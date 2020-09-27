فصحى أم عامية؟ تجدد الجدل حول اللغة المستخدمة في أفلام الرسوم المتحركة

أعاد أحد أفلام الرسوم المتحركة المدبلجة النقاش بين أنصار استخدام اللغة العربية الفصحى في مسلسلات وأفلام الرسوم المتحركة والمدافعين عن اللجوء إلى العامية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أعاد فيلم الرسوم المتحركة " مغامرة الديجيمون " الجدل بين أنصار الدبلجة باستخدام الفصحى والمدافعين عن العامية.

البداية كانت مع الإعلان عن بدء عرض فيلم "مغامرة الديجيمون"، الذي ينتمي إلى سلسلة أفلام الأنمي اليابانية، مدبلجاً باللهجة المصرية.

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وأثار إعلان صدور الفيلم حماسا واسعا بين محبي مسلسلات الأنمي، إذ أعاد إلى الشاشات ذكرى مسلسل "أبطال الديجيتال"، والذي كان يعرض على قناة "سبيس تون" للأطفال ورافقت ذكرياته الأجيال لمدة تتجاوز عقدين من الزمن.

أهمل Twitter مشاركة, 1 واااااااووووو، ٣ نقاط: ١. ماتوقعت ابدا ينعرض فلم ديجيمون Kizuna عندنا، ٢. ماتوقعت ابدا ابدا ينعرض Kizuna بدبلجة مصرية، ٣. ماتوقعت ابدا ابدا ابدا تعجبني الدبلجة المصرية لفلم Kizuna! الاصوات مناسبة جدًا، اللهجة غير مناسبة لكن اقدر اتقبلها، وفوق هذا محتفظين باسمائهم العربية! متحمس!! https://t.co/BfbljvdRiN — حسين (@legoshiScar) September 26, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي شهدت انقساما بين فريق مرحب بعرض الفيلم باللهجة العامة "السهلة والملائمة للعمل"، وآخرون انتقدوا الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى، الأمر الذي سيؤثر "سلباً" على الأطفال ولغتهم السليمة، حسب مغردين.

أهمل Twitter مشاركة, 2 غريبة الناس زعلانة من الدبلجة، أذكرهم كانوا يبغون أفلام ديزني تتدبلج بالمصري، عارف أنه هذا ما هو فلم ديزني بس لو كان فلم ديزني برضه بتطلعون نفس ردة الفعل هذه https://t.co/htyLRKXLAW — krankry (@krankry) September 26, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

أهمل Twitter مشاركة, 3 أفلام ديزني اللي كل الناس تبغاها بالمصري لازلت بالفصحى

والأنمي اللي محد طلب عربي أساسًا خلوه بالمصري



دنيا كوسة 😂😂 https://t.co/VV0eu7ebpd — R S (@RA7IM_SH) September 26, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 3

وبرّر مؤيدو استخدام الفصحى برر موقفهم بالإشارة إلى أن أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة تعد وسيلة أساسية لتعلم الأطفال اللغة العربية.

أهمل Twitter مشاركة, 4 من وجهه نظري ان الكرتون اللي اتربيت بسمعه كان بيحمل قيم ومعاني هي السبب في كوننا بنتحمل المسؤوليه و في حبنا للغه الفصحى و احساسنا بالوفاء والانتماء والسعي لتحقيق الأفضل والحماس الأبدي اللي بيدفعنا للأمام

ومن اول ما بطلنا كرتون واحنا حالنا مايل 😂💔

كل الحب ل سبيستون و mbc3 🥺💖 https://t.co/jnUTCtARvE — هـَـاجـَـر الـــرَّاعِـي 🍒 (@hager_alraaey) September 27, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

وازدادت حدة النقاش مع التعليقات التي صدرت عن صاحب الشركة التي قامت بأعمال دبلجة الفيلم.

حيث أصدر طارق العربي طرقان، الملحن والمؤلف السوري، بيانا على صفحته يرد فيه على الانتقادات الموجهة للعمل ويوضح بأن الدبلجة في العامية "كانت بناء على طلب الشركة صاحبة العمل"، ويضيف: "وطلبنا أكثر من مرة أن نقوم بتنفيذ نسخة بالفصحى ولكن فشلنا للأسف ومع ذلك لم نيأس حتى الآن... معروف أننا لا نستطيع العمل بمعزل عن الآخرين".

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ويعد طرقان من أبرز الملحنين والمنتجين في عالم المسلسلات الكرتونية والموسيقى التصويرية والدبلجة، وكتب أشهر الشارات لمختلف أفلام الكرتون مثل "ريمي" و"ماوكلي" و "الكابتن ماجد".