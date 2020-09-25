مطالبات بمحاسبة شرطي وآخرين "مخالفين للذوق العام" في السعودية
انتشر مقطعا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أحدهما لرجل أمن سعودي وهو يحاول إبعاد مجموعة من النساء بالقوة عن سيارة متوقفة في الشارع، بينما يظهر الثاني عددا من الشبان وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة وصفت بأنها "غير أخلاقية".
#نطالب_بالقبض_على_الشرطي
وأثار المقطع المصور الجدل بين المغردين السعوديين فمنهم من رفض ما وصفوها بـ"القوة المفرطة" التي استخدمها رجل الأمن، وآخرون رأوا أن من حقه استخدام القوة حين يراها مناسبة.
ويظهر المقطع، الذي تم تصويره من أكثر من جهة، استعمال العنف من قبل رجل الأمن لإبعاد مجموعة من النسوة حاولن التعرض لسيارة في أحد شوارع المملكة.
وانقسم السعوديون بين من طالب بمحاسبة رجل الأمن ومن طالب بتكريمه.
ومن خلال وسم #نطالب_بالقبض_على_الشرطي شنت مجموعة من النسويات هجوما عنيفا على رجل الشرطة وطالبوا بمحاسبته.
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فقالت ريف التميمي: "اللي يقول إن رجل الأمن يحق له يستخدم القوة والعنف، نقول له حتى لو استخدمها لازم يفرق بين المرأة والرجل، شرطتنا متعودة على التعامل مع الرجال فقط، وممكن يستعملون نفس القوة مع النساء، يحتاجون دورات في التعامل مع النساء وتدريب وتحذير وقوانين صارمة".
#نطالب_بالقبض_علي_الشرطي— ريف التميمي 🌴 (@Reef_aLTamimy) September 25, 2020
اللي يقول ان رجل الأمن يحق له يستخدم القوة والعنف
نقوله حتى لو استخدمها لازم يفرق بين المرأة والرجل
شرطتنا متعودة على التعامل مع الرجال فقط
وممكن يستعملون نفس القوة مع النساء
/
يحتاجون دورات في التعامل مع النساء
وتدريب
وتحذير
وقوانين صارمة
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واعتبر عدد من المغردات أن الشرطة السعودية بحاجة إلى شرطة لحمايتهن منها.
فقالت إحداهن: "طبعا إلي نعرفه بما أن وظيفته كذا مجبور يحميها بس مدري شنو صار الشرطة بالىىىعودية تحتاج شرطة ومهما سوت هي مفروض ما يمد يده عليها الهمجي".
طبعا الي نعرفه بما ان وظيفته كذا مجبور يحميها بس مدري شنو صار الشرطه بالىىىعوديه تحتاج شرطه ومهما سوت هي مفروض مايمد يده عليها الهمجي #نطالب_بالقبض_على_الشرطي— Aooo♀ (@vvczIl) September 25, 2020
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وفي المقابل طالب آخرون بتكريم رجل الأمن الذي بنظرهم يقوم بوظيفته، معتبرين أن "النسويات يحاولن تضليل القضية وعدم نشر الحقيقة كاملة".
فقال عبد السلام الحارثي: "أبشركم لقينا المقطع كامل بعدما قصوه النسويات وحاولوا الضرر للعسكري، العسكري أنقذ أسرة كاملة من عصابة همجيات حاولوا الاعتداء على من بداخل السيارة، نطالب بتكريم العسكري".
ابشركم لقينا المقطع كامل بعد ماقصوه النسويات وحاولوا الضرر للعسكري ..— عبدالسلام الحارثي (@hfc_a1m) September 25, 2020
العسكري انقذ اسرة كاملة من عصابة همجيات حاولوا الإعتداء على من بداخل السيارة
نطالب بتكريم العسكري ❤️.
#نطالب_بالقبض_علي_الشرطي pic.twitter.com/EjjjKJoXRl
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وتحدث آخرون عن المعاملة بالمثل والمساواة بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة.
فقال سعد: "لماذا يتم القبض عليه، لأنه عاملكم بالمساواة التي تُطالبون بها ولا فرق بين الذكر والأنثى، ردة فعله بسيطة جدا مع وحدة فْذْرة ومسترجلة لا تعرف للأنوثة طريقاً، استخدام الشرطي للقوه مُبرر جدا لهمجية شله النسويات المسترجلات".
لماذا يتم القبض عليه !!! لانه عاملكم بالمساواة التي تُطالبون بها و لا فرق بين الذكر و الأنثى— سعد|مولوتوف (@Molotov_3) September 25, 2020
رده فعله بسيطة جدا مع وحده فْذْره و مسترجلة لا تعرف للانوثة طريقاً
استخدام الشرطي للقوه مُبرر جدا لهمجية شله النسويات المسترجلات
#نطالب_بالقبض_علي_الشرطي pic.twitter.com/yg1c4YYimK
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#محاسبه_مخالفين_الذوق_العام
ونبقى في السعودية حيث تصدر وسم #محاسبه_مخالفين_الذوق_العام موقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب مقطع فيديو يظهر عددا من الشبان وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة قيل إنها غير أخلاقية.
وبحسب مغردين فقد ظهر مجموعة من الشباب وهم يرقصون ويحتفلون في الشوارع بملابس داخلية فقط، وتحرش بعضهم بالفتيات في اليوم الوطني السعودي.
فقالت إحدى المغردات: "طالع بفستان قدام الله وخلقه ولد ولابس فستان، يتشبه بالنساء عيني عينك، وين الدين وين الأخلاق وين الضوابط الشرعية وين الذوق العام لا حول ولا قوة الا بالله ما عاد به رجال".
#محاسبه_مخالفين_الذوق_العام— ♏️ (@Shosha1311) September 24, 2020
طالع بفستان قدام الله وخلقه ولد ولابس فستان فستان !!يتشبه بالنساء عيني عينك !!وين الدين وين الاخلاق وين الضوابط الشرعه وين الذوق العام لاحول ولاقوة الا بالله ماعاد به رجال 😫 pic.twitter.com/hBwt1Kk2T8
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ومن جهته قال تركي الشلهوب: "هذه قلة أدب مرفوضة والأسوأ غياب المحاسبة".
هذه قلة أدب مرفوضة والأسوأ غياب المحاسبة#محاسبه_مخالفين_الذوق_العام pic.twitter.com/EvRqQjwZK9— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 25, 2020
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وفي المقابل دافعت عدد من الناشطات عن المرأة بعد المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبن بمحاسبة المرتكبين.
وبعد الحديث عن حالات تحرش تعرضت لها عدد من النساء السعوديات خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فقالت هيزل: "لما ترفضون اتخاذ موقف صارم من اضطهاد المرأة السعودية، لما يستمر قمعها في المناهج التعليمية والمنابر والإعلام، لما يشوفها الهمجي تتعنف وتذبح وتنهان من غير نصير، بس في نفس الوقت تبون سياحة، أكيد بتكون كذا النتيجة خلوا طبطبتكم على الذكور تنفعكم".
#محاسبه_مخالفين_الذوق_العام— Hæsel | هَيْزل (@onlyhasel) September 24, 2020
لما ترفضون اتخاذ موقف صارم من اضطهاد المرأة السعوديه، لما يستمر قمعها في المناهج التعليميه والمنابر والاعلام، لما يشوفها الهمجي تتعنف وتنذبح وتنهان من غير نصير، بس في نفس الوقت تبون سياحه، اكيد بتكون كذا النتيجه 👇🏼خلوا طبطبتكم على الذكور تنفعكم. pic.twitter.com/Smiz3MHJNe
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