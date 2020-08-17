بحرينية تحطم تماثيل هندوسية في متجر تثير الجدل وتقول: "هذا بلد مسلم ... ليس كافرا"
تداول مغردون مقطع فيديو يظهر سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية في متجر، مما أثار موجة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الفيديو، تظهر السيدة داخل المتجر وهي تتبادل الحديث مع أحد العاملين حول بيع التماثيل، وتُسمع وهي تقول: "هذا بلد مسلم صح؟ ليس بلدا كافرا. صحيح أم لا؟ كيف تبيعون هذه التماثيل"، وتبدأ بعدها بتحطيم عدد من التماثيل احتجاجا على بيعها في البلاد.
وعقبّت وزارة الداخلية البحرينية على الفيديو المتداول، قائلة في بيان رسمي إنها استدعت المرأة بعد التعرف على هويتها "وذلك إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري بمنطقة الجفير، وتكسير عدد من المجسمات التي تخص إحدى الديانات".
كما ندّد وزير الخارجية البحريني السابق خالد بن أحمد بما وصفه بفعل تكسير الرموز الدينية واصفا إياه بالـ "جريمة التي تنم عن كراهية دخيلة"، واستخدم وسم #البحرين_بلد_الجميع ، والذي تداوله مغردون آخرون بشكل واسع مستنكرين ما قامت به المرأة البحرينية.
في المقابل، اعتبر فريق من المغردين أن ما قامت به المرأة لا يستحق التوقيف، وأنه بالإمكان تصحيح فعلها من خلال دفع تعويض مالي.
كما أثار الفيديو ردود فعل مختلفة إذ طالب البعض بعدم معاقبتها بدعوى أن الهندوسية "ليست ديانة سماوية"، ورفضوا وجود وبيع "الأصنام" في البلاد، بينما أكد آخرون على ترحيب البحرين وانفتاحها على كل الثقافات والأديان.
ووصف آخرون تحطيم التماثيل بـ"الفعل المؤسف"، مضيفين أن ذلك قد "يؤثر سلبا" على المسلمين بشكل عام.