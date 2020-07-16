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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام بقصة مدونة الموضة الكويتية روان حسين، وخبر طلاقها الذي تضمن اعترافات صادمة مثيرة للجدل.

فقد أعلنت روان بن حسين، عبر حسابها في موقع إنستغرام، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي، يوسف المقريف، وعن الأسباب التي دفعتها للإعلان عن هذه التفاصيل في هذا الوقت بالتحديد.

وعبر خاصية "الستوري" في انستغرام كتبت الحسين منشورا قالت فيه: "زوجي هو مغتصبي، كنت سأقوم بالإبلاغ عنه بعد الاغتصاب، لكن والده تدخل وأقنعني بعدم الإبلاغ عنه مقابل أن يتزوجني فور تخرجي من الجامعة، وهذا سيجعل الأمور أسهل".

وأوضحت روان أن سبب نشرها لهذه التفاصيل هو "الحديث مؤخرا عن قضايا التحرش في العالم العربي"، فقالت: "بما أنّ الجميع صار ينشر قصص المتحرّشين، أحببتُ أن أنشر قصتي".

وذكرت روان تفاصيل عن "خيانة زوجها لها" واتهمته بنقل مرض خطير إليها من خلال "ممارسته علاقات جنسية مع بائعات هوى" على حد زعمها.

وأضافت روان: "تزوجته وحملت بطفلتي، وكنت أطارده من دولة إلى دولة لأنني اعتقد أن هذا سلوك طبيعي في علاقة حب طبيعية، إلى أن اكتشفت أنني في علاقة حب سامة".

وما أن نشرت الحسين قصتها حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، وأطلق مستخدمون وسم #روان_بن_حسين الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في الكويت والسعودية حاصدا أكثر من 27 ألف تغريدة.

وعبر بعض المغردين عن تضامنهم مع مدونة الموضة الكويتية، معتبرين أنها "غيرت الصورة النمطية المرتبطة بمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي".

فقالت أهارا: "أنت امرأة قوية وأحييكي على شجاعتك. أنت غيرتي الفكرة العامة والصورة السيئة المرتبطة بالفاشنيستات".

وفي المقابل، أنحى مغردون باللائمة عليها، معتبرين أنها "كان يجب أن تضع حدا لهذه العلاقة منذ البداية".

فقالت رهف: "مو فاهمه ليه اللوم بس على زوجها كان يمديها من الأول من أول سلوك خطأ شافته عليه إنها تبعد عنه وتسوي حد لكل المهزلة ذي غير إنها جايبة طفل بالوضع ذا رغم إنها عارفه قد إيش وضعهم صعب مع كذا وضعت الطفل حقها بدون لا تفكر بحياته فوق إنها ظلمت نفسها ظلمت طفلها معها".

ولم يصدر حتى وقت نشر المقال رد فعل من يوسف المقريف على الاتهامات التي وجههتها له روان.

مرض HPV

وبالعودة إلى المرض الذي تقول روان إنها أصيبت به، فقد أطلق مستخدمون وسم #مرض_روان_حسين وبدأوا بالحديث عن المرض ومخاطره وطرق علاجه.

فقال سعود بن خالد: "هذا مرض خطير يا شبابنا ويا بناتنا انتبهوا من نزوات الشيطان والحرام وهذا الورم أسمه السرطان الحليمي ورم خبيث ومعدي يصيب الأعضاء التناسلية والفم وهذا ملخص عن هذا المرض وإلي حاب يعرف أكثر يدخل قوقل ويكتب الورم الحليمي ويشوف بشاعة المنظر الله يعصمنا من الفتن وكل ذنب".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري "HPV" في الإصابة بسرطان عنق الرحم وهو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعًا لدى النساء القاطنات في مناطق أقل تقدماً، بما قُدِّر بـ 000 570 حالة جديدة في عام 2018 (84% من الحالات الجديدة على النطاق العالمي).

وفي عام 2018، توفيت قرابة 000 311 امرأة بسرطان عنق الرحم، وحدث أكثر من 85% من هذه الوفيات في بلدان ذات دخل منخفض ومتوسط.

وعلى الرغم من أن معظم حالات العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري لا تسبب أي أعراض، إلا أن استمرار عدوى فيروس الورم الحليمي البشري التناسلي يمكن أن تسبب إصابة السيدات بسرطان عنق الرحم.

وترتبط جميع حالات سرطان عنق الرحم (99٪) تقريبًا بعدوى الأعضاء التناسلية بفيروس الورم الحليمي البشري وهي العدوى الفيروسية الأكثر شيوعًا بالجهاز التناسلي.

ويمكن أن يتسبب فيروس الورم الحليمي البشري في الإصابة بأنواع أخرى من أمراض السرطان الشرجية التناسلية وسرطان الرأس والرقبة والثآليل التناسلية في كل من الرجال والنساء.

وتنتقل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الاتصال الجنسي.