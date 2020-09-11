يعيش السودان منذ أيام كارثة طبيعية بسبب فيضان نهر النيل نتجت عنها أزمات إنسانية مع وفاة 103 أشخاص وهدم عشرات الآلاف من المنازل جزئيا أو كليا، و تضرر أكثر من نصف مليون شخص حتى الآن حسب البلاغات الرسمية للحكومة.

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ومازال آخرون مهددون بنفس المصير مع تواصل ارتفاع مناسيب المياه في نهر النيل وروافده وتواصل هطول الأمطار الغزيرة في بعض المناطقالأكثر تضررا ومنها الخرطوم .

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر واعتبرتها منطقة كوارث طبيعية.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @SMOI_2020 بسبب معدلات الأمطار والفيضانات للعام ٢٠٢٠م ... إعلان حالة الطوارئ لمدة ٣ أشهر وتشكيل لجنة عليا لدرء ومعالجة آثار الخريف

حفظ الله البلاد والعباد pic.twitter.com/GpH7kqg8rg — وزارة الداخلية السودانية (@SMOI_2020) ٥ سبتمبر ٢٠٢٠

ما سبب فيضانات السودان؟

السيول والفيضانات في فصل هطول الأمطار في السودان حدث تشهده البلاد سنويا تقريبا. وكانت كميات الأمطار هذا الموسم تنذر بالكارثة.

وكان المختصون يراقبون بحذر مناسيب المياه في النيل وروافده منذ بدء موسم الأمطار، وحذروا من أنها غير مسبوقة، كما نقل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في تدوينة على فيسبوك قبل نحو أسبوعين.

ففيضانات هذه السنة هي الأكبر والأشد ضررا، متجاوزة في دمارها فيضانات عامي 1946 و1988 التي كانت تعتبر الأسوأ.

ارتفع منسوب مياه نهر النيل الأزرق، الذي يلتقي النيل الأبيض في الخرطوم، بشكل وصفه الخبراء والمسؤولون بالتاريخي والذي "لم يشهدوه منذ بدء رصد مستوى المياه في النهر عام 1902".

وتظهر أحدث بيانات لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية، أن مناسيب المياه في محطتي الخرطوم و "شندي" بلغت اليوم بمعدلات قياسية، إذ بلغ منسوب محطة الخرطوم اليوم 17.49 وهو أعلى من المنسوب القياسي المسجل عام 2019، بينما بلغ منسوب محطة شندي 18.44 محطما المعدل القياسي الذي سجل عام 2019.

وإن يظهر جدول التوقعات الذي نشرته اللجنة اليوم تراجعا في مناسيب المياه في الأيام المقبلة، إلى أنها ستبقى أعلى من المعدلات القياسية المسجلة في تاريخ رصد النهر، منذ أكثر من مئة عام.

ورغم التصريحات الرسمية، التي تعتبر الفيضانات نتيجة متوقعة لهطول كميات كبيرة من الأمطار في المناطق التي يجري عبرها النيل، ربط البعض، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الفيضان بسد النهضة المتنازع عليه بين أثيوبيا ومصر.

بينما قال آخرون إن مصر بيدها إنقاذ السودان لو فتحت بوابات السد العالي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kolaa85 مناسيب قياسيه لم يبلغها النيل منذ مئه عام ، ان نسانا العالم فلن ينسانا الله وان ابت مصر فتح بوابات السد العالي فلن يقفل الله ابواب رحمته وكرمه منا #فيضان_السودان — MUTWAKIL ELBIDAIRY (@kolaa85) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

لكن خبراء ومسؤولين سودانيين نفوا علاقة سد النهضة بالفيضان، وأكدوا على عدم صحة "فرضية" تخفيف الضرر برفع بوابات السد العالي في أسوان المصرية.

ورد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس على هذه الشائعات مباشرة خلال مؤتمر صحفي.

بنية تحتية هشة

يطرح السودانيون أسئلة كثيرة تحيل إلى فرضيات تكون فيها الأضرار أقل مما يحصل على أرض الواقع اليوم.

سأل البعض عن سبب غياب سدود من شأنها حماية البلاد من الغرق، خاصة وأن في السودان أنهار كثيرة تعتبر روافد للنيل، الذي يصب في مجراه النيل الأزرق والنيل الأبيض وأنهار أخرى.

كما تحدث كثير من السودانيين عن عدم صمود البنية التحتية للبلاد وعن ما يصفونه بـ"تجاهل النظام الحالي وقبله نظام البشير" لأولوية تطوير البنية التحتية للبلاد، التي تشكل الفيضانات تهديدا دائما لها.

وارتبطت هذه الاتهامات أيضا بحديث وسائل الإعلام السودانية عن عقد وزارة البنى التحتية والمواصلات الاتحادية صفقة استيراد قطارات من الصين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MamounHassan7 نفس الكلام دا امس قلت للوزير يكفينا الخردة الصينية فقد سرق بها الكيزان أموال السودان وانتم تسيرون على نفس النهج

حتي الصين تلجأ للصناعات الاوروبية عندما يتعلق الأمر بمشاريع البنية التحتية والمشاريع المعمورة والكبيرة — Mamoun Al Kanzy (@MamounHassan7) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Soonacious لي أي زول لسه زعلان على حكومة البشير .. ده حصاد حكومة الانقاذ ال30 سنة في هشاشة الوضع و البناء و البنية التحتية و السكن العشوائي و الموت ال بالجملة و الدمار الحاصل ده كلو و تاني اتحسرو عليكم الله لأن لسه ح نشوف اكتر ح نعاني اكتر..#فيضان_السودان #السودان — Haسna🇸🇩 (@Soonacious) ٧ سبتمبر ٢٠٢٠

والبعض أنحى باللائمة في ضعف البنية التحتية للسودان على العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @gwg203040 السفير البريطاني بالخرطوم هذا الوضع في السودان ليس وليد اليوم وإنما كان ذلك منذ فرض العقوبات علية وبعد هذه العقوبات انهارت البنية التحتية السودان ليست الخرطوم فقط وإنما نريد منك زيارة باقي السودان لكي تراء ما يعانيه اهل السودان ولكن نقول حكم القوي على الضعيف

سوداني — Ahmad Moosa (@gwg203040) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

لكن أيا كان المسؤول، فالثابت أن البنية التحتية في السودان هشة.

وهو الأمر الذي يثير قلقا جديدا حول تداعيات ركود مياه الفيضانات وما قد يسببه من أوبئة في البلد الذي يعاني ضعف الموارد والقدرة على مجابهة وباء كورونا، ويعيش الآن حالة طوارئ اقتصادية بالإضافة إلى حالة الطوارئ المعلنة بسبب الفيضان.

حملات تضامن ودعوات للدعم والمساعدة

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسوم عبر مستخدموها عن تضامنهم مع السودانيين في مصابهم.

وكان أكثر الوسوم تداولا #السودان و#السودان_يغرق و#من_قلبي_سلام_للخرطوم الذي يحاكي وسم #من_قلبي_سلام_لبيروت الذي استخدمه المغردون تضامنا مع لبنان في حادثة انفجار المرفأ. والوسم كلمات من أغنية لبيروت التي غنتها فيروز.

وتراوحت التغريدات بين الدعاء بالفرج والرحمة للسودانيين وبين تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تبين حجم الضرر الواقع في الخرطوم وفي غيرها من المدن التي غمرها الفيضان.

كذلك انتشرت مبادرات لجمع الدعم المادي للمتضررين من الفيضانات.

"الصورة الأيقونة"

تداول كثيرون صورة رجل يحمل ابنته الصغيرة فوق كتفيه والماء قد بلغ ذقنه! وحولها البعض إلى أيقونة تعبر عما يحدث في السودان.

لكن في الحقيقة هذه الصورة ليست من السودان، وإنما التقطت في هاييتي، عندما ضربتها عاصفة استوائية قبل سنوات.

وتنشر هذه الأيام صور كثيرة على أنها التقطت في السودان، لكن بعضها في الحقيقة إما قديم أو من بلد آخر غير السودان.

أصداء فيضان السودان في مصر

النيل الذي فاض ماؤه على السودان يقطع الحدود إلى مصر، لذا فالمصريون مهتمون بالفيضان في السودان أكثر من غيرهم.

بعضهم يخشى حدوث نفس الكارثة في مصر.

وسارعت الحكومة المصرية إلى الرد على مخاوف المصريين، بالتأكيد على أنها مستعدة لأي طارئ، وأن قدرة السد العالي كافية للتعامل مع فيضان كالذي حصل في السودان.

وحاد الحديث في كثير من الأحيان على تويتر وفيسبوك عن مسار الفيضان الحاصل في السودان و"المحتمل" في مصر، إلى جدل حول السد العالي نفسه وقرار بنائه.

مما جر أيضا جدلا متجددا حول شخص جمال عبد الناصر الذي بني السد العالي في عهده، وفترة حكمه.