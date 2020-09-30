الشيخ صباح الأحمد: كيف نعى مغردون عرب الأمير الكويتي الراحل؟

التعليق على الصورة، ولد الشيخ صباح أحمد الصباح في مدينة الجهراء عام 1929

غيّب الموت الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول بعد صراع مع المرض ومشاكل صحية في القلب، وأثار موته موجة كبيرة من الحزن والرثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة، إذ رثاه مغردون ومثقفون ومشاهير، معيدين للذاكرة دوره كقيادي إقليمي ومشيدين بمواقفه السياسية.

أهمل Twitter مشاركة, 1 الديوان الأميري ينعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية والعالم سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح https://t.co/2BP51DY1iC pic.twitter.com/l9ROhqpV0i — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

وتولى الأمير الكويتي الحكم عام 2006 ليكون الحاكم الخامس عشر للبلاد. وكان يعاني من تدهور حالته الصحية حيث توجه إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج منذ نحو شهرين.

وعقب إعلان الخبر الرسمي لوفاة الأمير، والذي سبقه قطع التلفزيون الكويتي برامجه وإذاعة آيات قرآنية، تصدر اسم الأمير مواقع التواصل تحت وسوم عديدة منها #أمير_الإنسانية و #الشيخ_صباح_في_ذمة_الله #شمس_الكويت و #الليلة_الظلماء.

"رجل الدبلوماسية"

وبشكل عام تحدث رواد مواقع التواصل عن مواقف الأمير الراحل تجاه القضية الفلسطينية، ورفض دولته التطبيع من إسرائيل، كما أشادوا بخبرته السياسية والدبلوماسية عندما قاد جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية.

أهمل Twitter مشاركة, 3 حكم التاريخ قاس، حياة مديدة تختصر بأسطر. #الشيخ_صباح_الأحمد_الصباح رحمه الله، حكم التاريخ له . تذكروا إنه صافح الإخوة وصفح عنهم، ولم يحمل حقدا على العراق وما عرف بدول الضد، وحاول إصلاح ذات بين الخليج .. ولم يصافح العدو ولم يصفح عنه.رحل مطبّعا مع الشقيق رافضا التطبيع مع العدو. pic.twitter.com/4i3uRm0y55 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) September 30, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 3

أهمل Twitter مشاركة, 4 امير الكويت مات متمسكا بمواقفه الوطنية ومؤيدا للحق الفلسطيني ورافضا تلويث يده بمصافحة الصهاينة. تعازيّ للاصدقاء في الكويت ولشعبها الكريم — مريد البرغوثي (@MouridBarghouti) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

ووصفته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي بأنه "صاحب الروح المُحبّة المسالمة"، الذي قضى عمره محاولا "احتضان يتامى الأمّة العربية".

أهمل Twitter مشاركة, 5 رحل الأمير الذي يشبه شعبه كرماً ، وحباً للخير .

صاحب الإبتسامة الدائمة ، والروح المُحبّة المسالمة . رحل مُتعباً بنا ، فقد كان له قرابة بأوجاعنا ، وقضى العمر في لمّ شملنا ، واحتضان يتامى هذه الأمّة .

رحمك الله يا أمير الإنسانية وطيّب الله ثراك .#أمير_الكويت#أحلام_مستغانمي pic.twitter.com/gfRXEOgB9v — أحلام مستغانمي (@AhlamMostghanmi) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 5

أهمل Twitter مشاركة, 6 لو لم يكن في سجل مجدك سوى وقوفك في وجه التطبيع ودعم فلسطين والدفاع عن العمل الخيري وحرصك على صلة الأرحام ورعاية الجوار بين الدول لكفاك...

رحمك الله أيها الأمير النبيل الحكيم #وفاة_امير_الكويت pic.twitter.com/COm2WmzWba — د. أسامة الأشقر (@osama_alashqar) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 6

وفي السياق نفسه، أشاد آخرون بالمبادرة التي أطلقتها بلاده لاستضافة مباحثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، متحدثين عن تدخل الأمير بشكل مباشر لضمان نجاح المبادرة.

أهمل Twitter مشاركة, 7 رحم الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأسكنه فسيح جناته، كان حكيما محباً للخير والسلام، وكان محباً لليمن وبذل جهداً شخصيا كبيراً لإنجاح لقاء الكويت للخروج بحل سلمي يحقق السلام في اليمن.

صادق العزاء لإخواننا أبناء الكويت الأعزاء ولكل محبي الخير والسلام. — A. Al Akwa - عبدالله الأكوع (@A_Akwa3) September 30, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 7

كما أعلنت الحكومة العراقية الحداد ليوم كامل على الأمير الكويتي الراحل "وفاء لذكرى الفقيد ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب البيان الرسمي لرئاسة الوزراء.

أهمل Twitter مشاركة, 8 بـسم الله الرحمن الرحيم



يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري ... — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 8

وهذا ما انتقده قطاع من المغردين العراقيين، مستنكرين "تجاهل الحكومة للأزمات الداخلية وعدم إعلانهم الحداد على موتى العراق"، كما تساءل بعضهم عن أسباب إعلان الحداد والموقف العراقي الرسمي، الذي وصفه البعض بالـ "مبالغ به".

أهمل Twitter مشاركة, 9 يعني آني ما أعرف حكومتنا بعد لوين تريد توصل ؟!

رجال مات الله يرحمه ، على شنو الحِداد بعموم العراق ؟!

شدعوة هالتعاطف الزايد ؟!

يومية نخسر شُهداء وجرحى ووفيات خير من الله أشو تمرّون عليهم مرور الكِرام !

معقولة الدم العراقي هالگد رخيص يمكم ؟!

لو ما بينه مصلحة ؟! — 🏴Noon 💛🇮🇶 (@ph_basraa) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 9

أهمل Twitter مشاركة, 10 الحكومة تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء العراق ليوم غد الاربعاء برحيل أمير دولة الكويت صباح



اذا تريدونا نلطم ونبجي كولو لاتستحون

كبر لفكم انتو و صباح — محمد ال 🇮🇶Mohamed _Al (@m_iraq99) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 10

محطات في مسيرة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

ولي منصب وزير الإعلام في أول حكومة تتشكل في الكويت عام 1961.

وفي عام 1963 عين وزيراً للخارجية.

وفي عام 1972 ساهم في إبرام اتفاق السلام بين شطري اليمن لوقف الحرب الأهلية بينهما.

وفي عام 1980 تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.

وفي عام 2006 تولى منصب أمير البلاد.