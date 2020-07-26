أثارت تصريحات نجم نادي الزمالك السابق فاروق جعفر حول التحكيم الإفريقي ضجة كبيرة تردد صداها في عدة دول مغاربية وإفريقية.

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ففي لقاء تلفزيوني بقناة الزمالك، تحدث جعفر عن "استفادة بعض الأندية المصرية من مجاملات الحكام من أجل تحقيق الفوز في المواجهات الإفريقية التي كانت تقام في مصر".

وواصل اللاعب المعتزل حديثه وسط ذهول المذيع، الذي وصف كلامه بالخطير.

وقال جعفر إنه كان يجتمع مع الحكام الأفارقة قبل المباريات القارية للزمالك عندما كان مدربا للفريق في فترة الثمانينات، مضيفا أن "الحكم كان يخيره بين الحصول عل ركلة جزاء لصالح فريقه أو طرد لاعب من الفريق المنافس"، على حد تعبيره.

وأضاف أن ذلك كان يحدث مع كل الفرق التي كانت تلعب في إفريقيا خلال فترة الثمانينات.

كما أشار إلى "وجود مجاملات من جانب التحكيم الإفريقي لصالح المنتخب المصري، عندما ألغى الحكم هدفا صحيحا للفريق المنافس خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم في إيطاليا عام 1990.

أحدثت تلك التصريحات جدلاً كبيراً في الوسط الرياضي الإفريقي، ما دفع قناة الزمالك إلى حذف مداخلة جعفر بعد نشرها عبر قناتها على يوتيوب، ملوحة بمتابعة ناشريها بحجة حقوق البث.

ولاحقا، أطل فاروق جعفر عبر مواقع التواصل ليقول إن "تصريحاته فسرت بشكل خاطئ وإنه لم يقصد الإساءة لأي فريق مصري أو اتهامه بدفع أموال لأي حكم من أجل الفوز".

وتابع "لم أقل أن منتخب مصر وصل لمونديال 1990بطرق غير أخلاقية، فقط تحدثت عن واقعة كنت شاهدا عليها عام 1979 وانتهت بخسارة الزمالك".

وختم قائلا: "بالفعل يتم تقديم عروض للأندية، ولكنها كانت ترفضها".

ألهبت تصريحات جعفر مواقع التواصل الاجتماعي وطغت على نقاشات جماهير كرة القدم في مصر والمغرب والجزائر.

كما تصدرت وسوم #فاروق_جعفر و#فاروق_فضح_الزمالك و#روقا_والبطولات_المسروقه، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على تويتر في مصر، إذ ظهرت في أكثر من ٢٠٠ ألف تغريدة.

وجددت تصريحات جعفر المناوشات بين محبي نادي الزمالك ومشجعي غريمهم التقليدي النادي الأهلي. فقد اغتنم جمهور النادي الأحمر الفرصة للتأكيد على أحقية فريقهم بلقب نادي القرن الإفريقي وشككوا في نزاهة البطولات التي حققها الزمالك.

أما أحباء الفريق الأبيض فانبروا في مهاجمة جعفر واتهموه بمحاولة تشويه ناديهم وسمعة الكرة المصرية.

وانخرط لاعبون ومدربون مصريون قدامى في حملة للرد على تصريحات جعفر وتفنيدها، مؤكدين على نظافة البطولات المصرية.

كما تابع المهتمون بالشأن الرياضي في دول شمال إفريقيا تصريحات جعفر. واتهم البعض الاتحاد الإفريقي بمجاملة فرق مصر التي تستضيف مقر الاتحاد، على حد قولهم.

وفي الوقت الذي وصف فيه البعض تصريحات جعفر بأنها "مفاجأة وفضيحة من العيار الثقيل للكرة الإفريقية"، لم يستغرب آخرون تصريحاته قائلين إن "شبهات الفساد داخل الاتحاد الإفريقي لا تخفى على أحد".

وعلقت صحيفة "النهار" الجزائرية على الجدل بالعنوان التالي: "أسطورة مصر يُفجر قنبلة بخصوص مُساعدة الحكام الأفارقة للفراعنة" فيما عنونت صحفية البطولة المغربية مقالها بـ"فضيحة من العيار الثقيل".

من جهته قال عبد الحكيم الشلماني، رئيس لجنة حكام شمال إفريقيا، إن جميع الأندية والمنتخبات الإفريقية فازت ببطولاتها بجدارة، ومصر لم يتم مجاملتها على مستوى المنتخب أو الفرق من جانب التحكيم، مضيفا أن "تصريحات جعفر خطيرة جدا ولو صحت هذه التصريحات سنقول على التحكيم السلام".

ولم يصدر حتى الآن أي بيان أو تعليق رسمي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حول تصريحات اللاعب المصري السابق.