حسين الجسمي ولحن لفرقة غنائية إسرائيلية، فما القصة؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، الفنان الإماراتي حسين الجسمي

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية هجوما عنيفا على الفنان الإماراتي حسين الجسمي بعد إهدائه فرقة غنائية إسرائيلية لحنا من ألحانه بمناسبة تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل.

واستخدمت الفرقة الإسرائيلية التي تدعى "النور" لحن أغنية الجسمي الشهيرة، "أحبك" والّتي لحّنها وأصدرها عام 2018، وأعادت توزيعه ونشرته عبر قناتها في يوتيوب .

وقالت الفرقة الإسرائيلية عبر حسابها بموقع يوتيوب "إن المعزوفة تكريم لاتفاقية التطبيع" التي وصفتها الفرقة بأنها "ملهمة للأمة"، وأن المقطع هذا هو "تكريم لدولة الإمارات".

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وغردت وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورة بنت محمد الكعبي عبر حسابها الرسمي في تويتر قائلة: "فرقة النور الإسرائيلية، تقدم معزوفة جميلة من ألحان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، بمناسبة معاهدة السلام"، مضيفةً بالعبرية: "سأحبك".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم #عار_عليك_يا_جسمي ، وشنوا من خلاله هجوما على المغني الإماراتي، مستغربين تعاونه مع الفرقة الإسرائيلية.

فقال راشد: "حسين الجسمي وأوجه عربية كثيرة سقط القناع العربي المزيف عن وجوههم، وفلسطين وقضية فلسطين باقية وتمتد فينا وبالأجيال إلي جاي ولو مالت الدنيا كلها إلا إحنا ما بنميل عن قضيتنا إلي بتمدنا قوة وعزم وشرف عاشت فلسطين حرة عربية".

أهمل Twitter مشاركة, 2 حسين الجسمي وأوجه عربية كثيرة سقط القناع العربي المزيف عن وجوههم ! وفلسطين وقضية فلسطين باقية وتمتد فينا وبالأجيال الي جاي ولو مالت الدنيا كلها الأ احنا ما بنميل عن قضيتنا الي بتمدنا قوة وعزم وشرف عاشت فلسطين حرة عربية 🇵🇸♥️#عار_عليك_يا_جسمي — Rashed (@mubaidin_rashed) September 30, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

ودافع عدد من المغردين عن الفنان الإماراتي، إذ اعتبروا أن الجسمي لا علاقة له بالعمل الفني الإسرائيلي.

فقال يزن: "الأغنية الأصلية تبعت حسين الجسمي اسمها "أحبك" وهي من تلحينه كمان، هم عملوا cover يعني رجعوا عزفوها وكتبوا إنها للحن منّه عشان يحفظوا حقوق الملكية وما يرفع قضية ضدهم مثلاً، يعني لو عملوا أغنية لفيروز لازم يكتبوا أنها تلحين الملحن إلي لحنها لفيروز قبل 50 سنة مثلاً، هو ما إله دخل".

أهمل Twitter مشاركة, 3 الاغنية الاصلية تبعت حسين الجسمي اسمها "احبك" وهي من تلحينه كمان، هم عملوا cover يعني رجعوا عزفوها وكتبوا انه اللحن منّه عشان يحفظوا حقوق الملكية وما يرفع قضية ضدهم مثلاً



يعني لو عملوا اغنية لفيروز لازم يكتبوا انها تلحين الملحن الي لحنها لفيروز قبل ٥٠ سنة مثلاً، هو ما اله دخل pic.twitter.com/TuNn6W8BHw — يـزن (@yazanshawish2) October 1, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 3

ومن جهته رد الفنان الإماراتي حسين الجسمي على الحملة التي طالته بتغريدة قال فيها: "فانية .. فكُن لطيفاً".

واستنكر ناشطون فلسطينيون مشاركة الجسمي بالعمل الفني الإسرائيلي "الذي صور على أنقاض القرى الفلسطينية التي مسحت عن وجه الأرض" على حد قولهم.

فقال أركان: "ذنب الكلب ما بيعتدل، جماعة ظلمتوا الجسمي بالتنمر عليه وينهم؟ حسين الجسمي‬، يشارك في تلحين أغنية إسرائيلية جديدة تبدأ برسالة شكر للإمارات من الرئيس الإسرائيلي وصورت في "‫تل أبيب‬" على أنقاض قرانا الفلسطينية التي مسحت عن وجه الأرض".

أهمل Twitter مشاركة, 5 ذنب الكلب ما بيعتدل

جماعة ظلمتوا الجسمي بالتنمر عليه وينهم ؟؟#حسين_الجسمي، يشارك في تلحين أغنية إسرائيلية جديدة تبدأ برسالة شكر للإمارات من الرئيس الإسرائيلي وصورت في #تل_أبيب على أنقاض قرانا الفلسطينية التي مسحت عن وجه الأرض! pic.twitter.com/he1Asnnnmz — أركــــــــــــــــان (@ar2aan) September 29, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 5

ووقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووصف ترامب الحدث حينها بأنه "يوم غير عادي للعالم، سيضع التاريخ في مسار جديد"، وأشاد بما سماه "فجر شرق أوسط جديد".