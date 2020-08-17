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تداول مغردون مقطع فيديو يظهر سيدة بحرينية تحطم تماثيل هندوسية في متجر، مما أثار موجة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، تظهر السيدة داخل المتجر وهي تتبادل الحديث مع أحد العاملين حول بيع التماثيل، وتُسمع وهي تقول: "هذا بلد مسلم صح؟ ليس بلدا كافرا. صحيح أم لا؟ كيف تبيعون هذه التماثيل"، وتبدأ بعدها بتحطيم عدد من التماثيل احتجاجا على بيعها في البلاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omar_aliraqi20 بحرينية دخلت محل فوجدت تماثيل الهندوس فأخذت تحطم الأصنام.

طبعاً نفس هذه المرأة تريد الجميع يحترم دينها إذا سافرت لدول الغرب. pic.twitter.com/6Jaa8jbNZy — Omar Aliraqi 🇨🇦🇮🇶 (@Omar_aliraqi20) ١٦ أغسطس ٢٠٢٠

وعقبّت وزارة الداخلية البحرينية على الفيديو المتداول، قائلة في بيان رسمي إنها استدعت المرأة بعد التعرف على هويتها "وذلك إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري بمنطقة الجفير، وتكسير عدد من المجسمات التي تخص إحدى الديانات".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moi_bahrain تعقيبا على مقطع مصور متداول ... "شرطة العاصمة": استدعاء امرأة (54 عاماً) إثر قيامها عمدا بإتلاف بعض محتويات محل تجاري وتكسير مجسمات تخص احدى الدياناتhttps://t.co/72OC11dKVT — Ministry of Interior (@moi_bahrain) ١٦ أغسطس ٢٠٢٠

كما ندّد وزير الخارجية البحريني السابق خالد بن أحمد بما وصفه بفعل تكسير الرموز الدينية واصفا إياه بالـ "جريمة التي تنم عن كراهية دخيلة"، واستخدم وسم #البحرين_بلد_الجميع ، والذي تداوله مغردون آخرون بشكل واسع مستنكرين ما قامت به المرأة البحرينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidalkhalifa تكسير الرموز الدينية ليس من طبع اهل البحرين . و هي جريمة تنم عن كراهية دخيلة و مرفوضة . فهنا تعاقبت و تعايشت كل الاديان و الطوائف و الشعوب . و من قام بها غريب ليس منا #البحرين_بلد_الجميع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) ١٦ أغسطس ٢٠٢٠

في المقابل، اعتبر فريق من المغردين أن ما قامت به المرأة لا يستحق التوقيف، وأنه بالإمكان تصحيح فعلها من خلال دفع تعويض مالي.

كما أثار الفيديو ردود فعل مختلفة إذ طالب البعض بعدم معاقبتها بدعوى أن الهندوسية "ليست ديانة سماوية"، ورفضوا وجود وبيع "الأصنام" في البلاد، بينما أكد آخرون على ترحيب البحرين وانفتاحها على كل الثقافات والأديان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AYMSalahuddin إنكار المنكر إذا أدى إلى منكر أكبر منه فهو حرام،



وفي قضية #تكسير_الصنم المعد للبيع درسٌ عمليٌ في هذه القاعدة!!



والواجب على من أراد إزالة المنكر أن يرفع الأمر إلى ولاة الأمر،



فهم المعنيون باتخاذ الاجراءات، وليس عامة الشعب، ولولا هذا لصار الأمر فوضى!!#البحرين_بلد_الجميع — أحمد بن يوسف (@AYMSalahuddin) ١٧ أغسطس ٢٠٢٠

ووصف آخرون تحطيم التماثيل بـ"الفعل المؤسف"، مضيفين أن ذلك قد "يؤثر سلبا" على المسلمين بشكل عام.