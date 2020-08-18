عاد تركي آل الشيخ ليتصدر المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد مداخلة تلفزيونية أثارت الجدل بين صفوف مشجعي نادي الأهلي بشكل خاص وعشاق كرة القدم المصرية بشكل عام.

مصدر الصورة Getty Images Image caption رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

وأكد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية يوم الاثنين على قناة "ون تايم سبورت 2" أنه لا يتدخل في شؤون نادي الأهرام سبورت "بيراميدز"، منذ رحيله عنه العام الفائت.

وكشف آل الشيخ خلال مداخلته تفاصيل رحيل رمضان صبحي، لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز، وتفضيله عن العرض الذي قدمه له نادي الأهلي المصري.

ولكن لم يمر ما قاله تركي آل الشيخ مرور الكرام، اذ اعتبر بعض المغردين أن المستشار السعودي هو من يتحكم بنادي بيراميدز ويقف خلف صفقة رمضان صبحي.

فقال أحد المغردين: "أنا اعتقد أن تركي آل الشيخ ما زال المتحكم في بيراميدز وهو من يقف وراء صفقة رمضان صبحي".

وكان رمضان صبحي قد انتقل من الأهلي إلى الاحتراف الأوروبي بشكل مؤقت، في تجربة لم تحقق الكثير من النجاح، حيث لعب في صفوف فريقي ستوك سيتي ثم هادرسفيلد تاون، الذي قرر إعارته إلى فريقه القديم الأهلي المصري.

إلا أن صبحي فضل نادي بيراميدز على الأهلي.

تركي يؤكد استعداده لدعم النادي الأهلي

ولكن ما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي هو عندما تحدث آل الشيخ عن نادي الأهلي، وأكد استعداده لدعم النادي بصفقات كبيرة، في حال طلبت منه جماهير النادي الأحمر.

وبعد مداخلة رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي أليمريا الإسباني، أطلق مصريون وسم #تركي_هيجيب_سيدك_يارمضان الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 44 ألف تغريدة، أكد من خلالها عدد من المستخدمين ثقتهم في نوايا آل الشيخ اتجاه نادي الأهلي.

فقالت أماني القهوجي: "والله انت راجل محترم وشهم وإدارة الأهلي وبعض الجماهير مش مقدراك للأسف لأنك بتحب الأهلي بجد ومستعد تعمل أي حاجه عشان الأهلي بدون أي مقابل".

وقال آل راشد: "الأهلي كبير وتركي عارف ده وبيحبه وبيحب الكيان، وكل خلافاته مع أشخاص، إيه الأزمة؟ ننحي الخلافات ده وميتعملوش مع بعض تاني بس يدعم النادي بلعيبة سوبر أحسن من رمضان اللي احنا شايفينه أجمد لاعب في مصر".

رفض لتدخل تركي آل الشيخ

وفي المقابل اعتبر عدد كبير من محبي نادي الأهلي المصري أن لا علاقة لهم بهذا الوسم، مؤكدين رفضهم تدخل تركي آل الشيخ في شؤون النادي.

فقال محمد حاتم: إيه يا جدعان الهاشتاج ... ده احنا ولا عايزين حاجة من تركي ورمضان ... الأهلي رجالة موجودة الخطيب اللاعب اللي عايزينه هيشتريه وهيدعم الفريق بأقوى لعيبة إن شاء الله جمهور الأهلي موجود معاه".

واتهم آخرون آل الشيخ بالوقوف خلف الوسم.

فقال عصمت شاهين: "اللي مفعل الهاشتاغ ده لجان مأجورة وذباب إلكتروني ودي حاجة تركي محترف فيها من أيام خاشقجي وما قبله، الهاشتاغ ده يخلو من الأهلاوية لأننا واخدين قرار أن تركي برا الأهلي‬ من بعد عفونا عنه بعد ما اعتذر وندم..".

تركي آل الشيخ والأهلي

وكان نادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن في وقت سابق إلغاء الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، ورفع اسمه من قائمة رؤساء الشرف.

وقرر مجلس إدارة النادي حينها، رد الهدايا والتبرعات التي قدمها تركي آل الشيخ، عن طريق وزارة الشباب والرياضة.

ومن جهته علق آل الشيخ على قرار الأهلي بالقول: "عندما تقدمت باستقالتي سابقاً عن الرئاسة الشرفية كان حباً في إنهاء أي خلافات بعد أن سامحت في كل ما مضى، ليبقى حب الأهلي في قلبي كمشجع كما كبر معي منذ صغري".

وأضاف: "لم اتعامل أبداً في أمور النادي كوزير لدولة شقيقة، ولكن كمحب ومشجع متعصب حريص على ناديه، وشعرت أن مكاني فعلا أن أرجع كمشجع وسط الجمهور وأنه سيكون أفضل لي وللنادي، بسبب اختلاف وجهات النظر وفرق السرعة في اتخاذ القرار كان كبيرا".

وتابع بالقول: "لكن عندما تم رفضها وطلب مني رئيس النادي (محمود الخطيب) الرجوع مرة أخرى للرئاسة الشرفية، لم أتردد لحظة، كمحب للنادي، أن أرجع للعمل على تحقيق بعض آمال وأحلام الجماهير العريقة والعريضة الذين سأظل منهم، وأؤدي دوري على أكمل وجه دون أي تدخل في أعمال مجلس الإدارة".

وكتب أيضا: "أخيراً الاستقالة أتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك، يا ليت كانوا كاتبين كل حاجه بالأسماء".