي العربي على حذفها، مع وجود نسبة كبيرة من المعارضين لذلك. أرجو الاطلاع على هذا التصويت: (...) ".

مصدر الصورة Wikipedia Image caption صوّت مجتمع ويكيبيديا العربي على حذف صفحة سارة حجازي مع وجود نسبة كبيرة من المعارضين لذلك

وأضاف جرار: "أرجو منك أن تتفهم في نفس الوقت أن ويكيبيديا هي موسوعة تحكمها قواعد وقوانين، وهي ليست مكانا للتأبين والرثاء، مهما بلغ مدى التعاطف مع شخصية ما إن كانت لا تحقق تلك الملحوظية. لذا أرجو منك أن تطلع على بعض تلك السياسات مستقبلا، والتي يتفق عليها المجتمع الويكيبيدي في كل لغة بشكل منفصل. وفي النهاية، لا أقول إلا رحم الله سارة حجازي".