وثيقة الكويت: ما هي ولماذا أثارت جدلا؟

سلم النائبان السابقان في البرلمان الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي والدكتور عبيد الوسمي، وثيقة سياسية لنائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، أطلق عليها اسم "وثيقة الكويت".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مجلس الامة الكويتي

وغرد النفيسي والرسمي عبر حسابيهما في موقع تويتر بالقول: "خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصيا "وثيقة الكويت" التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديرا لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمس اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها، متمنين لسموه التوفيق وللكويت الأمن والرخاء".

أهمل Twitter مشاركة, 1 خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الامير حيث سلمنا له شخصيا"وثيقة الكويت"التي راعينا ان تعرض عليه قبل عرضها على الراي العام تقديرا لمكانته ورغبة في اخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشان الاجراءات الخمسة اللازمة والعاجلة وآليات تنفيذها.



متمنين لسموه التوفيق وللكويت الامن والرخاء — د.عبيد الوسمي (@Dr_alwasmi) September 23, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

أهمل Twitter مشاركة, 2 خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة الكويت) التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمه والعاجله وآليات تنفيذها. متمنين لسموه — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) September 23, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تضمنت الوثيقة 5 محاور أهمها: المصالحة الوطنية والعفو الشامل وبداية عهد سياسي جديد ووضع حلول اقتصادية وسياسية.

ومع انتشار خبر الوثيقة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بالخبر، وأطلق مستخدمون وسم #وثيقة_الكويت الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في البلاد حاصدا أكثر من 25 ألف تغريدة.

وانقسم المغردون حول الوثيقة، فمنهم من أكد دعمه لها، معتبرا أنها الحل لمستقبل الكويت.

فقال الإعلامي بركات الوقيان: "وثيقة الكويت اليوم هي مسار جديد يكفل لهذا البلد ولأبنائه بجميع أطيافه التطلع لمستقبل آمن ومستقر".

#وثيقة_الكويت_لا_تمثلني

وفي المقابل رفض مغردون الوثيقة وذلك من خلال وسم #وثيقة_الكويت_لا_تمثلني، اذ اعتبروا أن الوثيقة ما هي إلا برنامج انتخابي تحضيرا للانتخابات المقبلة.

فقالت أنوار: "وثيقة الكويت الوحيدة هي دستورها ولا شيء سواه، عدا ذلك وبهذا الوقت الحساس ما هو إلا برامج انتخابية لدغدغة المشاعر، فسبق أن تم ذكر بعض البنود في انتخابات 2016، وتبخرت الوعود ولم ينفذ منها شيء هل نسينا عبارة التعديل من الداخل وترشحوا على هذا الأساس".

أهمل Twitter مشاركة, 4 #وثيقة_الكويت الوحيده هي دستورها ولا شيء سواه

عدا ذلك وبهذا الوقت الحساس ماهو الا برامج انتخابيه لدغدغه المشاعر ، فسبق ان تم ذكر بعض البنود في انتخابات ٢٠١٦ ، وتبخرت الوعود ولم ينفذ منها شيء

هل نسينا عباره ( التعديل من الداخل ) وترشحوا على هذا الاساس !#وثيقة_الكويت_لا_تمثلني — ♛ أنـوار 🇰🇼 (@anwary_law) September 23, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

ونشر كويتيون صورا عن الوثيقة، التي تضمنت الدعوة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتغيير قانون الانتخاب من أجل تمثيل عادل وحقيقي، فضلا عن إصلاحات في أجهزة الدولة الكويتية بشكل عام ومنها الجهاز القضائي.

وتساءل البعض عن الصفة الرسمية التي تخول مواطنا كويتيا كتابة وثيقة تحدد مصير البلاد.

فقال بركان تعليقا على تغريدة النفيسي: "أستغرب أن تقوم بمبادرة وتدخل في شؤون إدارة الدولة وأنت لا تملك صفة رسمية تخولك بذلك، لا أنت وزير دولة ولا عضو بمجلس الأمة ولا رئيس حزب منتخب، وضح للمواطن صفتك القانونية".

أهمل Twitter مشاركة, 6 استغرب ان تقوم بمبادرة وتدخل في شؤون ادارة الدولة وانت لاتملك صفة رسمية تخولك بذلك ,لا انت وزير دولة ولا عضو بمجلس الامة ولا رئيس حزب منتخب , وضح للمواطن صفتك القانونية ,, — ⚡BRKAN -Ⓜ (@11551111) September 23, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 6

استجواب رئيس الوزراء

وتأتي هذه الوثيقة في الوقت الذي ينتهي فيه البرلمان الكويتي من استجواب رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، وبتقديم طلب وقعه 10 نواب بـ"عدم التعاون مع الحكومة".

وجاء طلب "عدم التعاون" عقب مناقشة المجلس استجوابين لرئيس الوزراء قدما من النائبين عبد الكريم الكندري والحميدي السبيعي.

وتضمن استجواب الكندري ثلاثة محاور بينها "فشل إدارة أزمة كورونا".

أما استجواب السبيعي فتضمن محورين أولهما "التهاون والتراخي في حماية الثروة النفطية، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة"، وثانيهما "الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة".

الدستور الكويتي

وتنص المادة 102 من الدستور الصادر في عام 1962 على أن "لمجلس الأمة في حال عدم تمكنه من التعاون مع رئيس مجلس الوزراء أن يرفع الأمر إلى الأمير الذي له أن يعفي مجلس الوزراء أو يحل المجلس، فإذا ما حل المجلس وصوت المجلس الجديد بالأغلبية على عدم التعاون مع نفس رئيس مجلس الوزراء اعتبر معزولا وتشكل وزارة جديدة".