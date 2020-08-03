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أثار حفل بمناسبة عيد الجيش اللبناني موجة من الغضب والانتقادات عقب حذف جملة تتضمن كلمة ثورة من أغنية شهيرة لنزار قباني وماجدة الرومي.

وانتشر مقطع فيديو لمجموعة كورال غنائي، ترتدي ملابس عسكرية، وهي تردد أغنية "يا بيروت" التي نظم كلماتها الشاعر السوري نزار القباني وعرفت بصوت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي.

وعوضت الجوقة الموسيقية مقطع "إن الثورة تولد من رحم الأحزان" من الأغنية الأصلية، بالإيقاع الصوتي التالي "إن الثورة إن الثورة لا لا لا لا لا".

وسرعان ما تصدر وسم "إن الثورة تولد من رحم الأحزان"، قائمة المواضيع الأكثر تداولا في لبنان.

وتساءل المتفاعلون مع الوسم عن الهدف من إزالة المقطع الأصلي من الأغنية، خاصة أن لبنان شهد منذ نهاية العام الماضي مظاهرات حاشدة أطاحت بأسماء كبيرة في الحكومة، و أدت إلى استقالة رئيسها سعد الحريري.

ماجدة الرومي ترد

وكانت المطربة ماجدة الرومي قد نشرت على صفحتها عبر إنستغرام مقطعا من الأغنية الأصلية، مرفقا بوسم #ان_الثورة_تولد_من_رحم_الاحزان .

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن مدير أعمال الرومي قد استنكر "تحريف الأغنية"، وأضاف قائلا: "هناك حقوقا أدبية وقانونية للشاعر نزار قباني كاتب الأغنية والملحن جمال سلامة ... لا أحد يحل مكان الأصلي وماجدة غنت للجميع الثورة والوطن".

من جهتها عبرت جمعية "لبناني وأفتخر"، المنظمة للحفل، عن استغرابها لما وصفتها بـ"الحملة المغرضة والمضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت أنه لم يتم حذف أي مقطع من أغنية "يا بيروت" التي قامت فرقة كورال بتأديتها خلال الحفل بتقنية الصوتين، إذ قام نصف الكورال بإنشادها، فيما استبدلها النصف الآخر بإيقاع صوتي".

ولكن مغردين شككوا في مصداقية ذلك، إذ ذكر العديد أنهم شاهدوا الحفل مباشرة وكان غياب الجملة واضحا.

في المقابل، تداول مغردون مقطعا يظهر الجوقة الغنائية وهي تتدرب على الأغنية كاملة متضمنة الجملة المحذوفة في الحفل، ويتوجهون باللوم على "منسقي الحفل"، واصفين ما حصل بأنه "قرار السياسي".