أثارت أغنية جديدة للمطربة السورية أصالة نصري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ رأى مغردون أن كلماتها "تستنقص" من المرأة وتظهرها على أنها ضعيفة.

مصدر الصورة Facebook/ Assala Nasri Image caption المطربة السورية أصالة نصري

وتعرضت نصري لانتقادات واسعة عقب تداول الأغنية التي تحمل اسم "رفقاً"، وتقول كلماتها:

"رفقاً بمن عنهن قيل

استوصوا خيرا بالنساء

فقد خلقن بضعفهن

وزادهن الله حياء".

وتصدر اسم المطربة السورية منصات التواصل الاجتماعي وسط موجة من الغضب، إذ استنكر مغردون الكلمات و"الرسالة" التي تحملها الأغنية.

ورأى البعض أن الأغنية "تتجاهل قوة المرأة وجلادتها وقدرتها الاستثنائية على تربية الأجيال"، رافضين ما اعتبروه إظهار الأغنية للمرأة في صورة "المغلوب على أمرها".

في المقابل، دافع قطاع من المغردين عن الفنانة السورية مستشهدين بمواقف سابقة لها ومقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن دعمها للمرأة وقضاياها.

وفي سياق آخر، استوقف مغردون جملة "استوصوا بالنساء خيراً"، لكونها حديث نبوي، رافضين اقتران الموسيقى بالدين وأحاديث الرسول.

أما آخرون فلم يجدوا مانعا بتذكير أصالة بكلمات الرسول، من خلال أغنيتها، والتي تدعو إلى حسن معاملة النساء.