View this post on Instagram

لا تعنيني الاسباب هنا ولا تعنيني التوازنات ولا تعنيني كل تلك المعايير السياسية .. مايعنيني ان الماء لجميع الكائنات فمابالك بالشر ..وهبه الله للجميع فبأي حق تتمادى على ارادة الله و تدعي القرب منه.. مايعنيني هو انه لا اختلاف بينك وبين من حاصر مدناً و قطع عنها الطعام والشراب.. مايعنيني انك تعلم بان ورقة الضغط هذه لن تضغط اللا على من يبحثون عن لقمة عيشهم .. وستسلب ماتبقى من كرامتهم و اول حق وجد على هذه الارض..وأنه سيبقى اسيادك يتناولون الطعام والشراب على مائدة واحدة يتغنون بانسانيتهم.. وانت سلاحهم لقتل اطفال اهلك من السوريين. #لا_للقتل_عطشاً #لا_للقتل_لأي_سبب_كان #الحسكة_تموت_عطشاً #سوريا