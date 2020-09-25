مطالبات بمحاسبة شرطي وآخرين "مخالفين للذوق العام" في السعودية

انتشر مقطعا فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أحدهما لرجل أمن سعودي وهو يحاول إبعاد مجموعة من النساء بالقوة عن سيارة متوقفة في الشارع، بينما يظهر الثاني عددا من الشبان وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة وصفت بأنها "غير أخلاقية".

صدر الصورة، Social media التعليق على الصورة، مطالبات بمحاسبة شرطي وآخرين مخالفين للذوق العام في السعودية

#نطالب_بالقبض_على_الشرطي

وأثار المقطع المصور الجدل بين المغردين السعوديين فمنهم من رفض ما وصفوها بـ"القوة المفرطة" التي استخدمها رجل الأمن، وآخرون رأوا أن من حقه استخدام القوة حين يراها مناسبة.

ويظهر المقطع، الذي تم تصويره من أكثر من جهة، استعمال العنف من قبل رجل الأمن لإبعاد مجموعة من النسوة حاولن التعرض لسيارة في أحد شوارع المملكة.

وانقسم السعوديون بين من طالب بمحاسبة رجل الأمن ومن طالب بتكريمه.

ومن خلال وسم #نطالب_بالقبض_على_الشرطي شنت مجموعة من النسويات هجوما عنيفا على رجل الشرطة وطالبوا بمحاسبته.

فقالت ريف التميمي: "اللي يقول إن رجل الأمن يحق له يستخدم القوة والعنف، نقول له حتى لو استخدمها لازم يفرق بين المرأة والرجل، شرطتنا متعودة على التعامل مع الرجال فقط، وممكن يستعملون نفس القوة مع النساء، يحتاجون دورات في التعامل مع النساء وتدريب وتحذير وقوانين صارمة".

أهمل Twitter مشاركة, 1 #نطالب_بالقبض_علي_الشرطي

اللي يقول ان رجل الأمن يحق له يستخدم القوة والعنف

نقوله حتى لو استخدمها لازم يفرق بين المرأة والرجل

شرطتنا متعودة على التعامل مع الرجال فقط

وممكن يستعملون نفس القوة مع النساء



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يحتاجون دورات في التعامل مع النساء

وتدريب

وتحذير

وقوانين صارمة — ريف التميمي 🌴 (@Reef_aLTamimy) September 25, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

واعتبر عدد من المغردات أن الشرطة السعودية بحاجة إلى شرطة لحمايتهن منها.

فقالت إحداهن: "طبعا إلي نعرفه بما أن وظيفته كذا مجبور يحميها بس مدري شنو صار الشرطة بالىىىعودية تحتاج شرطة ومهما سوت هي مفروض ما يمد يده عليها الهمجي".

أهمل Twitter مشاركة, 2 طبعا الي نعرفه بما ان وظيفته كذا مجبور يحميها بس مدري شنو صار الشرطه بالىىىعوديه تحتاج شرطه ومهما سوت هي مفروض مايمد يده عليها الهمجي #نطالب_بالقبض_على_الشرطي — Aooo♀ (@vvczIl) September 25, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

وفي المقابل طالب آخرون بتكريم رجل الأمن الذي بنظرهم يقوم بوظيفته، معتبرين أن "النسويات يحاولن تضليل القضية وعدم نشر الحقيقة كاملة".

فقال عبد السلام الحارثي: "أبشركم لقينا المقطع كامل بعدما قصوه النسويات وحاولوا الضرر للعسكري، العسكري أنقذ أسرة كاملة من عصابة همجيات حاولوا الاعتداء على من بداخل السيارة، نطالب بتكريم العسكري".

أهمل Twitter مشاركة, 3 ابشركم لقينا المقطع كامل بعد ماقصوه النسويات وحاولوا الضرر للعسكري ..



العسكري انقذ اسرة كاملة من عصابة همجيات حاولوا الإعتداء على من بداخل السيارة



نطالب بتكريم العسكري ❤️.



#نطالب_بالقبض_علي_الشرطي pic.twitter.com/EjjjKJoXRl — عبدالسلام الحارثي (@hfc_a1m) September 25, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 3

وتحدث آخرون عن المعاملة بالمثل والمساواة بين الرجل والمرأة على جميع الأصعدة.

فقال سعد: "لماذا يتم القبض عليه، لأنه عاملكم بالمساواة التي تُطالبون بها ولا فرق بين الذكر والأنثى، ردة فعله بسيطة جدا مع وحدة فْذْرة ومسترجلة لا تعرف للأنوثة طريقاً، استخدام الشرطي للقوه مُبرر جدا لهمجية شله النسويات المسترجلات".

أهمل Twitter مشاركة, 4 لماذا يتم القبض عليه !!! لانه عاملكم بالمساواة التي تُطالبون بها و لا فرق بين الذكر و الأنثى



رده فعله بسيطة جدا مع وحده فْذْره و مسترجلة لا تعرف للانوثة طريقاً



استخدام الشرطي للقوه مُبرر جدا لهمجية شله النسويات المسترجلات



#نطالب_بالقبض_علي_الشرطي pic.twitter.com/yg1c4YYimK — سعد|مولوتوف (@Molotov_3) September 25, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

#محاسبه_مخالفين_الذوق_العام

ونبقى في السعودية حيث تصدر وسم #محاسبه_مخالفين_الذوق_العام موقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب مقطع فيديو يظهر عددا من الشبان وهم يحتفلون باليوم الوطني السعودي بطريقة قيل إنها غير أخلاقية.

وبحسب مغردين فقد ظهر مجموعة من الشباب وهم يرقصون ويحتفلون في الشوارع بملابس داخلية فقط، وتحرش بعضهم بالفتيات في اليوم الوطني السعودي.

فقالت إحدى المغردات: "طالع بفستان قدام الله وخلقه ولد ولابس فستان، يتشبه بالنساء عيني عينك، وين الدين وين الأخلاق وين الضوابط الشرعية وين الذوق العام لا حول ولا قوة الا بالله ما عاد به رجال".

أهمل Twitter مشاركة, 5 #محاسبه_مخالفين_الذوق_العام

طالع بفستان قدام الله وخلقه ولد ولابس فستان فستان !!يتشبه بالنساء عيني عينك !!وين الدين وين الاخلاق وين الضوابط الشرعه وين الذوق العام لاحول ولاقوة الا بالله ماعاد به رجال 😫 pic.twitter.com/hBwt1Kk2T8 — ♏️ (@Shosha1311) September 24, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 5

ومن جهته قال تركي الشلهوب: "هذه قلة أدب مرفوضة والأسوأ غياب المحاسبة".

وفي المقابل دافعت عدد من الناشطات عن المرأة بعد المقاطع التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبن بمحاسبة المرتكبين.

وبعد الحديث عن حالات تحرش تعرضت لها عدد من النساء السعوديات خلال الاحتفال باليوم الوطني السعودي، فقالت هيزل: "لما ترفضون اتخاذ موقف صارم من اضطهاد المرأة السعودية، لما يستمر قمعها في المناهج التعليمية والمنابر والإعلام، لما يشوفها الهمجي تتعنف وتذبح وتنهان من غير نصير، بس في نفس الوقت تبون سياحة، أكيد بتكون كذا النتيجة خلوا طبطبتكم على الذكور تنفعكم".