اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الشبان والشابات بملابسالبحر وهم يرقصون على أحد الشواطئ في منطقة الخُبر في السعودية.

مصدر الصورة Social media Image caption حفل مختلط يثير غضب سعوديين.

وقال سعوديون إن الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو من الجالية اللبنانية، مؤكدين ذلك من خلال الأغاني الوطنية اللبنانية، ورفع أحدهم العلم اللبناني خلال الحفل.

وأطلق سعوديون وسم #لبنانيين_يتعرون_في_الخبر والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من 33 ألف تغريدة.

وغردت صحيفة سبق المملكة على حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "فيديو متداول لمجموعة من النساء والرجال من أحد الجنسيات العربية يخالفون قيم المجتمع وأنظمة الذوق العام بإحدى الشواطئ ، ومغردون يطالبون بالقبض عليهم".

وأثار المقطع ردود فعل غاضبة في المملكة، وطالب المستخدمون بفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عن الحفل، وتساءلوا عن الالتزام بالإجراءات الصادرة عن وزارة الصحة السعودية في ظل تفشي فيروس كورونا.

فقال نايف: "يا غريب كن أديب، نتمنى من جهاتنا الحكومية ذات العلاقة محاسبة هؤلاء حساب عسير فما حصل منهم هو تجاوز على الدينوتجاوز على عاداتنا وتقاليدنا و تجاوز على تنبيهات وزارة الصحة".

وانتقد كثيرون الانفتاح الذي شهدته السعودية في الآونة الأخيرة، داعين إلى عودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

فقالت ريف التميمي: "أشكرهم جداً على هالوناسة في السعودية وأتمنى تزيد هالفئة اللي تساعد على الانفتاح أكثر".

وشن مغردون هجوما عنيفا على اللبنانيين المقيمين في المملكة العربية السعودية بعد انتشار الفيديو.

فقال سعد شيبان الغامدي: "انحلال أخلاقي واختلاط وتعري على الكورنيش بالخبر من قبل لبنانيين، هذي الجالية ستحول مجتمعنا الىمجتمع شبيه بهم لو تمادوا أكثر ولم يحاسبواهذا المنظر لم نراه من قبل بالسعودية ونراه الان بسبب انتشار اللبنانيين وتسهيل أوضاعهم"

وفي المقابل دافع عدد من السعوديين المؤيدين للانفتاح في المملكة عن الأشخاص الذين ظهروا في المقطع المصور.

فقال أبو تميم: "أي مظهر من مظاهر الانفتاح العالمي لا يعاقب ولا يجرم حتى لو هذا الانفتاح سبب مخالف لديننا وشريعتنا المهم تحقيقالانفتاح بشتى أنواعه".