مرة أخرى، أثار الداعية الأردني الإماراتي وسيم يوسف، الجدل بين متابعيه بتصريحات حول اتفاقيات التطبيع العربية مع إسرائيل.

مصدر الصورة youtube wassim youssef

ونشر الداعية تغريدات يبرر فيها علاقات التطبيع قائلا إن إسرائيل ليست السبب في الأزمات المتعددة التي تمر بها دول العربية.

وقال يوسف في مقطع فيديو نشره عبر قناته على يوتيوب إن "إسرائيل لم تفجر المساجد، ولم تصنع الفتنة بين السنة والشيعة، ولم تحرق كنائس العرب، وكل من فعل هذا هو نحن".

ولم يكتف يوسف بذلك المقطع بل أتبعه بتغريدة أخرى هاجم فيها ما وصفها بـ"الثورات المجنونة" في إشارة لأحداث ما يعرف بالربيع العربي.

كما وجه الداعية سهام النقد لأنصار حزب الله وجماعة الإخوان المسلمين معتبرا إياهم أحد أهم أسباب التوتر في المنطقة.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @waseem_yousef أنتم يا عرب من صفقتم للثورات المجنونة، أنتم من خرج لحرق شوارع بلادكم، أنتم من صفقتم للإخوان المسلمين، أنتم من أحتضن #حزب_الله أنتم من تسلط بالاعلام على أنفسكم!

أنتم من فجرتم مساجد وكنائس بعضكم البعض، منكم خرجت #داعش وأخواتها، أنتم من كفر بعضكم بعضا

المرض والعلة بكم وليس بإسرائيل — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠

وما إن انتشرت فيديوهات وسيم، حتى انخرط مغردون في حملة للرد عليه واتهموه بـ "التزلف والتناقض".

مقابل تلك الانتقادات، انتصر البعض لوسيم قائلين إنه لخص واقع الشعوب العربية وحقيقة الصراعات التي تدور على أراضيها.

وسارع حساب الخارجية الإسرائيلية "إسرائيل بالعربية" إلى نشر تغريدة يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلق عليها بالقول "عندما تدرك الشعوب العربية هذه الحقائق فالسلام قادم قريبا "

أما الداعية فاستمر في نشر تغريدات جديدة تضمنت آيات قرآنية عن التعايش واحترام أصحاب الديانات الأخرى ، وهو ما عده كثيرون بمثابة "خطاب مضلل، ظاهره دعوة للتسامح، وباطنه الترويج لجريمة التطبيع" وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة 4 التي بعث بها @waseem_yousef "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير " pic.twitter.com/p47Z9Y4jvL — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

خطاب ديني متطور أم تحقيق لإرادة الحاكم؟

يقرأ منتقدو الداعية في تغريداته تنكرا واضحا للقضية الفلسطينية ومحاولة للالتفاف على الحقيقة.

وأعاد مغردون نشر مقطع فيديو سابق للداعية يهاجم فيه أصحاب الديانات السماوية الأخرى ويصفهم بالأعداء.

ولئن يرى البعض في تلك التصريحات دليلا على تبدل في مواقف الداعية بما يتماشى مع الخطاب السياسي الرسمي، يعدها آخرون دليلا على "نضج الداعية وحرصه على غربلة الخطاب الديني الذي كان يتبناه".

ولا تخفى التحولات التي مر بها الداعية الشاب على أحد، إذ سبق أن خصص أربعة حلقات من برنامجه "رحيق الإيمان" للحديث عن رحلته لدراسة علوم الشريعة والشيوخ الذين تتلمذ على يدهم في البداية.

تحدث يوسف في تلك الحلقات عن "حياة التحجر والتطرف" التي عاشهاخلال مرحلتي الدراسة الثانوية والجامعية حتى قام بمراجعة حقيقية ليكتشف بعدها الاختلافات بين التيارات الإسلامية.

بعد تخرجه توجه يوسف إلى الإمارات، حيث تلقف الفرصة التي أتيحت له بتقديم برامج دينية، فأطل عبر حلقات أسالت الكثير من الحبر وفتحت أبواب النقاش.

ويقول معارضو الداعية إن المحتوى الذي يقدمه يتواءم مع رؤية الإمارات السياسية والدينية.

ويرى مغردون أن وسيم وغيره من الدعاة سعوا منذ سنوات إلى الترويج لخطاب "ديني مهادن وطيع يرفض التدخل في أمور السياسية ويجعل أصل الأصول طاعة ولي الأمر".

وثمة من يرى أن بعض الحكومات العربية استعانت بهؤلاء الدعاة الجدد لتشكيل 'نسق جديد من التدين لمحاصرة ما يعرف بثورات الربيع العربي والتصدي لحركات الإسلام السياسي ثم وظفتهم لتبرير تطبيعها مع إسرائيل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dhmay9 #وسيم_يوسف

ياخي ألف مرة قلنا هذا الآدمي عامل بمستودع

بالإمارات وان قدموه ليكون امامهم او شيخهم "إلا أنه ليس من العلم في شيء"



بغض النظر عن الصلح مع اليهود او قتالهم — عبدالرحمن بن محمد الأنصاري (@dhmay9) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

لا يخفي مغردون آخرون إعجابهم بتلك التوجهات بل يعتبرونها أفضل طريقة لحماية استقرار دول المنطقة مما سموه بالمشروع "الإخواني" الذي يرفض أي محاولة للتجديد ويقدم رؤية رجعية للدولة والحكم" على حد قولهم.

فهم يرون أن ما يقدمه وسيم يوسف وأمثاله من الدعاة ما هو إلا نسخة حقيقة للإسلام المعتدل.

ويتفق هؤلاء مع الداعية في عدة نقاط أهمها: أن ما يحدث في الدول العربية من حروب واقتتال يعود إلى أسباب داخلية لا علاقة لها بإسرائيل.

لذا فهم يعتبرون أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل خطوة ضرورية لإحلال السلام في المنطقة وتشكيل جبهة ضد من يصفونهم بـ "المتطرفين الذي دمروا أمن دول كسوريا والعراق وليبيا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3kxm1 شاهدت ناس كثير يشتمون وسيم يوسف ويقولون انه شخص باع دينه وتغيرت مواقفه

انا اختلف تماماً مع هذا الكلام واقول ان الشخص يومياً تتغير قناعاته فما بالك في شهور وسنين ، هو شخص واعي وكلامه دائماً منطقي ، اخي العزيز استقيظ واخرج من قوقعتك . #وسيم_يوسف — عبدالله / mbs (@3kxm1) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamadkhalid1401 #وسيم_يوسف

لا يجرمنكم بغض جماعة الإخوان -وهذا حق- على مدح اليهود -الذين ذمّهم الله في كتابه- خذ ما ينفعك ودع ما يضرّك، إن كان ولي الأمر يرى الصلح فهذا إليه لكن لا تكونوا من المتزلفين الذين ينطقون بما تستنكره العقول الصريحة والقلوب السليمة، قد نتعاهد مع اليهود اليوم وغداً نحاربهم — حمد بن خالد (@hamadkhalid1401) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yara258r1 #وسيم_يوسف طيب الرجل مع دولته ليه وش تبغونه يسوي يعني يخرج على ولي الأمر ؟!

تصرفه سليم في الأول والأخير هو مواطن مو مسؤول بس غلطه الوحيد انه ماجرّم اليوم المفروض مابرر لهم وتغاضى عن جرائمهم كان إلتزم الصمت افضل له — yara258r (@yara258r1) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

من جهة أخرى، يقول قطاع آخر من المغردين إن استقرار الدول العربية وتنقيح الخطاب الديني لن يتحقق إلا ببناء دولة مدنية وطنية وبإرساء نظام ديمقراطي يضمن مبدأ التداول على السلطة.

فضلاً عن ذلك يرى كثير من المعلقين أن مفهوم الطاعة الذي يسوق له بعض الدعاة لا يستقيم مع مفهوم الدولة الوطنية .

بما أن الخطاب الديني لا زال يتمتع بحضور قوي في المجتمعات العربية، يخشى البعض من أن تشهد الفترة القادمة محاولات لإعادة تشكيل الخطاب الديني يتماشى مع مرحلة ما بعد التطبيع،في حين يدعو البعض الآخرإلى التعامل مع اتفاقيات التطبيع بشيء من العقلانية.

وقد وقعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض، الثلاثاء، برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.