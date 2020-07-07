مصدر الصورة Facebook Image caption الشيخ المصري عبدالله رشدي

لا تزال قضية التحرش الجنسي في مصر تشغل أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حملات إلكترونية تدعم المرأة المصرية، ودعوات لمواجهة ظاهرة التحرش على نطاق رسمي ومجتمعي، ومطالبات بمحاسبة المتهمين.

وكان النائب العام المصري قد أمر بحبس الشاب أحمد بسام زكي أربعة أيام احتياطيّاً على خلفية وقائع اغتصاب وتحرش وتهديد، والتي تم الكشف عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يوما، بعد قرار النيابة بحبسه أربعة أيام.

"أسباب" التحرش

وفي خضم الجدل القائم حول قضايا التحرش والاعتداء الجنسي في البلاد، برز اسم الداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي في الآونة الأخيرة، إذ تصدر اسمه مواقع التواصل قاسما آراء المغردين بين مؤيد ومعارض له. فما القصة؟

بدأ الجدل عندما تداول مغردون منشورا قديما للشيخ رشدي يدلي فيه برأيه عن التحرش وأسبابه، ويقول فيه ”ليس من الطبيعي أن تخرج فتاةٌ بملابس لا تصلح إلا للنوم ثم تشكو من التحرش“، ويشير بالمنشور ذاته، بأنه ”لا يبرر التحرش ولا يعفي المتحرش من العقوبة“، لكن معارضيه اعتبروا أن لوم ملابس النساء جزء من لوم الضحية وتحميلها المسؤولية بدل المتحرش.

وعقب ذلك، نشر رشدي تدوينة أكد فيها أن "التحرش جريمة لا تقبل التبرير بأي شكل"، ويوضح تركيزه على "معالجة الأسباب" مفرقا بين "السبب والمبرر".

ثم أتبع رشدي ذلك ببث مباشر عبر صفحاته قال فيه: "هناك فرق بين محاولة علاج الأسباب التي قد تساهم في حدوث الجريمة .. وبين اعتبار هذه الأسباب شيئا مبررا للجريمة فهذا مرفوض".

"حرب على الاعتدال" أم "غطاء للتحرش"؟

وأثارت تعليقات الشيخ رشدي ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، إذ انقسم المغردون والمدونون بين داعم مؤيد وناقد معارض، واستخدم كل فريق وسوما للترويج لموقفه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RaniaAtef22 نفسي اشوفك لو انت في أوروبا ولا امريكا او دولة اجنبيه بتقول الكلمتين دول...

لانهم هيخلوا اللي ما يشتري يتفرج ع ذكورتك المستفزة اللي تعباك دي😏

خلاص بقي زمن الدفاع عن المتحرش لازم ينتهي✋

طمنوا بناتكم واقفوا في صفهم وخدوا حقهم !#عبدالله_رشدي_متحرش pic.twitter.com/augN2e0bYK — 🇪🇬 Rania 🇪🇬 (@RaniaAtef22) ٤ يوليو ٢٠٢٠

كما استخدم مهاجمو عبد الله رشدي وسوم #مفيش_سبب و #حق_المصريات_فين تعبيرا عن رفضهم التام "لثقافة لوم الضحية“ والتي ”تصور الفتاة على أنها المسؤولة الوحيدة لما حدث لها“.

واستعانوا في ذلك بتغريدات وتدوينات وردود سابقة لرشدي فسروها على أنها "دفاع عن المتحرشين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @A_AlGhandour01 عندما تجعل الكبت الجنسي سبباً للتحرش، فأنت بذلك إذا أتيحت لك الفرصة ستتحرش بحجة أنك مكبوت جنسياً و بالتالي فأنت تعترف بأنك متحرش يا عبد الله رشدي،، و معذرة كلامك هذا لا يصدر إلا من ثور هائج لا عقل له لا من إنسان أبداً له عقل يتحكم في شهوته#عبدالله_رشدي_متحرش pic.twitter.com/D3WNOk8enE — Ahmed Al Ghandour (@A_AlGhandour01) ٤ يوليو ٢٠٢٠

وشارك مشاهير برفضهم لما قاله الشيخ منهم الإعلامي الساخر باسم يوسف تحت عنوان :"حوار هادئ مع فضيلة الشيخ“، رافضا كون قضية التحرش "مصدرا للجدل من الأساس".

كما شارك في انتقاد رشدي رجال دين رأوا أن الأولوية في مقام الحديث عن قضية التحرش الدعوة إلى محاسبة الجاني، وليس لوم الضحية.

في المقابل، رفض مؤيدو رشدي الاتهامات الموجهة إليه، معتبرين الهجوم عليه ”حربا على محاولة حقيقية لمعالجة قضية اجتماعية مهمة“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m7mod3b3ziz عبدالله رشدي دكتور و داعية إسلامي كبير خاتم كتاب ربناومفسرومفكر عظيم بيحترم كل الأديان مفيش شخص فالمنطقة العربية قدر يسد قصاده ويجي عبده حناكة اللي لا يفقه شيء فالدين يزايد ع علمه كونك جاهل أو مش مقتنع بحكم الدين وكلام ربنا اللي بيفسره د.عبدالله ده شيء يرجعلك

#ادعم_عبدالله_رشدي pic.twitter.com/fn6leaElCE — ﮼محمود﮼عبدالعزيز 🦅❤️ (@m7mod3b3ziz) ٥ يوليو ٢٠٢٠

كما اعتبر آخرون الهجوم على رشدي ”هجوما على تعاليم الإسلام“ و على ”الآراء المعتدلة التي يمثلها الشيخ“.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MagdyGhanem7 مشكلتكوا مش مع عبدالله رشدي مشكلتكوا مع الإسلام ، عبدالله رشدي بيقول الكلام اللي قاله ربنا انتوا معترضين دي بقي مشكلتكوا مع كلام ربنا لكن الراجل ده من انضف الناس المتواجدين الفتره دي وانا عن نفسي بتعلم منه كتير وبستفاد كتير وبحاول اصلح حاجات غلط بعملها بسببه ،#ادعم_عبد_الله_رشدي pic.twitter.com/Okimqa04XI — Ⓜ️🅰️gdy Gh🅰️nem👑 (@MagdyGhanem7) ٥ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yaso_262 عبدالله رشدي مقالش حاجه من عنده دا دين وعقيده وهو بيشرح ويفهم الناس زي ما قال الدين

طالما مش فاهمين حاجه ف الدين يبقى بطلوا هبد

محدش هيزعل من كلامه الا ال سايب عربيته مفتوحه زي ما قال

اعانك الله يا شيخ عبد الله#ادعم_عبد_الله_رشدي pic.twitter.com/f3VnWaIbSz — 𝐸𝑆𝑅𝐴𝐴✌︎♕︎ (@yaso_262) ٥ يوليو ٢٠٢٠

رد رشدي على منتقديه

وقد نشر عبد الله رشدي في وقت لاحق تدوينة وسلسلة تغريدات، ردا على الانتقادات التي طالته مؤخرا، رحب فيها ببياني الأزهر ودار الإفتاء، لكنه اتهم منتقديه بـ"تصيد الأخطاء" ومحاولة "قلب الحقائق".

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بيانا تقول فيه ”إلصاق جريمة التحرش النكراء بقَصْر التُّهْمَة على نوع الملابس وصفتها؛ تبريرٌ واهمٌ لا يَصْدُر إلَّا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة“.

كما وجه الأزهر رسالة عبر "جريدة صوت الأزهر" قال فيها إن "ملابس المرأة أياً كانت - ليست مبرراً للاعتداء على خصوصيتها وحريتها وكرامتها".