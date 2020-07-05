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أعادت حملة إلكترونية في مصر قضية الاغتصاب والتحرش الجنسي إلى واجهة النقاش، وأبرزت افتقار ضحايا الاعتداءات الجنسية لملاذ آمن على أرض الواقع، استعاضت عنه كثيرات بواقع افتراضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد ضجت مصر خلال الأيام الماضية على وقع اتهام أكثر من 100 فتاة لشاب بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على قاصر والتحرش بأخريات.

حملة الاتهامات بالاغتصاب استهلتها فتاة مصرية بإنشاء حساب على انستغرام بعنوان "شرطة التعدي Assault Police"، تضمن "شهادات وأدلة اتهام" من الفتيات ضد الشاب.

وسرعان ما توالت الشهادات واتسع الجدل ليشمل جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ليتصدر وسم يحمل اسم الشاب قوائم الموضوعات الأكثر تداولا في مصر على مدى ثلاثة أيام.

السلطات تتحرك

وكان المركز القومي للمرأة في مصر من أوائل المؤسسات التي ساندت الفتيات، إذ تقدم المركز ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الواقعة، مطالبا جميع الفتيات اللاتي وقعن ضحية للشاب بالتقدم ببلاغات رسمية.

من جهتها، أصدرت النيابة العامة المصرية بيانين، أشار أولهما إلى "عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات" تتهم فيه ذلك الشاب بتهديدها، قبل أربع سنوات، لإجبارها على ممارسة الرذيلة معه.

وأشار البيان الثاني إلى أن النيابة العامة "تُجري تحقيقاتها مع المتهم بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، وحررت محضرًا بواقعة الضبط وعرضته والمتهم على النيابة المختصة، وجارٍ التحقيق معه".

في المقابل، قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الفتيات اللاتي تحدثن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحرش الشاب بهن يترددن في تقديم البلاغات خشية التشهير.

حملات دعم وتأييد

انخرطت صفحات نسوية ومشاهير وفنانون مصريون في حملة لدعم الفتيات وتشجيع أخريات على فضح المتحرشين وكسر حاجز الصمت.

فقد حثت الممثلتان، هند صبري ورانيا يوسف، الفتيات على "كسر حاجز الصمت"، إزاء ما يتعرضن له من انتهاكات.

كما دشنت فتيات وسوما أخرى ومجموعات على فيسبوك، يحكين فيها عن أول حادثة تحرش تعرضن لها.

ولعل أبرزها وسم #اول_محاوله_تحرش_كان_عمري الذي احتل مركزا متقدما في لوائح المواضيع الأكثر انتشارا في مصر.

وامتلأ الوسم بقصص مفجعة لما يحدث للفتيات في الشارع وخلف الأبواب الموصدة من انتهاكات جسيمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A7madyahZh #أول_محاولة_تحرش_كان_عمري ٦ سنوات كان صاحب ابوي الروح بالروح ورفيق دربه دايماً يزورنا بالبيت بعد صلاة الجمعة ولما والدي يخرج من الغرفة عشان يجيب له الضيافة يتحرش بي وكنت مرعوبة واكره يوم الجمعة بسببه ماقلت لوالدي اعرف مابيصدقني

الله لايرحمك ياعم هادي ولايغفر لك ويخلدك في جهنم — أحمديـة 🔖 (@A7madyahZh) ٤ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DalalS30d #أول_محاولة_تحرش_كان_عمري كان عمري ٦ سنين كانو اهلي واثقين في سواق عمي انو يودي الاطفال مشاوير لحالهم بدون احد بالغ وهو استغل الفرصه كنت لحالي معه بالسياره وتحرش فيني اكثر من مره وكنت طفله ما كنت ادري انو هذا الشي غلط بس مستحيل انسى الي كان يصير لي — Dee (@DalalS30d) ٤ يوليو ٢٠٢٠

وهناك أيضا حملة #انا_ناجية ، التي تشجع ضحايا التحرش والاغتصاب على الإفصاح عما تعرضن له، بهدف التوعية من جهة، وفضح المعتدي لينال عقوبته من جهة أخرى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbeerNoha #انا_ناجية

لا للاسف احنا منجناش من التحرش والاغتصاب وسايب في كل واحده بصمه جسديه ونفسيه بتفتكرها كل ما تشوف او تسمع عن متحرش ومغتصب وبتكلم بحرقة من قلبها لأنها حاسه مش مجرد متضامنه ومتعاطفه

والنار دي اللي بهديها وبيعزي نفسنا محاكمه كل متحرش ومغتصب بأقسى عقوبه وبلا رحمه — Noha Abeer (@AbeerNoha) ٤ يوليو ٢٠٢٠

وتطرق مدونون ومغردون إلى أسباب إحجام الفتيات والنساء عن التقدم ببلاغات رسمية في حال تعرضهن للتحرش أو للاغتصاب.

ولم تقتصر حملات المساندة والتأييد لضحايا التحرش والاغتصاب على النساء فقط، بل شارك فيها أيضا رجال سئموا سلبية أقرانهم، إزاء ظاهرة تعاني منها كثير من الفتيات بشكل شبه يومي.

"استدعاء انتقائي لمفهوم الستر"

أعلنت كثيرات عن انتفاضهن في وجه ما وصفنه بـ"ازدواجية المجتمع في التعامل مع هذه القضايا".

فمع كل واقعة تحرش أو اعتداء جنسي تخرج إلى العلن، تتحول الضحية إلى مجرمة ولا تضطر إلى مواجهة المتحرش فحسب، بل تصطدم مع منظومة اجتماعية كاملة، تبرر فعل الجاني وتصم الناجيات منه بأفظع الألقاب.

وفي الوقت الذي يدعو في الكثير من المعلقين إلى التشهير بالمتحرشين، تعلو نبرة "الستر" بين قطاع آخر من المغردين.

وفي خضم ردود الفعل على قضية طالب الجامعة الأمريكية، استحضر مغردون قضية اللاعب عمرو وردة، الذي اتهم بالتحرّش وطلب العفو عما ارتكب.

فثمة من طالب وقتها بـ"الستر على اللاعب"، وانطلقت بعض الأقلام تبرر فعلته وتشهر بالفتيات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @barondy يا جماعة أحمد زكي (مش ذكي) دة مغتصب مش متحرش

أول طريق الخسارة انك تسمي دة تحرش

تحرش دة بتاع عمرو وردة

تبعت صورة خارجة لبنت

تبعت كلام قليل الادب

نقول لفظ جنسي

تمد إيدك

و دة عقوبته في القانون ٣ سنين — Baroudy (@barondy) ٤ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmed_Tork1 احنا نسيب القضيه نفسها "التحرش"

ونمسك فغلطه عفويه فكلام، كلمة لحد معين،

ونكبر الحوار .. والفكره ان الاشخاص هتتنسي وهتتلاشي مع الوقت سواء كان احمد باسم ،

ولا عمرو وردة حتي وغيرهم .. القضية اللي باقيه بطلو صداع وندور ع السبب قبل العلاج.#عبدالله_رشدي_متحرش — Ahmed (@Ahmed_Tork1) ٤ يوليو ٢٠٢٠

كما دفعت قضية الطالب كثيرين للنبش في تغريدات وتدوينات قديمة تطرقت للموضوع أو تبريره من منطلق ديني تارة أو لأسباب تتعلق باللباس تارة أخرى.

من بينها تغريدة كان قد نشرها الداعية المصري، عبد الله رشدي، عام 2019، رأى كثيرون أنها تعطي للمتحرش أعذارا لممارساته المشينة.

لكن عبد الله ظهر في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، ليفسر ما كتبه في تغريدته القديمة، مؤكدا أن "التحرش جريمة.. لا تقبل التبرير.. ليس لها أعذار.. ولو كانت المرأة بدون ملابس أصلاً".

من جهتها أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا، أكدت فيه على أن "التحرش حرام شرعا، وجريمة يعاقب عليها القانون".

كما وجه الأزهر رسالة، عبر أحدث عدد من "جريدة صوت الأزهر"، قال فيها إن "علماء الأزهر يُطالبون بدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية وتشجيعهن على الكلام والشكوى" وإن "الصمت أو غض الطَّرف عن هذه الجرائم يُهدد أمن المجتمع ويُشجِع على انتهاك الأعراض والحُرمات".

"ملاذ آمن للمرأة"

جانب آخر ركز عليه المتفاعلون مع قضية التحرش والاغتصاب، هو الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في استنهاض الفتيات وخلق نوع من الوعي الجمعي، بشأن التحديات التي تواجه المرأة العربية.

فقد تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ملاذ آمن للمرأة، في أحيان كثيرة، لطلب الحماية من العنف الأسري أو للإبلاغ عن واقعة تحرش أو لطرح مبادرة جديدة.

وتقول المدونة ميرال رواي: "مواقع التواصل الاجتماعي صارت تمثل بالنسبة للفتيات العربيات عالما جديدا، يوفر وسيلة آمنة لكسر صمتهن، فهي أكثر أمانا من حضن عائلة تجبر ابنتها على السكوت على انتهاكات جارها أو أستاذها المتحرش. هنا تمارس الشابة العربية هامشا من الحرية التي سلبتها إياها السلطة السياسية والدينية والاجتماعية".