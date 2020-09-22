مصدر الصورة Getty Images Image caption الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

تشهد مواقع التواصل في الآونة الأخيرة حملة من مستخدمين داخل وخارج جمهورية مصر العربية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتطالبه بالرحيل.

وبدا أن الوسوم ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت السلاح الوحيد الذي يستخدمه معارضو الرئيس للتعبير عن رأيهم، في ظل غياب العنصر البشري عن الشوارع والساحات والميادين.

وتجتاح موقعي تويتر وفيسبوك في الأيام القليلة الماضية عدد من الفيديوهات التي يقول ناشروها إنها بداية ثورة حقيقية ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

فكتب ‏‏‏مستشار وزير الأوقاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب السابق وعضو مجلس الشورى الدكتور محمد الصغير: "الجيزة بوابة الصعيد تعلن ‫الثورة بدأت‬، أهالي قرية أبورجوان الغاضبون يقومون بإحراق مدرعة شرطة حاولت تفريق مظاهرتهم ضد السيسي‬".

لكن فحص الفيديوهات التي شاركها المستخدمون أظهر أن أغلبها في حقيقة الأمر إما قديمة أو غير متعلقة بدعوات من شخص أو جهة معينة، بل بدافع التعبير عن استياء من ظروف معيشية أو من بعض القرارات الحكومية، مثل قانون التصالح حول مخالفات البناء.

أرقام وإحصائيات

وللغوص أكثر في الوسوم والأرقام، سنلقي نظرة على بعض الإحصائيات.

بلغ عدد الوسوم المعارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي 8 وهي:# ارحل_يا_سيسي و #الشعب_يريد_إسقاط_النظام و #الثورة_بدأتو#يسقط_يسقط_حكم_العسكر و #ميدان_التحرير و #خليك_في_الشارعو #نازلين_ومش_خايفين و#اقتحموا_مدينه_الانتاج_الاعلامي وهذا ما يوضحه الرسم البياني التالي :

Image caption رسم بياني

ونرى أن عدد التغريدات وصل إلى 268 ألف تغريدة توزعت بين الوسوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

Image caption رسم بياني

ويوضح الرسم البياني التالي أن عدد التغريدات الأساسية بلغ 44 ألف تغريدة، أي 16 في المئة من العدد الإجمالي للتغريدات المشاركة بالوسوم الرافضة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولكن إعادة نشر هذه التغريدات وصل إلى 219 ألف تغريدة أي 82 في المئة من العدد الإجمالي للتغريدات.

أما الرد علىتلك التغريدات فبلغ 2 في المئة.

Image caption رسم بياني

وللحديث عن التمركز الجغرافي للتغريدات نرى أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الأولى تليها مصر والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر. ويمكن تفسير ذلك بعدد المصريين المغتربين المقيمين في تلك الدول.

Image caption رسم بياني

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتم مشاركة تغريداتهم بشكل كبير عبر موقع تويتر، فنجد أن اليوتيوبر المصري عبدالله الشريف، الذي ينسبه الإعلام المصري لجماعة الإخوان المسلمين رغم تأكيده عدم الانتماء إلى أي جماعة أو حزب سياسي، يأتي في المرتبة الأولى.

ويليه الناشط السياسي والمعارض السعودي عمر بن عبد العزيز، ليأتي الإعلامي المصري المعارض معتز مطر، والمؤيد لجماعة الإخوان المسلمين في المركز الثالث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oamaz7 تفاعلنا مع ما يجري في مصر ليس من باب الأخوة والحب ورابط الدم والدين واللغة والجيرة فقط، بل لأن مصر هي ترمومتر الحرية، فحين يتنفس شعبها تتنفس الأمة. #يسقط_يسقط_حكم_العسكر — عمر بن عبدالعزيز Omar Abdulaziz (@oamaz7) ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠

الحملات المؤيدة

وفي المقابل لم يقف الموالون للرئيس السيسي مكتوفي الأيدي، وبدأت الحملة المؤيدة لنظام الحكم في مصر بوسم #لست_وحدك لتتوالى الوسوم المؤيدة، فأطلق المستخدمون وسم #ليله_سقوط_الخونه و #محدش_نزل و #الشعب_يريد_اعدام_الاخوان .

وبحسب الرسم البياني، نرى أن عدد التغريدات المؤيدة للرئيس السيسي وصل إلى 18 ألف تغريدة.

Image caption رسم بياني

وبلغت نسبة التغريدات الأساسية 22 في المئة في حين وصلت نسبة إعادة نشر التغريدات 76 في المئة.

Image caption رسم بياني

وبالنظر جغرافيا إلى التغريدات المؤيدة نرى أن النسبة الأكبر منها جاءت من مصر ثم السعودية فالكويت.