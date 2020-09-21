على مدى اليومين الماضين، شغلت #نظرية_الضبع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، ما دفع وزارة الصحة إلى إقالة المسؤول عن ملف كورونا، لينطلق نقاش جدي حول أسلوب الخطابة لدى المسؤولين واستعمال السخرية في وقت الأزمات.

بدأ النقاش بعد ظهور المسؤول عن ملف كورونا في وزارة الصحة الأردنية، عدنان إسحاق في مقابلة تلفزيونية شبه فيها فيروس كورونا بالضبع.

وفي رده على سؤال حول مبررات الحكومة لإعادة فتح الحدود رغم ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، قال إسحاق: "إذا دخل ضبع دارك، تغلق الباب أم تفتحه؟ طبعاً تترك الباب مفتوحا، حتى يغادر الضبع، وهذا مثال لوضعنا مع كورونا نفتح المطارات والبلاد حتى يغادر الفيروس".

خطأ عابر أم إشكالية في فن الخطابة؟

لم يكد المسؤول الأردني يفرغ من كلامه، حتى غرق محاوره في موجة من الضحك، بينما توجه أردنيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي التي امتلأت بتعليقات ورسومات تسخر من نظريته.

ووصف نشطاء تصريحات إسحاق بالسطحية، وطالب عدد منهم بتدريب المسؤولين في الحكومة على فن الخطابة والتواصل مع الرأي العام.

ذكرت تصريحات إسحاق المغردين بتصريحات مسؤولين آخرين كانت قد أثارت الجدل. من بينها نصيحة وزير الصحة جابر للأردنيين بارتداء الشماغ الأحمر معتبرا أنه "بديل فعال" للكمامة الطبية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Athamneh_ طيب أنت يا سعد غلطت بعدد المصابين مرتين، وخليت الرمثا محافظة مرتين وهي لواء، وقلت نشف ومات وبعدين الفايروس دب في الروح وفجأة رطّب

عندك الجرأة تعفي حالك من المهام وتخلي حدا عنده احترافية وقدرة على انتقاء المصطلحات يعبي مكانك؟@DrSaadJaber https://t.co/eLMGBd4qq5 — Athamneh | عثامنة (@Athamneh_) ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

ويعتقد بعض المدونين أن الانتقادات الشعبية التي طالت إسحاق كانت من بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى إعفائه من منصبه.

وأظهرت وثيقة لوزارة الصحة، تداولتها وسائل إعلام محلية، قرارا بإقالة عدنان إسحاق من منصبه في إدارة مكافحة الفيروس، ضمن تغيرات كبيرة طالت مسؤولين آخرين في وزارة الصحة.

'باب للتنمر '

وعبر كثيرون عن تضامنهم مع إسحاق واصفين قرار إعفائه بالمتسرع والمجحف. كما أعربوا عن إعجابهم بأسلوبه البسيط في إيصال المعلومة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NER59497727 #نظرية_الضبع

لا اعلم ماذا أقول الا تعلمون يا سادة أن هناك جيش يسمى الذباب الإلكتروني موجود في كل دوله يرفع اي هاشتاق إما لمدح أو ذم اي شخصية يبدو أن هذا الطبيب المحترم الشريف الذي عبر ببساطة كلامة بتشبية صحيح ١٠٠% وهي نظرية تُطبق عالمياً — {وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ } (@NER59497727) ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YounesShatat رجل كان بحاول يوصل فكرة حلوة ومنطقية بس خانه التعبير ، راح كثير ناس قلبوها مسخرة .والله عيب عليكم ،مافي إنسان معصوم من الخطأ وكل إنسان معرض لمواقف محرجة والمفروض نتستر عليه مش نفضحه ونستهزئ فيه. تخيلو شعور ولادو لما شافو كل هاذ التخويث عابوهم 🤦‍♂️😔.#الضبع — Younes shatat (@YounesShatat) ١٩ سبتمبر ٢٠٢٠

في حين عاتب المسؤول من وصفهم بمطلقي حملات التنمر التي "باتت تملأ الفضاء الإلكتروني العربي" معتبرا أن "ما طاله من سخرية وتجريح" هو نتيجة لجهل الشعوب التي تتصيد دائما الثغرات لتجعل منها محتوى للتندر والاستهزاء".

وأشار إسحاق في حوار آخر إلى أن السبب في إعفائه من منصبه "يرجع للمثال الذي ضربه عن قصة الضبع"، مؤكدا أن "ما تعرض له قد تسبب بأضرار معنوية له ولأطفاله".

سلاح ذو حدين

لطالما كانت السخرية ملجأ اختاره كثيرون لانتقاد سياسات الحكومة وأسلوبا للهروب من ضغوط الحياة.

لكن ثمة من يحذر من ثقافة التهكم والاستهزاء باعتبارها "ظاهرة خطيرة تجاوزت كل الخطوط الحمراء وباتت مبعثا للتشكيك في قدرات الحكومة والإساءة للناس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rashrosh73 كل الاشاعات اللي سمعناها واللي اغلبها نفيتوها، كانت دائما تطلع صحيحة... الاشاعة الوحيدة اللي طلعت مش صحيحة وخربت بيت البلد اشاعة " نشف ومات " بس مش متذكرة مين اللي طلعها... https://t.co/YP6ZQvEWOF — رشا (@rashrosh73) ٢١ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ghazawi_zaid ارى ان اقالة صاحب نظرية الضبع خاطئة

نعم اخطأ

و لكن ان تعالج الموقف باقالة فهو أمر مبالغ فيه

و لكن لماذا يهاجم التويتريون الشعب و يقولون انه السبب؟

هل الشعب من أقاله ؟

ام وزير الصحة؟ — Zaid M.Al-ghazawi (@ghazawi_zaid) ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hudasawalha إقالة الدكتور عدنان إسحق بسبب سخرية المواطنين من "نظرية الضبع"،ما هو إلا السخرية من عقولنا والإستخفاف بعواطفنا ..!

الشعب له كامل الحرية في التعبير عن قهره وظلمه إن كان بالسخرية أم بالتظاهر السلمي ..!

١/٣ — Huda Sawalha (@hudasawalha) ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

في المقابل، يرى البعض أن ما حصل مع إسحاق "أمر طبيعي لا يمس من شخصه بل يدخل في باب الدعابة واستغلال التصريح لصنع الابتسامة".

كما يعتقد آخرون أن السبب الرئيسي لانتشار السخرية هو "عدم ثقتهم بالحكومة التي تتعامل مع الرأي العام بطريقة تقليدية وغير علمية".

ويواجه الأردن "موجة جديدة" و"ارتفاعا مقلقا" في الإصابات بفيروس كورونا المستجد،

ويأتي الارتفاع في الإصابات بعد أسبوعين من فتح الحدود وعودة نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

وعلى غرار دول العالم، أثارت تلك القرارات نقاشا مطولا حول "السبل الناجعة لمواجهة كورونا: الإغلاق أم التعايش والتكيف؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KAlrrfou نسعى إلى الطريقة الصحيحة لإصلاح مدارسنا وتحسين الممارسات المهنية فيها من خلال تحول المدرسة لمجتمعات تعلم مهنية لزيادة جودة التعليم.

ولكن

أمامنا حاجز _فيروس كورونا_

فما هي الخطة البديلة؟ — khalil alrrfou (@KAlrrfou) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠

ومنذ بدء جائحة كورونا، اتخذت الحكومة الأردنية حزمة إجراءات، بدأت بفرض حظر شامل نجح في السيطرة على انتشار الفيروس لكنه تسبب في أزمة اقتصادية.