تصاعدت على مدار الأيام الماضية دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن.

وبينما تعيش البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، طالب مصريون حكومتهم بالعدول عن القانون أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.

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قانون التصالح في مخالفات البناء

استغرق سن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات، وصدرت نسخته الأولى في 8 ابريل نيسان.

وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو تموز 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

بيان مجلس الوزراء

ومن جهته أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: "وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح".

وأضاف البيان: "والإشارة إلى أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جدية التصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتباراً من 15 يوليو 2020".

وأوضح المجلس أنه: "تم الاتفاق على سداد المخالف 25% من قيمة التصالح على المساحة التي تقدم للتصالح بشأنها، بحد أقصى المبالغ المحددة قرين كل مخالفة، طبقاً لما يلي: دفع مبلغ جدية تصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية بقيمة 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى لمخالفات الردود، كما يشمل ذلك مبلغ جدية تصالح مخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، بقيمة 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى، إضافة إلى تحديد قيمة مبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى، كما وافق المجلس على تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة، و160 ألف جنيه للمدن، و40 ألف جنيه للقرى، إلى جانب تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى".

#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

لم يخفت الجدول حول قانون التصالح منذ إطلاقه وقد زاد مؤخرا فور الإعلان عن أحدث تعديل، فقد أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس ، الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر، حاصدا أكثر من 17 ألف تغريدة،

واستنكر المستخدمون من خلاله هذا القانون، معتبرين أن ساكني العقارات غير قادرين على السداد وأن مالكي العقارات هم من يتعين أن يتحملوا تكلفة التصالح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GalalRuby #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس جاي فجأة تهد بيتي

جاي تقولي ادفع غرامة؟

جاي تقولي البس قضية

وانطرد من غير كرامة؟

كنت فين طول السنين دي

والبيوت بتزيد وتطلع

والمباني فكل حتة

والمدن عمالة توسع

لما رحنا الحي نسأل

قلنا قال عاوزين نرخّص

قال مافيش تراخيص باشا

ولا اقولك إبني عادي pic.twitter.com/LbqYTkvNj0 — roRoo 🛵🚦 (@GalalRuby) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amr37189935 #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

ربنا ينتقم من أعضاء مجلس الشعب اللى بيناموا فى الجلسات ، وفجأة تلاقى قوانين عجيبة، لا هى اتناقشت ولا ادرست ولا عارفين تطبيقها ازاى ولا اتعمل عليها مناقشة مجتمعية، المهم ازاي نلم فلوس من جيوب المطحونين، ذنبى ايه ادفع فلوس تاني وهجيب منين 😠😠😠 — Amr (@Amr37189935) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mustafa54389057 متصالح مع شركة المياه ومرخص وعداد

متصالح مع شركة الكهرباء ومرخص عداد

ومدخل غاز كمان ومخلص اقساطه

ومتجوز من 3 سنين وعندى بنت صغيره ومرتبى 2500جنيه

ادفع انا 100الف جنيه منين وازاى

يااااااااااارب ارفع عنا البلاء #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/xQ33IVuxnu — mustafa mansour (@mustafa54389057) ١٥ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmed_canoo (( نعم لقانون التصالح ))

محدش معترض اطلاقا على محاكمة المخطأ

بس هو مين المخطأ ؟!!



المواطن الغلبان اللى دفع دم قلبه وشقى عمره علشان يلاقى حتة شقة تستر عرضه هو وعياله !!!



ولا المقاول الحرامى اللى كسب ملايين ودفع شوية منهم رشاوى لموظفين فاسدين ؟!!#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/yrnTbyw4WK — ✪ Ahmed Canoo (@ahmed_canoo) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

وتحدث آخرون عن الكم الهائل من الضرائب التي "أنهكت المواطن المصري" وكان آخرها إقرار لجنة برلمانية لزيادة الضريبة المفروضة على راديو السيارات إلى 100 جنيه.

بينما رأى آخرون أن الحل لمشكلة العشوائيات يكمن في "التجميل وليس الهدم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Egypttrendof #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

الدول دي:

رممت المباني القديمة مش هدمتها.

رصفت الشوارع انترلوك علشان لو فيه أي مشاكل او تركيب اي كهرباء او مايه

منكسرش في الأرض.

عرفو ازاي يحولوا الفقر إلى جمال😍

.

لكن باختصار الي بيحصل في مصر

عاوزين يلموا الناس في عشش الحكومة ويدفعوهم اقساط/جباية pic.twitter.com/eanQYs6qT6 — #تريند_مصر (@Egypttrendof) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

من جهة أخرى، طالب كثيرون بمحاسبة "المسؤولين الذين أهملوا وتراخوا في إصدار التراخيص" على حد قولهم.

فقال خالد: "‏إذا أردتم المحاسبة فحاسبوا الوزير المتقاعس ورئيس الوزراء أولهم حينما كان وزير الإسكان وقت هذه المخلفات، حاسبوا وزير التنمية حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من أعاق المواطن من الحصول على رخصة للبناء، حاسبوا المسؤولين قبل محاسبة المواطنين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khaledelsayed65 اذا اردتم المحاسبة فحاسبوا الوزير المتقاعص ورئيس الوزراء اولهم حينما كان وزير الاسكان وقت هذه المخلفات. حاسبوا وزير التنمية حاسبوا رؤساء المحليات والمهندسين وكل من اعاق المواطن من الحصول علي رخصة للبناء. حاسبوا المسؤولين قبل محاسبة المواطنين. #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس — khalid (@khaledelsayed65) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedggma موظفين ومهندسين الأحياء كانو بياخدو من 20ل 30 الف على بناء الدور المخالف كدا عينى عينك الفلوس دى بتدخل جيوبهم واللى كان بيطلع رخصة بناء عقار كانو بياخدو رشوه أضعاف فلوسها دا غير محاضر البناء اللى بيتلعب فيها يجب أولا معاقبتهم وهم معروفين بالاسم #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/Y3K9A4GEtc — ⁦Ahmed gamal🇦🇹🏹🇪🇬 (@ahmedggma) ١٧ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_rema55 👷موظف الحي المرتشي اللي كان شايف العماره والبيوت وهي بتتبني قدامه وخدله قرشين ساعتها هو بذات نفسه اللي واقف دلوقتي علي تنفيذ قرار الازاله#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس — 💢Re♏🅰S💢 (@i_rema55) ١٧ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mo_hassan_ali حبيب العادلي ثروته بالمليارات ودفع غرامه في قضية المليار ٥٠٠جنيه

اجي اناعاوزين تدفعوني علي شقتي اللي عايش فيها١٠٠٠جنيه عن كل متر هو انا هشتريها منكم تاني

هي كانت املاك دولة عشان ادفع تمنها تاني هو انتم مفكرني اجنبي عايش ع اراضي مصريه هتدفعوني 😕#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/9a7bvkvgCk — Mohamed Hassan (@mo_hassan_ali) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BadawyM44257484 اللي ع اليمين ده مواطن اعمي بيشيل رمل وزلط وابنه يقوده والحكومة دعمته بقانون التصالح ع 4 حيطان باثر رجعي عشر سنين واللي ع الشمال سرق 2 مليار وطلع بغرامة 500ج #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس لا_لقانون _التصالح _معناش _فلوس pic.twitter.com/ygnsiEZjaO — Badawy Mohamed (@BadawyM44257484) ١٤ يوليو ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @emiezzat #لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس

انا ضد البناء المخالف اكبر مثال اسكندريه بسبب البناء العشوائي المخالف فى مشاكل كتير

فى الصرف والمرافق و ركن السيارات

لكن ليه قانون تصالح المواطن يدفع فيه ثمن الفساد مش قانون للبحث عن من وراء تصاريح العقارات

هل دي مصر الجديده؟ — eman ezzet (@emiezzat) ١٩ يوليو ٢٠٢٠

معضلات قانونية ودستورية

كما طالب مصريون بالتصدي لهذا القانون بالطرق القانونية والدستورية.

وركزوا على قضية تطبيق القوانين بأثر رجعي، وعلى احتمالات تعارض بين مواد في هذا القانون وبين مبادئ الدستور المصري.

فقال رفعت: "قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص على أن ‏(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون)".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Refaat17733370 قانون التصالح مخالف لمادة 95 من الدستور المصري التي تنص علي ان

(العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.)#لا_لقانون_التصالح_معناش_فلوس pic.twitter.com/drAqwduIZG — Refaat (@Refaat17733370) ٢٠ يوليو ٢٠٢٠

وشارك بعضهم مقاطع فيديو لخبراء قانونيين وآرائهم حول القانون.

بيان وزارة التنمية المحلية

ومن جهتها أكدت وزارة التنمية المحلية، يوم الاثنين، عدم صحة ما نُشر في بعض وسائل الإعلام، حول عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون.‬

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، الاثنين، أن "ملاك العقارات المخالفة مسؤولين جنائياً عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونًا، مشيرًا إلى أنه طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن أيًا من كان (مالك الشقة- اتحاد شاغلين..) تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقًا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقًا لمحضر المخالفة المحرر ضده".