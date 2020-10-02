ماكرون يدعو لإسلام يتوافق مع "قيم فرنسا" وشيخ الأزهر ينتقد مصطلح "الإرهاب الإسلامي"

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انتقد شيخ الأزهر أحمد الطيب ما اعتبره إصرار بعض مسؤولي الدول الغربية على استخدام مصطلح " الإرهاب الإسلامي".

وحذر الطيب، في سلسلة تغريدات نشرت عبر حساب الأزهر على تويتر، من التأثيرات السلبية لاستخدام ذلك المصطلح "لما يترتب عنه من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة".

أهمل Twitter مشاركة, 1 يعرب #الإمام_الأكبر أ.د/ أحمد #الطيب #شيخ_الأزهر عن استنكاره وغضبه الشديد من إصرار بعض المسئولين في دول غربية على استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي غير منتبهين لما يترتب على هذا الاستخدام من إساءة بالغة للدين الإسلامي والمؤمنين به، ومن تجاهل معيب لشريعته السمحة وما تزخر به من مبادئ pic.twitter.com/d6PyiJvS9w — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 1, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

أهمل Twitter مشاركة, 2 يطالب #شيخ_الأزهر عقلاء الغرب من مسئولين ومفكرين وقادة رأي بضرورة الانتباه إلى أن إطلاق تلك المصطلحات المضللة لن تزيد الأمر إلا كراهية وتعصبا وتشويها لمبادئ الأديان السمحة التي تدعو في حقيقتها لنبذ العنف والحث على التعايش السلمي بين الجميع #الأزهر — الأزهر الشريف (@AlAzhar) October 1, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

وتأتي تصريحات شيخ الأزهر بعد أيام من تصريحات وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانان بشأن الهجوم الذي استهدف المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة، وأسفر الهجوم الذي نفذه، رجل من أصول باكستانية، عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقال الوزير الفرنسي خلال زيارة لمعبد يهودي قرب باريس، الأحد الماضي، إن بلاده "في حرب ضد الإرهاب الإسلامي".

وذكر الوزير بأنه تم إحباط "32 هجوما" في فرنسا على مدى السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن ذلك "يساوي تقريبا هجوما كل شهر".

ورغم أن شيخ الأزهر لم يشر إلى المسؤولين الفرنسيين، إلا أن معلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ربطوها بالجدل الدائر في فرنسا حول تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة.

ماكرون: "الدين الإسلامي يمر بأزمة عميقة"

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أن فرنسا ستتصدى "للانعزالية الإسلامية" الساعية إلى "إقامة نظام مواز له قيم أخرى".

وأضاف أن الدين الإسلامي يمر "بأزمة في جميع أنحاء العالم ولا نراها في بلادنا فقط"، مشدداً على كونها "أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصوليين والمشاريع الدينية السياسية".

واعتبر ماكرون أن السلطات تتحمل جزءا من المسؤولية في تطور ظاهرة "تحول الأحياء إلى مجتمعات منغلقة"، مضيفا "أنهم (الإسلاميين) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا".

ودعا في الوقت نفسه إلى "فهم أفضل للإسلام وتعليم اللغة العربية".

كما طرح ماكرون تفاصيل مشروع قانون ضد ما أسماه بـ"الانفصال الشعوري".

ويهدف المشروع الذي استغرق تحضيره أشهرا وعرف عدة تأجيلات، إلى "مواجهة التطرف الديني وحماية قيم الجمهورية الفرنسية".

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية والمساجد الخاضعة للتدخل الخارجي.

كما ينص على "منع الممارسات التي تهدد المساواة بين الجنسين"، بما في ذلك "شهادات العذرية" التي تحرص بعض الأسر المسلمة على استخراجها قبل الزواج.

الانفصالية: مصطلح مثير للانقسام

وانتقد مدونون وسياسيون فرنسيون ماكرون على اختياره مصطلحا مثيرا للخلاف والفتنة داخل المجتمع، على حد قولهم.

أهمل Twitter مشاركة, 4 ماكرون يبتدع مصطلحا جديدا في حربه على الهوية الإسلامية: الانفصالية.

يتهم ماكرون المسلمين في فرنسا بأنهم انفصاليون. يعتبر الرئيس الفرنسي أن المسلمين يجب أن يكفوا عن الحرص على تميز عقيدتهم ونمط حياتهم واختياراتهم.

هل يمكن أن نتحدث في بلداننا عن انفصالية المتفرنسين؟ #Separatisme — أحمد القاري (@ahmed_badda) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

كذلك، عبرت الهيئات والجمعيات الممثلة للمسلمين عن تخوفها من أن تسهم تصريحات ماكرون وخطته في انتشار خطاب الكراهية ودفع البعض إلى الخلط بين الدين الإسلامي وتصرفات المتطرفين.

في المقابل، يتحدث المتحمسون لمشروع ماكرون عن "خطة الإسلام السياسي للتسلل إلى فرنسا وهدم قيمها العلمانية".

لذا فهم يؤكدون على أهمية تصريحات الرئيس الفرنسي ويقولون إن "التشريع القادم لا يستهدف المسلمين في عقيدتهم بقدر ما يحميهم من خطر الحركات الشمولية والانفصالية ويعزز اندماجهم داخل المجتمع" وفق وصفهم.

وغرد أحدهم بالفرنسية "الأمر متروك لنا لفصل أنفسنا عن الإسلاميين. ولذا يجب علينا تأكيد انفصاليتنا بطرد جميع الأجانب المتطرفين وبسحب الجنسية الفرنسية من مزدوجي الجنسية المسجلين عند الأمن" .

أهمل Twitter مشاركة, 5 Nous devons inverser le #Separatisme : c'est à nous de nous séparer des islamistes. Et pour ça, notre #Separatisme doit s'appeler expulsion de tous les étrangers radicalisés et déchéance de la nationalité française des tous les binationaux fichés S. — Nader Allouche - نادر علوش (@NaderAllouche) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 5

بينما كتب آخر موجها كلامه لماكرون: "خدعة سحرية لطيفة للغاية! في كل مرة تكون فيها فرنسا في أسوأ حالاتها اقتصاديًا واجتماعيًا (إغلاق المطاعم والحانات والمستشفيات تحت الضغط وإفلاس وبطالة واكتئاب، وما إلى ذلك) تطل علينا قائلا إن المشكلة في الإسلام".

أهمل Twitter مشاركة, 6 #Macron

Bravo Mr Le PRES-TIDIGATEUR!

Très beau tour de magie!!A chq fois que la france est au plus mal économiquement et socialement(fermeture restaurants,bars,hopital sous pression,faillites,chômage, depressions,etc..)Vous sortez de votre chapeau que le problème c l'ISLAM ! 👏🏻👏🏻 — Et Biiiiiiiiiiimmmm!!!!!⭐⭐ (@maussad59) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 6

وكان ماكرون قد صرح مرارا أنه "لن يكون هناك أي مكان في فرنسا للذين يحاولون فرض قانونهم الخاص باسم الله أو بمساعدة قوى أجنبية".

ويقرأ بعض المعلقين العرب وأبناء الجالية المسلمة في فرنسا في خطابات ماكرون "استهدافا واضحا لهم ولدينهم دون غيرهم من الأديان والجاليات".

فهم يرون أن خطته لا تهدف إلى محاربة الإرهاب بالأساس، ولكنها تمثل "عودة للسياسات الفرنسية التقليدية بمحاولة قطع أي علاقة ثقافية للأقليات المسلمة في فرنسا ببلدانهم الأصلية".

أهمل Twitter مشاركة, 7 2/1 لا يمكن فهم خطاب #ماكرون المعادي للإسلام بشكل منفصل عن التاريخ الاستعماري الفرنسي

هذا الخطاب نابع من عقيدة مترسّخة في الدولة الفرنسية على وجه خاص، فشلت في تصور #الاسلام كديانة، بل حمَّلته تاريخ قرن وأكثر من العلاقة المضطربة مع #الجزائر بكل أبعادها التي رأت في المسلمين....... — Amani Senwar, (@AmSenwar) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 7

لكن الرئيس ماكرون سبق أن أكد على أن مشروع القانون "لا يستهدف ديانة بعينها بل يستهدف جميع الديانات أو المجموعات التي تشجع على عدم احترام مبادئ الدولة العلمانية".

ويدعو مؤيدو ماكرون إلى "إحداث ثورة لتجديد الخطاب الديني داخل المساجد في فرنسا" ويحذرون من حالة الفوضى والانفلات في الضواحي الباريسية التي تحتضن جاليات مسلمة كبيرة.

في حين يرى معارضوه أن ماكرون انساق وراء أفكار اليمين المتطرف، وناقض بمشروعه مبدأ العلمانية، الذي ينص على أن الدولة لا تتدخل في تنظيم الدين.

كما يرى هؤلاء أن ماكرون يسعى إلى تحقيق جملة من المكاسب السياسية، بتقديم مشروع محاربة "النزعة الانفصالية"، مضيفين أن "الإسلام أصبح شماعة جديدة يعلق عليها ماكرون فشله أو يستقطب بها أصوات اليمين المتطرف، خاصة بعد تراجع شعبيته بسبب احتجاجات أصحاب السترات الصفراء".

أهمل Twitter مشاركة, 8 1 ماكرون النهاردة قال تصريحات بتهاجم الإسلام بشكل مباشر، مش "الإسلام الراديكالي" أو "المتطرف" زي العادة. هكتب هنا شوية تويتات عن التصريحات دي، وليه شايف ان مش غريب إنها تطلع من ماكرون، بل يمكن إن الغريب هي إنها اتأخرت لأكتر من 3 سنين بعد انتخابه. — Abdelrahman Ayyash (@3yyash) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 8

ويذهب آخرون إلى بعد من ذلك، ويعتقدون أن خطة ماكرون وحديثه الدائم عن الإسلام، هي امتداد للتحالفات الخارجية التي تحاول بدورها خلق إسلامها الخاص، حسب تعبيرهم.

أهمل Twitter مشاركة, 10 هزائم ماكرون المتتالية أمام تركيا في مناطق مختلفة .. أجبرته على الانتقام و إعلان الحرب على مسلمي فرنسا من خلال سن قوانين صارمة تفرض عليهم صراحة بين التخلي والردة عن الإسلام أو التخلي عن الجنسية الفرنسية و ترك التراب الفرنسي — معاد الإيمان (@lamlil2) October 2, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 10

وتخشى الأقلية المسلمة في فرنسا، البالغ عددها نحو ستة ملايين نسمة - وهي الأكبر في أوروبا الغربية، من أن يؤثر عليهم القانون المستقبلي بشكل غير عادل.