في نطاق اوسع من قضية التحرش التي تشغل الرأي العام المصري والعربي هذه الأيام .، أكاد أجزم أن معظم فتيات العالم العربي والعالم كله -ما عدا قلة محظوظة- ، تعرضن ولو مرة لتحرش لفظي أو جنسي و كتمن الواقعة خوفا من مجتمع غير عادل. أنا فخورة بهذا الجيل من البنات الذي كسر حاجز الصمت . التحرش و العنف الجنسي عار على الذي يقترفه ، لا عليك انتي. شكرا لكل الفتيات اللائي خرجن عن صمتهن من أجل كرامتهن و من أجل كرامة الأخريات. و شكرا لكل الرجال المحترمين الذين يساندونهن. #مش_غلطتك #عار_عليه_مش_عليك #أنا_زاده #أنا_أيظا A broader view on the painful sexual assault case that is preoccupying the public opinion, I can guarantee that all Arab women - with the exception of few lucky ones- have experienced some sort of harassment and were too afraid to expose their predators because of the unfair social response. I am very proud of this new generation of young girls who speak up. Harassment and rape are shameful for those who commit it, not the victim. Grateful for every woman who was not silenced and stood up for her dignity and that of every other woman. And grateful for the men who are standing wholeheartedly by the victims. #not_your_fault #metoo #hendsabry #هند_صبري