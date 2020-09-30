الشيخ صباح الأحمد: كيف نعى مغردون عرب الأمير الكويتي الراحل؟

ولد الشيخ صباح أحمد الصباح في مدينة الجهراء عام 1929
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ولد الشيخ صباح أحمد الصباح في مدينة الجهراء عام 1929

غيّب الموت الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/ أيلول بعد صراع مع المرض ومشاكل صحية في القلب، وأثار موته موجة كبيرة من الحزن والرثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في دول عربية مختلفة، إذ رثاه مغردون ومثقفون ومشاهير، معيدين للذاكرة دوره كقيادي إقليمي ومشيدين بمواقفه السياسية.

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وتولى الأمير الكويتي الحكم عام 2006 ليكون الحاكم الخامس عشر للبلاد. وكان يعاني من تدهور حالته الصحية حيث توجه إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج منذ نحو شهرين.

وعقب إعلان الخبر الرسمي لوفاة الأمير، والذي سبقه قطع التلفزيون الكويتي برامجه وإذاعة آيات قرآنية، تصدر اسم الأمير مواقع التواصل تحت وسوم عديدة منها #أمير_الإنسانية و #الشيخ_صباح_في_ذمة_الله #شمس_الكويت و #الليلة_الظلماء.

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"رجل الدبلوماسية"

وبشكل عام تحدث رواد مواقع التواصل عن مواقف الأمير الراحل تجاه القضية الفلسطينية، ورفض دولته التطبيع من إسرائيل، كما أشادوا بخبرته السياسية والدبلوماسية عندما قاد جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية.

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ووصفته الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي بأنه "صاحب الروح المُحبّة المسالمة"، الذي قضى عمره محاولا "احتضان يتامى الأمّة العربية".

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وفي السياق نفسه، أشاد آخرون بالمبادرة التي أطلقتها بلاده لاستضافة مباحثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة، متحدثين عن تدخل الأمير بشكل مباشر لضمان نجاح المبادرة.

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كما أعلنت الحكومة العراقية الحداد ليوم كامل على الأمير الكويتي الراحل "وفاء لذكرى الفقيد ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب البيان الرسمي لرئاسة الوزراء.

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وهذا ما انتقده قطاع من المغردين العراقيين، مستنكرين "تجاهل الحكومة للأزمات الداخلية وعدم إعلانهم الحداد على موتى العراق"، كما تساءل بعضهم عن أسباب إعلان الحداد والموقف العراقي الرسمي، الذي وصفه البعض بالـ "مبالغ به".

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محطات في مسيرة أمير الكويت الراحل صباح الأحمد

  • ولي منصب وزير الإعلام في أول حكومة تتشكل في الكويت عام 1961.
  • وفي عام 1963 عين وزيراً للخارجية.
  • وفي عام 1972 ساهم في إبرام اتفاق السلام بين شطري اليمن لوقف الحرب الأهلية بينهما.
  • وفي عام 1980 تولى وساطة ناجحة بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن لتخفيف حدة التوتر بينهما.
  • وفي عام 2006 تولى منصب أمير البلاد.

وأدى اليوم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميرا للبلاد خلفا للأمير الراحل، وكان الشيخ نواف الأحمد يؤدي مهام أمير البلاد طيلة الشهرين الماضيين.