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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن حالة من الغضب العارم، وذلك بعد إقدام طالب جامعي على إحراق نفسه داخل جامعة الإسراء في العاصمة عمّان.

وكان الطالب العشريني، أحمد الشخانبة، قد سكب مادة "البنزين" على جسده وأضرم النار في نفسه داخل الجامعة.

وأرجع مغردون ونشطاء سبب ذلك إلى رفض رئيس الجامعة لقاء الشاب للنظر في طلبه بتأجيل الرسوم المالية المتراكمة عليه بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ومن جانبها، رفضت الجامعة الرواية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت في بيان لها أن الطالب "قام وبشكلٍ مفاجئ بمراجعة الجامعة مُعترضاً على (ظُروفه الأكاديمية) ومطالباً بحلها الفوري والآني، كما أكد بِعدم رغبتهِ بمقابلةِ أيٍ من المسؤولين، مُهدداً بِحرقِ نَفسه مباشرة ورافضاً التواصل لاستيعاب (المُشكل) أو الوصول لتَسويات وحلول أكاديمية سليمة".

وأضاف البيان أن الطالب "... وبحركة مُفاجئة يُضرم النار بنفسه عن طريق سكب مادة سريعة الاشتعال، رُغم مُحاولة رجُل الأمن الجامعي وأحد الموظفين لمنعه وثنيه عن فعلته".

أما وزارة التعليم العالي فقالت إنها تتابع قضية الطالب "بشكل حثيث ومستمر"، وطلبت من رئيس الجامعة "تزويد الوزارة بتقرير مفصل وكامل يبين حيثيات الحادثة كاملة".

وأثارت قضية الطالب غضبا واسعا بين الأردنيين، وطالب مغردون بإقالة فورية لرئيس الجامعة إثر الحادثة، مستخدمين وسم #اقالة_رئيس_جامعة_الأسراء .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @vet_amma كل يوم بنخسر شباب زي الورود بسبب ناس ما عندها ضمير ولا حتى أدنى مستويات الإنسانية. الشب قبل ما يحرق حاله انحرق قبل الف مرة من جوا من القهر.



الله ينتقم من الي كان السبب#اقالة_رئيس_جامعة_الأسراء — Abdelrahman ♒ (@vet_amma) ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠

وأشار مغردون إلى الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، رافضين ما وصفوه بـ "عدم تساوي الفرص".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ALI_R_Tarawneh دستورياً... الأردنييون متساوون في الحقوق والواجبات..

واقعياً...

* تكلفة دراسة بنات مدير مكتب رئيس الديوان الملكي السابق تتجاوز 325 ألف دينار سنوياً على نفقة الديوان الملكي.



* أحمد يُحرق نفسه لعدم قدرته على دفع مبلغ زهيد ليحصل على شهادته الجامعية#اقالة_رئيس_جامعة_الأسراء — ALI R AL-TARAWNEH (@ALI_R_Tarawneh) ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠

كما استنكر آخرون تصرف "المسؤولين بشكل عام"، وأنحوا باللائمة على "ثقافة إغلاق المسؤولين لأبوابهم بوجه المواطنين".