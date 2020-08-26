تداول مغردون مقطع فيديو لزوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ إبراهيم، وهي تتحدث باكية وتقول إن زوجها ضربها بشدة، بينما بدت كدمات واضحة على وجهها.

مصدر الصورة Facebook Image caption زوجة الإعلامي السوري عمر الشيخ ابراهيم

وفي الفيديو، تظهر السيدة وعيناها متورمتان وآثار دماء على وجهها، وتقول: "هذا ما فعله بي عمر الشيخ إبراهيم الذي تعرفونه، وأنا زوجته الحامل. هذا هو الشخص الذي يتظاهر بكونه مثالا للأخلاق والشرف. أغلقت الباب بقوة صباح اليوم فهذا ما فعله بي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aboalamirb من المؤسف ان يقوم الرجل بضرب المرأة مهما كانت الاسباب .

عمر الشيخ إبراهيم إعلامي ومدير في تلفزيون سوريا

يضرب زوجته البارحة في اسطنبول التي اشتكت عليه للشرطة@syr_television pic.twitter.com/s3mCjwwMDU — منصور عبدالله محمد (@aboalamirb) ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠

ومن جهته، رد الإعلامي السوري عبر صفحته في منشور طويل، واصفا ما حدث بـ"الخلاف العائلي"، نافيا الاتهام الذي وجهته إليه زوجته، ومضيفا بأن ضبط الشرطة أكد عدم حصول أي "عنف ضد المرأة، كما يتم التداول على صفحات التواصل الاجتماعي".

كما اتهم زوجته باللجوء إلى تصدير الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لتحقيق أكبر مكاسب قبل وقوع الانفصال القانوني، واللجوء إلى لوي الذراع عبر تشويه السمعة".

"أسرار بيوت" أم "تشهير ضروري بالتعنيف"؟

أثارت هذه القضية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضامن مغردون مع زوجة الإعلامي، رافضين العنف ضد المرأة بشكل كامل، مهما كانت الظروف، خاصة من قبل فئة من "نخبة سوريا المثقفة"، كما يقولون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3yyash التعليقات شديدة الوضاعة. العنف جريمة. نقطة. ولا أظن أننا نتحدث هنا عن حالة ضرب متبادل مثلا. ومن ناحية تانية أنا مش شايف إنها مساحة تخص عمله كمدير في قناة سوريا. https://t.co/9obpJh0SSk — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anas_ka800 متى سنفهم بإن ضرب الزوجة ليس حقاً من حقوق الزوج

إلى متى سنعيش في هذا المجتمع القذر الذي يعتبر ضرب المرأة شيئاً عاديا لا يجب العقاب عليه

عمر الشيخ إبراهيم أحد مذيعي قناة سوريا (قناة الفضائح)

يضرب زوجته لأتفه الأسباب

يا أسفاه على وطنٍ

شخص كهذا يُعتبر من النخبة فيه

😷😷😷 pic.twitter.com/Duh89Lkqra — Anas Ka (@anas_ka800) ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

وتوجهوا بنقد لاذع ضد الشيخ إبراهيم، الذي يحمل منصب رئيس رابطة الصحفيين السوريين في تركيا، بالإضافة إلى كونه مديرا للبرامج السياسية في "تلفزيون سوريا" المعارض لنظام الحكم السوري، ومقره مدينة اسطنبول التركية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahersharafeddi والحقيقة أنني لا أستوعب فكرة أن يقوم رجل في هذا الزمان بضرب زوجته أو أخته أو قريبته لأي سبب من الأسباب، فكيف إذا كان الضاربُ صحافياً وثورياً و"رئيس الفرع التركي لرابطة الصحافيين السوريين" كما كتب في تعريف نفسه على صفحته الشخصية!!

يا للعار المضاعف! — ماهر شرف الدين (@mahersharafeddi) ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠

وركز مغردون على ما اعتبروه "نفاقا" من الشيخ إبراهيم وحديثه عن "قيم العدالة والحرية والمساواة"، التي يقول إنها تشكل "أهداف الثورة السورية"، في حين يقوم بتعنيف زوجته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Soha_ezzi_ "بدنا حرية وأوطان حرة بس كمان بنضرب بناتنا و زوجاتنا ومنعنفهن ومنهين كراماتهن"



هذا مفهوم الحرية بنظر عمر الشيخ إبراهيم، من يحمل وكما يدّعي "قيم الثورة السوريّة"

من كان يتحدث عن الحقوق المسلوبة و الحرية والعدالة. — Soha Ezzi 🇵🇸 (@Soha_ezzi_) ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

وفي ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها الشيخ إبراهيم، أنحى مغردون آخرون باللائمة على زوجته، واصفين ما حدث بأنه "أسرار عائلية لا يجب الإفصاح عنها".

وتساءل بعضهم عن سبب لجوء الزوجة إلى مواقع التواصل عوضا عن "طلب الطلاق" عبر المحاكم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Faris87315733 في تجني... البيوت أسرار.... ما بتعرف شو طولت لسانها لحتى ضربها.. وممكن مظلومة.



صعب كثير الحكم من بعيد...يفضل السكوت..

عندما تشتكي الزوجة على زوجها يعني انتهاء علاقتهم الزوجية... ومستحيل استمرارها.



عموما — Faris (@Faris87315733) ٢٤ أغسطس ٢٠٢٠

وهذا ما استنكره آخرون بشدة، معتبرين أنه "دفاع وتبرير للعنف ضد المرأة".

كما شدد فريق من رواد مواقع التواصل على ضرورة "التشهير"، كونها "الطريقة الوحيدة لمحاربة العنف ضد المرأة".