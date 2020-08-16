الكلب "طاهر أم نجس"؟... تصريحات لمفتي مصر تجدد الجدل

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أثار تصريح لمفتي الديار المصرية، شوقي علام، جدلا عبر مواقع التواصل وذلك بعدما قال إن الكلاب "طاهرة"، ولا حرج في التعايش معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت.

وكان علّام قد أدلى بتصريحاته حول حكم تربية الكلاب في الإسلام، وما إن كان الكلب "نجسا أم طاهرا" عبر لقاء تلفزيوني.

وقال المفتي: "اختلف العلماء حول هذه المسألة، الغالبية تعتقد بنجاسة الكلب ولكن هناك مذهب المالكية الذي نتبناه ونفتي به، ويقول إن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر".

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وبرر علّام حديثه بالإشارة إلى أن المالكيين ينطلقون من قاعدة أن "كل حيوان حي فهو طاهر، وقد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثلا لعدم الأكل منه".

كما يضيف علّام، "بالإمكان التعايش مع الكلب وتعبد الرب، فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على البدن أو الثوب، فلا حرج إطلاقا بالصلاة ولا داعي لإعادة الوضوء أو غسل الملابس."

وأثارت هذه التصريحات جدلا واسعا بين مصريين إذ جاءت كثير من التعليقات رافضة الفتوى، حيث اعتبر فريق معارضي الفتوى أنها تتعارض "مع كل التعاليم التي عرفوها منذ الصغر وتربوا عليها"، ومشيرين إلى المذاهب الشافعية والحنبلية التي تقضي بأن الكلب "نجس العين".

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وانتقد آخرون الروايات المختلفة بشأن تربية الكلاب بشكل عام، واصفين التعاليم المختلفة بالـ "محيرة وغير المتوافقة".

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في حين رحب مغردون بالفتوى مشيدين بما قال علّام وبما وصفوه "مرونة" في الإسلام وتعاليمه.

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في المقابل، استنكر آخرون الجدل القائم حول نجاسة الكلاب أو طهارتها، داعين إلى حرية القرارات بما يتعلق بالاختيارات الشخصية.