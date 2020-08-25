أثار اعتقال الناشط الكويتي الملقب باسم "بوعسم" غضب مغردين وذلك بعد اتهامه "بازدراء الدين" في إحدى تغريداته.

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وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المغرد "محمد العجمي" يوم الثلاثاء بكفالة مادية قيمتها 500 دينار كويتي.

وبالرغم من إطلاق سراحه، فقد شكل الاعتقال المؤقت لبوعسم جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ استنكر كويتيون اعتقال أي شخص بسبب "آرائهم الشخصية فقط"، خاصة في ظل قضايا الفساد وغسيل الأموال التي تشهدها الكويت في الآونة الأخيرة.

والمقصود من ذلك تداول مغردين لقضايا التجسس التي شهدتها الكويت وشغلت الرأي العام في البلاد، وذلك بعد الكشف عن تسريبات لتسجيلات مصورة، عن قيام ضباط في جهاز أمن الدولة، بوزارة الداخلية الكويتية، بالتجسس على حسابات مواطنين وأعضاء بمجلس الأمة، وشخصيات عامة. بالإضافة إلى قضية غسيل الأموال والتي اتهم بها عدد من المشاهير.

ويعرف المغرد بانتقاداته الواسعة ومواقفه المثير للجدل بعض الأحيان، بما يتعلق بقضايا سياسية ودينية ومجتمعية.

ورفض مغردون ما وصفوه بـ"الاستقواء بالسلطة على الرأي"، مهما كان الاختلاف كبيرا.

واستخدم مغردون وسوم الحرية_لبوعسم و #الحرية للمغردين تعبيرا عن تضامنهم مع معتقلي الرأي.