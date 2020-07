Please share and retweet!

This is the truth as it is!

الحقيقة كما هي!

سمعة الناس مش لعبة بإيدين لي بدون يتسلوا!

وانا اشهد بأن اصحاب السبورتنغ ما بحياتون بيعرفو الطائفية او التعصب!

وعلى فكرة والدتي محجبة، وتبقى دائما في مطعم السيورتنغ feluka! pic.twitter.com/n1i2uxNp9M