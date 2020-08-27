أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الأمير الأردني علي بن الحسين

وكانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات "خائن" و "التطبيع خيانة".

مصدر الصورة Twitter Image caption جاء المقال الذي شاركه الأمير تحت عنوان "الاتفاق الإسرائيلي الأردني: اختراق كبير أم خيانة؟"

وحذفت التغريدة لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض إليها الأمير من مغردين أردنيين وإماراتيين.

وأثارت التغريدة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت الجدل القائم حول التطبيع.

واتهم فريق من المغردين الأمير بانتقاد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، في حين سبقتها الأردن بالتطبيع.

وفي المقابل احتفى رافضو التطبيع بالتغريدة، ووصفوا ما شاركه الأمير بـ "الموقف المشرف والذي يمثل كل عربي".

وهاجم الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين الأمير مذكرا إياه بأن "السفارة الإسرائيلية في قلب الرابية عمّان منذ 1994".

أما آخرون فقد استخدموا وسم #الأمير_علي_يمثلني للتعبير عن دعمهم لمواقفه، حتى ولو كانت "لا تعبر عن آراء الحكومة الأردنية".

وقال الصحفي الأردني ياسر أبو هلالة إن الأمير "غرّد بمقال كتبه أكاديمي عريق يدرّس في أكسفورد ، ولم ينشر شتائم بحق أحد. بإمكان الأكاديمي غير العريق أن يرد على المقال بمثله، لا أن يشتم الأمير. العيب السياسي هو طعن الفلسطينيين في الظهر والتحالف مع الصهاينة".

ومن الجدير بالذكر أن الأمير علي بن الحسين قد سبق ونشر صورة تجمعه بأخته، الأميرة هيا، تزامنا مع المعركة القضائية التي كانت تخوضها ضد زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

ويشغل الأمير منصب مدير المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم.