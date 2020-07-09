ممرض عراقي يغني لمرضى فيروس كورونا

تداول مغردون بشكل واسع مقاطع فيديو لممرض عراقي، يسمى محمد كريم، وهو يغني لمرضى كورونا في مشافي البلاد ويرسم الضحكة على وجوههم.

ولاقت مقاطع الفيديو تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الممرض في آخر فيديو متداول وهو يغني لامرأة عجوز مصابة بفيروس كورونا مواسيا إياها بأغنية "يا أمي" للمطرب العراقي المرموق سعدون الجابر.

وأثارت كلمات الأغنية التي تترنّم بحب الأم تفاعل السيدة العراقية وضحكها تارة، وبكائها تارة أخرى.

"وسام الإنسانية"

كما تداول مغردون مقطع فيديو آخر للممرض ذاته، وهو يغني أغنية "سلامات"، للمطرب العراقي حميد منصور، وهو يعالج مريض كورونا آخر على فراش المشفى.

ووصفت الكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمي الممرض العراقي بالشخص "ذي القلب النقيّ والصوت الشجيّ، ويغني مجازفا بحياته ليعطي مرضاه مع البلازما جرعة حنين و أمل".

وأشاد مغردون بـ"إنسانية الممرض"، وقال ناصر: "ما أجمل أن تمارس وظيفتك كإنسان وليس مجرد موظف يتقاضى أجر عمله آخر الشهر".

أما الكاتبة الكويتية دلع المفتي فقالت إن الممرض يجب أن يُمنح "وسام الإنسانية".