مصدر الصورة SOAZIG DE LA MOISSONNIERE

أشعلت صور المغنية اللبنانية فيروز، خلال لقائها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في دارها بمنطقة الرابية شمال بيروت، مواقع التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار دار الفنانة اللبنانية بمنطقة الرابية شمال بيروت فور وصوله إلى بيروت مساء الإثنين.

ونشرت الفنانة اللبنانية صورا جمعتها بالرئيس الفرنسي، الذي منحها وسام جوقة الشرف وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهور فيروز في صور جديدة، شغلت مواقع التواصل الاجتماعي العربية.

واهتم المغردون بكافة تفاصيل الصور المنشورة كالبسمة التي لم تفارق محيا الأيقونة اللبنانية وصولا إلى الأيقونات التي ظهرت على اللوحات المعلقة في بيتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MegzMH94 زيارة ماكرون للسيدة فيروز حاجة عظيمة جدا .... و تشوف بيتها كده حاجة جميلة و متناسق و بسيط و مافيهوش عجرفة الفنانين و هادية و جميلة و ايقونات المسيح متعلقة كمان 😘❤

عظيمة يا فيروز علي طول 🥰 — aMEGOZ (8-2) (@MegzMH94) ١ سبتمبر ٢٠٢٠

انتقادات بسبب لقاء ماكرون

لكن نقاشا آخر بدأ حول سبب قبول فيروز بلقاء ماكرون وهي المعروفة أصلا بقلة ظهورها الإعلامي.

وأبدى العديد من المغردين عتبهم على الفنانة اللبنانية متسائلين عن سبب تجاهل الأسطورة اللبنانية لمعجبيها بينما كان الأمر سهلا بالنسبة لماكرون.

فرأى أسامة حمادة أن: "فيروز لا تلتقي بالناس عادة .. لكنها لما قررت استقبال زوار استقبلت الرئيس الفرنسي". وأضاف أسامة أنه وبالرغم من القيمة الفنية الكبيرة لفيروز، إلا أن "المشكلة تكمن في الجمهور الذي يؤلّه الفنانين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oussamahamadeh فيروز ما بتشوف عالم و ناس عادية .. لما قررت تشوف حدا استقبلت الرئيس الفرنسي

طبعا هيي قيمة فنية كبيرة بس نحنا الحق علينا عملناها آلهة و هيي عاشت الخبرية — Oussama Hamadeh (@oussamahamadeh) ٢٩ أغسطس ٢٠٢٠

أحمد الطريفي اعتبر استقبال فيروز للرئيس الفرنسي "وكأنه بطل وبشعارات حب كان خطأ" مضيفا: "المحتل والمعتدي يظل معتدي ولو بعد مليون سنة، الأغاني الوطنية المفروض كلماتها تعبر عن الذي يغنيها وليس مجرد أغاني"، واستنكر إدخال رمز كفيروز في "الألاعيب السياسية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmad_altarifi9 ما بعرف صراحة ليش مبسوطين على فيروز كل هالقد، اللي عملته مبارح بنظري اشي سيء، المحتل و المعتدي بضل معتدي ولو بعد مليون سنة، الأغاني الوطنية المفروض كلماتها تعبر عن اللي بغنيها كمان و مش بس تكون مجرد اغنية، استقبال الرئيس الفرنسي و كأنه بطل و بشعارات حب زائدة ومبالغة؛ كان خاطئ 🤷🏻‍♂️ — Ahmad Al-Tarifi  (@ahmad_altarifi9) ٢ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SamehHussein مش عارف ليه لما شوفت تكريم " ماكرون " للسيده العظيمه فيروز أفتكرت لما نابليون الفرنسى " المستعمر " حب يتقرب ويتودد للمصريين .. مش فرحان لفيروز لأنها أكبر وأعظم من أى تكريم " خبيث " 🌲💔 — Sameh Hussein (@SamehHussein) ١ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wardesham38 ماكرون(فرنسا القوه الاستعماريه للبنان والجزائر قديما)اراد تذكره عبور الي افئده اللبنانين بمقابله فيروز كما فعل مع الجزائرين باسترجاع جماجم شهدائهم ليكسب تعاطف وحب الجزائرين — 🌺زهرة اللوتس🌺 (@wardesham38) ٢ سبتمبر ٢٠٢٠

كما أشار آخرون إلى مواقف سابقة رفضت فيها الفنانة اللبنانية تكريم رؤساء عرب.

تكريم مستحق

في المقابل اعتبر أخرون أنه يحق لفيروز ما لا يحق لغيرها، وما جرى هو تكريم تستحقه وبعيد كل البعد عن الأبعاد السياسية

فرأى محمد الأفندي أن في زيارة الرئيس الفرنسي "دليل على أن الفن الراقي يستحق التكريم أكثر من السياسة المبتذلة ...".

أما سليم فاتهم المجتمع والإعلام والسياسيين في لبنان "بالتعاون على تغيب فيروز وتواريها عن الأنظار"، وأضاف: "هم يمتهنون إطلاق الشائعات المغرضة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Salim55916045 الاعلام البناني والسياسين البنانين والمجتمع البناني تعاون على تغيب فيروز وتوارت عن الانظار بس فالحين في اطلاق الاشاعات المغرضه عنها شكرا ماكرون والله واظهرت انك طيب — Salim (@Salim55916045) ٢ سبتمبر ٢٠٢٠

وأكد بيرو أن "السيدة فيروز أكبر من أن تُستغل، فهي سفيرتنا لدى النجوم، وماكرون طبعاً كسب من شهرتها شهرة لذاته. لكن السيدة فيروز تبقى رمزا للبنان الحيّ".