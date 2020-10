#Macron

Bravo Mr Le PRES-TIDIGATEUR!

Très beau tour de magie!!A chq fois que la france est au plus mal économiquement et socialement(fermeture restaurants,bars,hopital sous pression,faillites,chômage, depressions,etc..)Vous sortez de votre chapeau que le problème c l'ISLAM ! 👏🏻👏🏻