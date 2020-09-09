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تجدد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تزويج المرأة السعودية لنفسها بعد تغريدة لإقبال درندري، عضو مجلس الشورى السعودي، ناقشت فيها حق المرأة في تزويج نفسها بدون إذن ولي أمرها.

واقتبست إقبال في تغريدتها معلومات وردت في مقالة للباحثة الشرعية والحقوقية سهيلة زين العابدين حماد تتحدث فيها عن عدم صحة حديث "لا نكاح إلا بولي" و"جواز تزويج المرأة نفسها" ومنتقدة مناهج الجامعات التي تعتبر "تزويج المرأة نفسها زنا".

وكانت إقبال قد قدمت توصية في مجلس الشورى السعودي في أيار/ مايو الماضي، تضمنت إتاحة تزويج المرأة البالغة نفسها دون إذن ولي أمرها، إلا أن اللجنة القضائية بمجلس الشورى "اعتذرت عن قبول التوصية لمصادمتها الصريحة للنصوص الشرعية التي تعتبر وجود الولي في عقد النكاح شرطا من شروطه".

" النص الشرعي واضح"

تغريدة عضو مجلس الشورى السعودي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وجددت النقاش حول "حق المرأة في تزويج نفسها".

وجاءت أغلب التعليقات معارضة لرأي إقبال، وأطلق مغردون وسوما هاجموا فيها المقترح.

فرأى عبد المجيد أن "الشريعة الإسلامية ليست سوبر ماركت" لتتغير وفق هوى الأشخاص ورغباتهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @son_islama #إقبال_دندري

الشريعة الاسلامية ليست هي سوبر ماركت

تغيرينها وفق هواک و تجددين بها الاحكام على رغبتك

بل هي ثابته لايغيرها مكان ولا زمان

فمهما حاولتي في طرحك المواضيع لكسب اضواء الشهره

لن تنجح مخططاتك الفاسدة في هدم الأسرة

لاننا ولله الحمد

متمسكون في ديننا — IMPORT (عبدالمجيد) (@son_islama) ٩ سبتمبر ٢٠٢٠

واعتبر كثيرون أن "النص الشرعي واضح باعتبار تزويج المرأة لنفسها زواجا باطلا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FreeCitizen6 بلدك بلد مسلم ويتبع الشريعه الاسلاميه المنصوصه من قبل 1442 سنه وهي ان تزوج المراه من وليها ،

الي برا تتزوج وهي مسلمه ومن غير وليها زواجها باطل .

اذا كل وحده سافرت بجوازها وسوتها ليه ماتسوينها انتي! — Faris Almalki 骑士 (@FreeCitizen6) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

وغرد محمد الطويلعي مستغربا استمرار إقبال كعضو فعال بمجلس الشورى معتبرا أنها "لا تمثله ولا تمثل كافة الشعب من رجال".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oWzxr8JfWwlX7fI ومن قال إنها تمثلني او تمثل كافة الشعب من رجال ونساء فشخصي يرفضها ويرفض من على شاكلتها من الجنسين والمدافعين عنها

ف مواقفها واضحة ومعروفة أهدافها، الغريب بالأمر لماذا ما زالت عضو فعال بمجلس الشورى !!!!#كلنا_دكتوره_اقبال_درندري — محمد الطويلعي (@oWzxr8JfWwlX7fI) ٩ سبتمبر ٢٠٢٠

"التزويج من أبسط حقوق المرأة"

في المقابل غردت العديد من النساء تأييدا لآراء إقبال درندري، معتبرات أن موضوع التزويج من أبسط حقوق المرأة.

فقالت جاهان: "من حقنا كنساء مسلمات راشدات عاقلات تزويج أنفسنا تحت مظلة القانون أسوة بالرجل وهذا هو العدل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mbs_Jahan #كلنا_دكتوره_اقبال_درندري

تزويج المرأة نفسها حق وأبسطة

من حقنا كنساء مسلمات راشدات عاقلات تزويج أنفسنا تحت مضلة القانون أسوة بالرجل ع حدِ سواء هذا هو العدل ؛بما أن الدين الأسلامي يسر يأخذ بة دون تحيز لمذهب وأحد فقط؛ فهناك مذهب ابي حنيفة النعمان يجيزه.وبأصل الشريعه يسرو ولاتعسرو. — ĴÃĤÃŇ🇸🇦 (@Mbs_Jahan) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

واستغربت ريمان الرشيد من خوف البعض من تزويج المرأة نفسها "وهي بيدها جواز سفرها بإمكانها ركوب أول طائرة لعقد قرانها في الخارج لكنها تحترم مجتمعها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReemanQ10__11 #كلنا_دكتوره_اقبال_درندري



لية تخافون اذا المرأة زوجت نفسها و هي بيدها جواز سفرها لو بغت تسويها اقرب طيارة و عقدت قرانها برا لكن هي محترمة لمجتمعها !!!! ..



( رافضين الموضوع على الفاضي ) .. — 🕊ريمان الرشيد🕊 (@ReemanQ10__11) ٨ سبتمبر ٢٠٢٠

واعتبر مغرد آخر يطلق على حسابه اسم "سعودي" أن "موضوع تزويج المرأة نفسها بدون موافقة ولي، والسماح لها بأن تصبح قاضية وتقلدها منصب وزير مسألة وقت لا أكثر".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TheGreatSaudiAr أتوقع أن موضوع تزويج المرأة نفسها بدون موافقة ولي، والسماح لها بأن تصبح قاضية مسألة وقت لا أكثر.



بالإضافة إلى تقلدها منصب وزير. — سعودي 🇸🇦 (@TheGreatSaudiAr) ٩ سبتمبر ٢٠٢٠

وتداول البعض مقطع فيديو للدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية يقول فيه إنه بالرغم من الخلاف بين العلماء إلا أنه وفقا للمذهب الحنفي يجوز للمرأة تزويج نفسها مطلقا.