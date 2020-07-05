مصدر الصورة Socailmedia

أثارت أغنية جديدة بعنوان ”الحب والسلام“ للفنانة السورية أصالة نصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر الأغنية شخصيات سياسية وتاريخية ورؤساء عرب، وهو ما اعتبره البعض ”تمجيدا للديكتاتورية“ و ”خلطا غير مبرر بين المستبدين والأساطير المناضلة“ بينما دافع آخرون عن الأغنية.

”سقطة فنية“

وعقب إطلاق الأغنية على موقع ”يوتيوب“، والتي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، تصدر اسم أصالة نصري مواقع التواصل، إذ تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب ما اعتبره مغردون ”تسيسا للفن“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MAboelliel سقطة في تاريخ #أصاله الإنساني قبل أن يكون الفني!! مبادئ الإنسان لا تتغير حسب هواه يا ست أصاله!!

خساره !!



اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلاً وارزقنا إجتنابه ولا تفتنا يا ارحم الراحمين.. pic.twitter.com/oZ4jUWO8iu — مها أبوالليل☕️ (@MAboelliel) ٥ يوليو ٢٠٢٠

وفي الفيديو، تقترن كلمات ”الحب والسلام والبراءة“ برسومات لشخصيات سياسية تظهر خلف الفنانة نصري، مثل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الإمارات الراحل زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود، والمهاتما غاندي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BouzoHaneen فيروز حافظت على عظمتها لأنها لم تضع يوما صورة لزعيم ولم تغني لقائد.. غلط يا اصالة اللي عملتيه.. — Haneen Bouzo. (@BouzoHaneen) ٥ يوليو ٢٠٢٠

ولكن ما أثار انتقادات المغردين كان رسما يجمع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإلى جانبه عمر المختار، أبرز زعماء مقاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sidi_boydia سقوط حر جديد لفنان كبير #أصالة نصري المحبربة تحاول تلميع المجرم السيسي بوضع صورته القذرة بجانب الشهيد البطل عمر المختار في أغنيتها #الحب_والسلام شتان بين الثري و الثريا كان وضعت صورة عزيز و بشار لتكتمل صورة الشر في الكوكب.. في نفس الأغنية تحاول تلميع رموز معفنة لمحور الشر العربي. pic.twitter.com/TK6Dp9fARJ — سيدي بيدية (وطني ميدان الحرية) 🌍 (@sidi_boydia) ٥ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AdvShaat للاسف الشديد بعد مواقفها المشرفه تجاه قضايا شعبها وتجاه النظام السوري المجرم الذي عبرت اكثر من مرا بانه نظام ديكتاتوري دموي .

يا أصاله الأسد هو السيسي الذي انقلب على الصندوق والحياه المدنيه الديموقراطيه . هو نفس الاجرام والمجرمين لكن اختلفت الوان عيونهم@AssalaOfficial — ATTORNY RJ Shaat المحامي رجائي شعث (@AdvShaat) ٥ يوليو ٢٠٢٠

واعتبرت الصحفية ”منى حوا“ تزامن كلمات ”أنا السلام“ مع صور شخصيات جدلية ”تلميع لمجرمين وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MunaHawwa كليب أصالة نصري مثال لعملية التأطير في توجيه الجمهور. صورة السيسي تنبثق عن صورة عمر المختار بكل وقاحة وبالخلفية تغني "أنا بدافع للنهاية أنا خليفة ربنا"! وصورة أنور السادات عرّاب "معاهدة السلام" مع الاحتلال تتزامن مع عبارة"أنا السلام"!تلميع مجرم وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ! pic.twitter.com/bJGYbBqHsw — مُنى حوّا (@MunaHawwa) ٤ يوليو ٢٠٢٠

أما آخرون فقد تعجبوا من الأغنية إذ سبق وكان لأصالة مواقف سياسية واضحة، منها معارضتها للرئيس السوري بشار الأسد، والذي جعلها تحظى بتأييد كثير من المعارضين للرئيس السوري والمؤيدين للانتفاضات الشعبية في العالم العربي. واعتبر مغردون ذلك ”تناقضا“ في مواقف المغنية ”الوطنية والسياسية“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gamal_helal قبل أن تلومو أصالة لوموا أنفسكم !!

أين أنتم من صناعة القوى الناعمة والفن!!

محور الفساد والاستبداد يعرف قيمة الفن والفنانين يصنع مسلسلات وأغاني وكليبات.. ويستعطف الناس ويدغدغ مشاعرهم.... حول أوهام وأكاذيب..#السيسي أصبح مثل #عمر_المختار على الحائط تجمعهما الصور.

والمختار يلعنكم pic.twitter.com/WYK29DX9sV — محمد جمال هلال (@gamal_helal) ٥ يوليو ٢٠٢٠

في حين رفض مغردون ”نسيان مواقف أصالة المشرفة مع الشعب السوري“، مطالبين ”باحترام آرائها الشخصية“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RBouzoAH الهجوم على أصالة نصري جداً تافه وبغير محله!! من حقك تختلف معها بس ابداً مو من حق حدا يهاجمها!

أصالة نصري من النجوم القلائل اللي أخدوا مواقف مشرفة مع الشعب السوري وهاد اللي بهمنا فقط كسوريين! أما مواقفها الباقية هي حريتها الخاصة وبكفي تفرقة وتوزيع وطنيات ونشر كره بين الناس

يمل!! — Roushan Bouzo - روشان بوظو (@RBouzoAH) ٤ يوليو ٢٠٢٠

في المقابل، دافع مغردون عن الفنانة أصالة مشيرين إلى وجود الكثير من ”القواسم المشتركة“ بين ”المجاهد الليبي عمر المختار“، و ”زعماء الوطنية الرئيس السيسي والسادات“.