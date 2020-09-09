إقبال درندري وتزويج المرأة لنفسها: تغريدة تشعل جدلا بعد رفض مجلس الشورى في السعودية
تجدد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تزويج المرأة السعودية لنفسها بعد تغريدة لإقبال درندري، عضو مجلس الشورى السعودي، ناقشت فيها حق المرأة في تزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.
واقتبست إقبال في تغريدتها معلومات وردت في مقالة للباحثة الشرعية والحقوقية سهيلة زين العابدين حماد تتحدث فيها عن عدم صحة حديث "لا نكاح إلا بولي" و"جواز تزويج المرأة نفسها" ومنتقدة مناهج الجامعات التي تعتبر "تزويج المرأة نفسها زنا".
وكانت إقبال قد قدمت توصية في مجلس الشورى السعودي في أيار/ مايو الماضي، تضمنت إتاحة تزويج المرأة البالغة نفسها دون إذن ولي أمرها، إلا أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى "اعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه".
" النص الشرعي واضح"
تغريدة عضو مجلس الشورى السعودي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وجددت النقاش حول "حق المرأة في تزويج نفسها".
وجاءت أغلب التعليقات معارضة لرأي إقبال، وأطلق مغردون وسوما هاجموا فيها المقترح.
فرأى عبد المجيد أن "الشريعة الإسلامية ليست سوبر ماركت" لتتغير وفق هوى الأشخاص ورغباتهم.
واعتبر كثيرون أن "النص الشرعي واضح باعتبار تزويج المرأة لنفسها زواجا باطلا".
وغرد محمد الطويلعي مستغربا استمرار إقبال كعضو فعال بمجلس الشورى معتبرا أنها "لا تمثله ولا تمثل كافة الشعب من رجال".
"التزويج من أبسط حقوق المرأة"
في المقابل غردت العديد من النساء تأييدا لآراء إقبال درندري، معتبرات أن موضوع التزويج من أبسط حقوق المرأة.
فقالت جاهان: "من حقنا كنساء مسلمات راشدات عاقلات تزويج أنفسنا تحت مظلة القانون أسوة بالرجل وهذا هو العدل".
واستغربت ريمان الرشيد من خوف البعض من تزويج المرأة نفسها "وهي بيدها جواز سفرها بإمكانها ركوب أول طائرة لعقد قرانها في الخارج لكنها تحترم مجتمعها".
واعتبر مغرد آخر يطلق على حسابه اسم "سعودي" أن "موضوع تزويج المرأة نفسها بدون موافقة ولي، والسماح لها بأن تصبح قاضية وتقلدها منصب وزير مسألة وقت لا أكثر".
وتداول البعض مقطع فيديو للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يقول فيه إنه بالرغم من الخلاف بين العلماء إلا أنه وفقا للمذهب الحنفي يجوز للمرأة تزويج نفسها مطلقا.