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تقدم موقع انستغرام باعتذار لعارضة الأزياء العالمية بيلا حديد الفلسطينية الأصل بعد شكوى تقدمت بها أثارت ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت القصة في نهاية الأسبوع الماضي عندما شاركت عارضة الأزياء العالمية، البالغة من العمر 23 عاماً، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، والتي يتابعها أكثر من 31 مليون مستخدم، صورة لجواز سفر أمريكي قديم خاص بوالدها الملياردير محمد حديد، ومكتوب في خانة محل الميلاد "فلسطين".

لكن بيلا، واسمها الكامل إيزابيلا خير حديد، فوجأت بحذف موقع إنستغرام للصورة، مبررا ذلك بأن الصورة "تخرق قواعد استخدام الموقع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CluelessSaudi بيلا حديد نزلت صورة جواز ابوها وفيه مكان ميلاده فلسطين، ابوها فعلا مولود في فلسطين سنة ٤٨ قبل تاسيس الاحتلال! انستقرام حذف البوست وصنفه على انه تنمر 😀من متى مكان ميلاد شخص يعتبر تنمر؟ والله هذا التنمر والتخلف بحد ذاته إلغاء دوله وكأنها سراب! لمن تنولد اجيال ماتعرف فلسطين pic.twitter.com/1spng6BX2P — ⚖️ محظوظة (@CluelessSaudi) ٧ يوليو ٢٠٢٠

وقد انتقدت بيلا إزالة منشورها واعتبرت أن في ذلك "تنمرا" عليها، ووجهت سؤالا إلى إنستغرام: "في أي جزء بالضبط من كوني فخورة بوالدي ومسقط رأسه فلسطين تعدّونه تنمرا، أو مضايقة، أو تعريا جنسيا؟".

وعلقت بأنها فخورة لكونها فلسطينية، وأنه "ينبغي على الجميع نشر صور لأماكن ولادة آبائهم وأمهاتهم وتذكيرهم بأنكم تفخرون بأصولكم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ibrahimdabbah14 طوشة بين بيلا حديد وانستغرام بعد قيام الاولى بنشر مكان ولادة أبيها محمد حديد في فلسطين، فقامت الأخيرة بمحوا اسم المكان لانه يبث الكراهية فارسلت بيلا ممنوع ان نكون فلسطينيين

ولا يمكنكم محوا تاريخ البشر باسكاتهم

انستغرام اعتذرت. pic.twitter.com/1YraMCdiRz — ابراهيم ذباح Ibrahim dabbah (@Ibrahimdabbah14) ٩ يوليو ٢٠٢٠

وقد أعادت بيلا نشر الصورة على انستغرام مصحوبة بتعليق: "محل ميلاد والدي. لا يمكنكم مسح التاريخ".

كما رد والدها بنشر ذات الصورة على حسابه.

ورد متحدث باسم فيسبوك معتذرا حول سبب الحذف: "لحماية خصوصية مجتمعنا، لا نسمح بنشر معلومات شخصية مثل أرقام جوازات السفر على انستغرام. في مثل هذه الحالة، تم حجب رقم جواز السفر لذلك لا يجب إزالة هذا المحتوى. لقد استعدنا المحتوى واعتذرنا لـ بيلا على هذا الخطأ".

ردود فعل قوية

وقد حظيت منشورات بيلا بردود فعل مؤيدة وداعمة لموقفها ضد إنستغرام، ورأى كثيرون أن ما قامت به "مدعاة للفخر لتمسكها بأصولها الفلسطينية العربية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hindtazioffici1 بيلا حديد تعبر عن غضبها بعد أن قامت إدارة انستغرام بإزالة صورة نشرها والدها "محمد حديد" لجواز سفره.. حيث كان مكتوب بها أنه مولود في فلسطين:



"هل تريدونه أن يغير مكان ولادته من أجلكم؟ 😔 أنا فخورة لكوني فلسطينية". pic.twitter.com/L49KKKs89w — hindtaziofficial (@hindtazioffici1) ٨ يوليو ٢٠٢٠

وعلى الرغم من أن بيلا حديد أمريكية الجنسية وابنة أب أصوله فلسطينية وأم أمريكية هولندية، إلا أن البعض رأى في موقفها درسا للتمسك بالهوية والجذور.

وكانت بيلا قد ذكرت في لقاء معها: "أحب من كل قلبي الجانب المسلم والعربي من عائلتي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @N0r951 وانستغرام اعتذر لبيلا حديد عن حذف منشورها ✌🇵🇸

بيلا حديد قدمت درس لكل عربي ان يفتخر بأصله ولا يتباهى بجنسيته الأمريكية أو غيرها

https://t.co/ong9rlZufQ — NOORAN (@N0r951) ٩ يوليو ٢٠٢٠

انتقادات

من جهة أخرى، انتقد بعض المستخدمين بيلا حديد، واعتبروا أن ما قامت به "ضجة إعلامية فارغة من المحتوى نظرا لما تقوم به من إعلانات وحفلات وعروض لا تخدم القضية أو الهوية الفلسطينية" على حد تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iamemanjihad اذا خلصتو بوستينج ع شو بيلا حديد حكت عشان انستغرام شطب الستوري الي حطتها عن هوية والدها الي من فلسطين ف بحب احكيلكم التالي:



١- بيلا و والدها وعيلتها ما عندهم مشكلة مع الاسرائيليين الي ساكنين ع ارض فلسطين و من جماعة " پيس " سلام .. والمصطلحات الفارغة هاي .. — إيمان (@iamemanjihad) ٩ يوليو ٢٠٢٠

عمل بطولي؟

وقد اعتبر كثيرون أن ما قامت به بيلا حديد "عمل وطني وأخلاقي لنشر للوعي بالقضية الفلسطينية" التي يرون أن "مسؤولين وشخصيات مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي عجزوا عن تحقيقه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salmanims يا ريت ال"فاشونيستات" و"انفلونسرز" اللي عنا يعملوا ربع اللي بتعمله بيلا حديد، بدل ما يعلمونا كيف نحافظ على ازواجنا!

Bella Hadid calls out Instagram for censoring Palestine post | Middle East Eye https://t.co/PiBEdXDiCL — Salma Nims سلمى النمس (@Salmanims) ٩ يوليو ٢٠٢٠

وهناك من اعتبر أن في ما قامت به بيلا حديد "دعم للقضية الفلسطينية ضد الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GoddessNinar جماعة، مجبورين نعترف إنها #بيلا_حديد

دعمت القضية الفلسطينية مؤخراً بالحدث يلي صار معها بالإنستغرام أضعاف أي حدا كتب ودافع عنها مؤخراً حتى ال BDS

والنشطاء. عجبنا أو ما عجبنا يا بيبز 🙃 — Nous💫 (@GoddessNinar) ٩ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rimas_Rosa هاجمت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد شبكة انستجرام بعد إزالة قصتها بأن والدها ولد في فلسطين وهي تفتخر بفلسطينيتها.

وكان والدها ، قطب العقارات الأمريكي المولود في الناصرة محمد حديد ،هاجم إسرائيل على خلفية نيتها تنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية وغور الأردن . https://t.co/aWKVeoNL9R — Randa Ahmed (@Rimas_Rosa) ٨ يوليو ٢٠٢٠

تشكيك في سياسة انستغرام

من جهة أخرى، شكك كثيرون في سياسة انستغرام تجاه بعض المنشورات واتهموها بالتحيز وبالعنصرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliQaraqe إلنا سنين بنعمل حملات وبنحكي قديش شركة الفيسبوك بتتعامل بشكل سيء مع المحتوى الفلسطيني، ولا حياة لمن تنادي، بتيجي بيلا حديد بستوري وحدة بتبهدل الفيسبوك وبتفضحهم. — علي قراقع 🐢 (@AliQaraqe) ٩ يوليو ٢٠٢٠

كما تحدث عدد من المستخدمين عن تجارب مشابهة واجهتهم مع فيسبوك وإنستغرام.