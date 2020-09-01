أشعل خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وعدد من الدول العربية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية، إن "الدولة المصرية لن تغيب مرة أخرى".

وأضاف الرئيس السيسي: "ما ينفعش الدولة تغيب تاني، لو غابت تاني، يبقى بتأجلوا التطوير 100 سنة، وأنا ما أقدرش أقبل كده، الناس هتبقى زعلانة ومتضايقة، لو مش عايزني أبقى موجود هنا ما عنديش مشكلة، مستحيل أبقى في مكان وأسيب الإصلاح بما يرضي الله".

وتحدث كثيرون عن الإنجازات التي حصلت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوهين "بالتطوير الذي أحدثه السيسي في جميع قطاعات الدولة".

فقال مجدي: "اقسم بالله العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ما فعله من إنجازات ومشاريع وتطوير في جميع القطاعات بالدولة في خلال ست سنوات لم ولن يستطيع أي رئيس أن يفعله في ستين عاماً رغم الحرب التي يقوم بها أعداء الوطن".

#مش_عايزينك

وما أن انتشر خطاب الرئيس المصري حتى أطلق مصريون وسم #مش_عايزينك الذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر والجزائر والأردن حاصدا أكثر من 141 ألف تغريدة.

وطالب من خلالها المستخدمون الرئيس السيسي بالرحيل.

فقال رئيس حزب غد الثورة أيمن نور: "قال السيسي لو مش عايزني أمشي، وفات الرجل أن يوضح كيف يمكن أن يبدي المواطن موقفه الرافض له في ظل إلغاء الحق في التظاهر والتعبير والانتخابات الحرة وإعلام الصوت الواحد واعتقال كل من يتنفس في مصر، فكيف يمكن لمصر أن تقول للسيسي مش عايزينك؟".

#شعب_مصر_معاك_ياريس

واعتبر مؤيدو الرئيس المصري أن جماعة الإخوان المسلمين هي من تقف خلف الوسم، وطالبوا بمحاسبتهم.

فقالت أسماء مناع: "‏بالتأكيد هاشتاج الإخوان ضد الرئيس لا يساوي جناح بعوضة لأن الشعب المصري كله يرى ويسمع إنجازات لا تخطئها عين في كافة المجالات لم يراها منذ عقود، الإخوان ينسوا أن الشعب المصري هو من لفظهم في ثورة شعبية عارمة وليس السيسي، نحن مع الرئيس لأننا لا نريد أن تتراجع مصر مرة أخرى إلى الوراء".

وفي المقابل شن محبو الرئيس المصري حملة مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلقين وسم #شعب_مصر_معاك_ياريس الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 74 ألف تغريدة.

وأعرب من خلاله المستخدمون عن "ثقتهم بالرئيس المصري، ومؤكدين وقوفهم إلى جانبه في أي وقت".

فقال حمادة: "شفتو رئيس يقول للناس هتتعبو معايا ومع ذلك شعبه يحبه ويثق فيه علشان مش منافق علشان مش كذاب علشان مش بيبيعالوهم للناس بالله عليكم لو كان السيسي قال على كل المشاريع دي إنها برنامجه الانتخابي كنتم هتصدقوا احمدو ربنا على نعمة السيسي".