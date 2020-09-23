تحتفل المملكة العربية السعودية في 23 سبتمبر/أيلول من كل عام بعيدها الوطني، وهو اليوم الذي تم فيه توحيد المملكة وتغيير اسمها منمملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة أطلق موقع التدوينات القصيرة تويتر اختبارا مدته 90 دقيقة عبر حسابه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول معلومات متنوعة عن المملكة ابتداء من اللحظات التاريخية والأطعمة الشعبية، وأماكن مميزة غير معروفة، وصولا إلى الرياضة.

مصدر الصورة Twitter mena Image caption اليوم الوطني السعودي

وتعاون تويتر خلال التحضير للاختبار مع مجموعة من الخبراء السعوديين، الذين يعملون في قطاعات متنوعة، بما في ذلك السفر والطعام والتاريخ والثقافة والترفيه والتعليم والرياضة، ودعم الخبراء الحملة من خلال مشاركة بعض التلميحات والأفكار حول الموضوعات المطروحة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TwitterMENA تهانينا لأهلنا في السعودية بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي90. بأمسية هذا الحدث، حضرنا لكم معلومات متنوعة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء السعوديين عن المملكة على شكل أسئلة رح نغردها خلال ال٩٠ دقيقة القادمة. تتوقع نفسك تعرف تجاوبهم كلهم؟ 👇 pic.twitter.com/FGGRjIqhJc — Twitter MENA (@TwitterMENA) ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ تويتر رمزًا تعبيريًا للعلم السعودي يظهر عند استخدام الوسوم الخاصة باليوم الوطني السعودي .

وتفاعل السعوديون حول العالم بشكل كبير مع احتفال تويتر باليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال وسم #اليوم_الوطني_السعودي90 الذيتصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا حول العالم، حاصدا أكثر من 650 ألف تغريدة.

فقال الأكاديمي والباحث السعودي الدكتور أحمد الفراج: "كل يوم في هذا الوطن هو يوم وطني، اليوم فقط نستذكر التضحيات والبطولات التي قادها الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ومعه أجدادنا رحمهم الله لتوحيد ومن ثم بناء هذا الوطن الشامخ، أحبّوا وطنكم وحافظوا عليه ولا تساوموا على أمنه واستقراره".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amhfarraj كل يوم في هذا الوطن هو يوم وطني



اليوم فقط نستذكر التضحيات والبطولات التي قادها الموحّد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل ومعه أجدادنا رحمهم الله لتوحيد ومن ثم بناء هذا الوطن الشامخ



أحبّوا وطنكم وحافظوا عليه ولا تساوموا على أمنه واستقراره#اليوم_الوطني_السعودي90 pic.twitter.com/lKl27uWEJ7 — د. أحمد الفراج (@amhfarraj) ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٠

كما اجتاحت صور القادة السعوديين والفيديوهات الوطنية موقع تويتر بشكل كبير.

فقالت خلود الحربي: "90 عام من العطاء رحم الله المؤسس الملك عبدالعزيز وبقية الملوك وحفظ الله الملك سلمان وولي عهده الأمين كل عام وأنت بعزّ وسخاء وكرم يا وطن".

ولم تغب تغريدات الفنانين العرب عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فغردت الفنانة اللبنانية اليسا قائلة: "بمناسبة اليوم الوطنيالسعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الرياديفي المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع ‫لبنان‬ في كل الظروف".

أكثر الأسئلة بحثا في غوغل

وقد شغل اليوم الوطني مستخدمي محرك بحث غوغل في المملكة، وتركزت المواضيع التي جرى البحث عنها حول تاريخ المملكة وأهم شخصياتها التاريخية.

وكانت العبارات التالية من بين الأكثر بحثا:

ميثاق الدرعية

متى تم توحيد المملكة

في أي عام تأسست الدولة السعودية الأولى

متى تولى الملك عبدالله الحكم

آخر أئمة الدولة السعودية الثانية

ملوك المملكة العربية السعودي

في أي عام تأسست وزارة الصحة

أول وزير للصحة في السعودية

صور علم السعودية

اليوم الوطني السعودي: كيف وُحّدت نجد والحجاز وولدت المملكة السعودية