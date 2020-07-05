أغنية لأصالة نصري تثير الجدل بعد جمعها بين عمر المختار والسيسي
أثارت أغنية جديدة بعنوان ”الحب والسلام“ للفنانة السورية أصالة نصري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تظهر الأغنية شخصيات سياسية وتاريخية ورؤساء عرب، وهو ما اعتبره البعض ”تمجيدا للديكتاتورية“ و ”خلطا غير مبرر بين المستبدين والأساطير المناضلة“ بينما دافع آخرون عن الأغنية.
”سقطة فنية“
وعقب إطلاق الأغنية على موقع ”يوتيوب“، والتي حصدت أكثر من مليون مشاهدة، تصدر اسم أصالة نصري مواقع التواصل، إذ تعرضت لوابل من الانتقادات بسبب ما اعتبره مغردون ”تسيسا للفن“.
وفي الفيديو، تقترن كلمات ”الحب والسلام والبراءة“ برسومات لشخصيات سياسية تظهر خلف الفنانة نصري، مثل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس الإمارات الراحل زايد بن آل نهيان، وملك السعودية الراحل عبد العزيز آل سعود، والمهاتما غاندي.
ولكن ما أثار انتقادات المغردين كان رسما يجمع بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإلى جانبه عمر المختار، أبرز زعماء مقاومة الاستعمار الإيطالي في ليبيا.
واعتبرت الصحفية ”منى حوا“ تزامن كلمات ”أنا السلام“ مع صور شخصيات جدلية ”تلميع لمجرمين وتجارة دين وتزييف وعي وتشويه تاريخ“.
أما آخرون فقد تعجبوا من الأغنية إذ سبق وكان لأصالة مواقف سياسية واضحة، منها معارضتها للرئيس السوري بشار الأسد، والذي جعلها تحظى بتأييد كثير من المعارضين للرئيس السوري والمؤيدين للانتفاضات الشعبية في العالم العربي. واعتبر مغردون ذلك ”تناقضا“ في مواقف المغنية ”الوطنية والسياسية“.
في حين رفض مغردون ”نسيان مواقف أصالة المشرفة مع الشعب السوري“، مطالبين ”باحترام آرائها الشخصية“.
في المقابل، دافع مغردون عن الفنانة أصالة مشيرين إلى وجود الكثير من ”القواسم المشتركة“ بين ”المجاهد الليبي عمر المختار“، و ”زعماء الوطنية الرئيس السيسي والسادات“.