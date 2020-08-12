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سادت حالة من الحزن بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان وفاة نجم الإنترنت وصانع المحتوى المصري مصطفى الحفناوي، والذي كان يبلغ من العمر 25عاما.

وشيع المئات مدون الفيديو المصري الثلاثاء ذلك بعد تعرضه لسكتة دماغية يوم الاثنين تسببت في وفاته.

ضحية "المنشطات" أم "الإهمال"؟

وسرعان ما تحولت وفاة الشاب العشريني إلى جدل واسع عبر مواقع التواصل حول أسباب رحيله وتفاصيل الواقعة.

إذ توجه البعض بالاتهامات للمشفى بالـ"التشخيص الخاطئ"، مطالبين بفتح تحقيق في القضية، في حين استنكر آخرون هذا "الزعم" مشيرين إلى تقرير الوفاة الصادر عن المشفى الذي تضمن أسبابا مفصلة وتم تداوله بشكل واسع.

وذكر التقرير الطبي مجموعة من الأسباب التي أدت إلى وفاته منها خلل وراثي والآخر يشير إلى تناول الراحل لـ "منشطات" تعمل على تقوية العضلات.

وكان الحفناوي قد واجه تحديات سابقة خلال رحلة صعوده عبر مواقع التواصل مع "شكل جسده الخارجي"، إذ شارك مع متابعيه مسيرته مع فقدان الوزن والمصاعب التي تعرض لها للوصول "للجسد المثالي".

كما أنحى آخرون باللائمة على "الحسد" الذي قالوا إن الحفناوي قد تعرض له بسبب "نجاحه المتكرر". وهذا ما استنكره كثيرون واصفينه بالـ"تبرير الساذج".

وكان الحفناوي قد اشتهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال المقاطع الكوميدية المصورة ولديه أكثر من مليون ونصف متابع على إنستغرام.

ودشن مغردون وسم #حفناوي_هتفضل_فالقلب للتعبير عن حزنهم على رحيل الشاب.

كما نعاه الكثير من المشاهير والفنانين المصريين منهم المغني تامر حسني .