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‏اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انتشار تسجيل فيديو منسوب إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري.

ويسمع في الفيديو صوت شخص يسب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، ومحمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي كما "يسيء" فيه للشعب المصري قائلا: "البلد دي مفهاش راجل".

ومع انتشار الفيديو، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #مرتضي_يهين_الدوله ، الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 620 ألف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن "غضبهم من تصرفات رئيس نادي الزمالك التي وصفوها بالمهينة للشعب المصري وللدولة المصرية".

فقال محمد منصور: "‏‫مرتضى منصور‬ الممنوع من الظهور إعلاميا والتحدث في القنوات من حوالي عشرة أيام وبعد ما شتم الخطيب وكهربا ومصر كلها اتصل على قناة الزمالك واحنا كنا مفكرين إن الدولة هتحاسبه! مين بيحمي مرتضى يا عالم؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moh197022 #مرتضى_منصور الي ممنوع من الظهور اعلاميا وممنوع من التحدث في القنوات من حوالي عشرة ايام امبارح وبعد ما شتم الخطيب وكهربا ومصر كلها اتصل على قناة الزمالك واحنا كنا مفكرين ان الدوله هتحاسبه! مين بيحمي مرتضى يا عالم؟ #مرتضى_مريض_نفسى #مرتضى_يهين_الدوله — Mohamed Mansour (@moh197022) ١٣ يوليو ٢٠٢٠

وطالب عدد من المصريين بمحاكمة رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من خلال وسم #محاكمة_مرتضى_منصور الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 54 ألف تغريدة.

فقال هيثم راضي: "هل مرتضى منصور فوق القانون المصري؟ ألا تنطبق عليه مواد الدستور؟ هل الدولة المصرية عاجزة بكل مؤسساتها عن إيقاف مرتضى منصور؟ إذا لم يكن هناك إجراء رادع ضد مرتضى، فهذا ينال من هيبة مجلس النواب والحكومة والدولة المصرية داخليا وخارجيا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rady_haytham هل مرتضى منصور فوق القانون المصرى ؟ ألا تنطبق عليه مواد الدستور ؟

هل الدوله المصريه عاجزه بكل مؤسساتها عن ايقاف مرتضى منصور ؟ #اذا لما يكن هناك اجراء رادع ضد مرتضى ، فهذا ينال من هيبه مجلس النواب والحكومه والدوله المصريه داخليا وخارجيا .

#محاكمه_مرتضي_منصور — Haytham Rady (@rady_haytham) ١٣ يوليو ٢٠٢٠

شكوى النادي الأهلي

وقد وجه النادي الأهلي نداءً إلى قيادات الدولة ومجلس النواب، لإعلان موقفهم من "إهانات" مرتضى منصور رئيس الزمالك، وطلب رفع الحصانة عنه بعد الفيديو المنسوب له.

ونشر الأهلي بيانًا رسميًا قال فيه: "وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي نداءً أخيراً للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون قبل فوات الأوان ورفع الحصانة عن رئيس الزمالك الذي سب البلد وأهان مائة مليون مصري، ويرى ليس من بينهم رجلاً عندما قال في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي أمس (بلد مفهاش راجل)".

كما وجه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب كلمة للمسؤولين في الدولة قال فيها: "عام ونصف من الشتائم والسباب والاتهامات الباطلة والأكاذيب والخوض في الأعراض. وكل هذا لم يحرك ساكناً. وكأن رئيس الزمالك فوق القانون".

مرتضى ينفي

ومن جهته نفى مرتضى منصور،رئيس نادي الزمالك المصري، صحة الفيديو المنسوب له.

وقال مرتضى في تصريحات عبر فيديو نشره على صفحته في موقع "فيسبوك" تحت عنوان "فضيحة بالصوت والصورة ... مؤامرة الخطيب مع ضابط المخابرات القطري، حقيقة الفيلم المفبرك" :"عمري ما شتمت الخطيب بهذه الشتيمة، وكهربا هربان من الزمالك منذ سنة".

وأضاف منصور :"أنا لست مجنونًا لكي أقول مثل هذا الكلام، لماذا تم نشر هذا الفيديو الآن؟ الهدف من ذلك إثارة فتنة بعد قضية نادي القرن".

وتابع قائلا: "فعلاً مصر ليس بها رجل لأن فيها أسود، الفيديو الذي نشر مفبرك والفتنة لن تحدث بين الأهلي والزمالك بسبب وعي الجماهير".

وأعلن مرتضى منصور، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد محمود الخطيب، و13 شخصا آخرين، بدعوى نشر تسجيل صوتي مفبرك له.

وفي المقابل أكد عدد من المغردين تأييدهم لرئيس نادي الزمالك من خلال المطالبة بمحاسبة "من فبرك الفيديو المنسوب لمرتضى منصور" على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mosharkawe باين جدا يا كابتن محمود انك مجهز لجانك والناس اللى فبركت بدليل انك مجهز البيانات من امبارح ومخلى اللى فبرك يدخل اسم الدولة ومخلى زوجتك المحترمة تعمل بوست ودخلتها فى الموضوع كله هيتحاسب ، الاهلى فى زمنك اصبح لجنة فبركة #هلافيت_الاهلي_اخرهم_فبركه — Mohamed El Sharkawy (@Mosharkawe) ١٢ يوليو ٢٠٢٠

كما نشر بعض المغردين تسجيل فيديو قالوا إنه يظهر "النسخة الأصلية من الفيديو المفبرك".

لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن مصادر بالنادي الأهلي قولهم إن "فيديو مرتضى منصور صحيح وغير مفبرك كما زعم رئيس نادي الزمالك في تصريحاته التلفزيونية أمس".

وأضاف المصدر أن "الأهلي بصدد تصعيد الأمر إلى أقصى درجاته والاستمرار في طرق جميع الأبواب الرسمية مع الحفاظ على حقوقه وحقوق رئيسه كاملة تجاه تجاوزات رئيس نادي الزمالك".