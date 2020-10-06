مرتضى منصور: مصر أهم مني وأخشى عليكم من الإخوان المسلمين

لطالما أثار اسم النائب بمجلس النواب المصري ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأروقة الرياضية والسياسية في جمهورية مصر العربية.

إلا أن قرار اللجنة الأوليمبية المصرية الأخير بمنع منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات وعزله من رئاسة نادي الزمالك كان الأكثر جدلا خلال اليومين الماضيين.

صدر الصورة، facebook @Mr.Mortada.Mansour التعليق على الصورة، مرتضى منصور

ورد النائب المصري على قرر اللجنة الأوليمبية من خلال بيان نشره على صفحته الرسمية في فيسبوك قال فيه: "بدأت اليوم اتخاذ أول خطوات اللجوء إلى القضاء بتقديمي مذكرة للسيد وزير الشباب والرياضة المحترم الدكتور أشرف صبحي طلبت منه فيها إعمال المادة 1 من قانون 71 لـ2017 وباقي مواد هذا القانون أن يعلن بطلان القرار الصادر من اللجنة الأولمبية بتاريخ 4 أكتوبر 2020 المتضمن إيقافي عن مزاولة أي نشاط لمدة 4 أعوام وهو ذات القرار الذي سبق وألغاه قضاء مصر العادل منذ عامين وتضمنت المذكرة أنه في حالة عدم الإعلان عن بطلان قرار اللجنة الأولمبية سيكون هذا قرارًا سلبيًا من حقي الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري".

وشكر المستشار مرتضى منصور جماهير الزمالك وأعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم معه في الأزمة الأخيرة.

وطلب من محبيه عدم النزول إلى الشارع قائلا: "وأنوه لبعض الشباب من جماهير الزمالك الذين علمتُ من بعض المواقع أنهم ينوون النزول في وقفات احتجاجية للتضامن معي وقد أعلنت في قناة الزمالك منذ قليل أن مصر أهم من مرتضى منصور وأخشى عليهم أن يندس وسطهم بعض من الإرهابيين من جماعة الإخوان ويستغلوا تجمعاتهم لنشر الفوضى وهذا مرفوض لأني كما قلت وأكدت أن مصر أهم من مرتضى منصور وأنني أحصل على حقي بالقانون عن طريق القضاء المصري العادل".

وأضاف: "لذلك أناشد الجماهير على مختلف انتماءاتهم بأن تتوحد ليس خلف مرتضى منصور ولكن خلف بلدنا مصر في الظروف التي تمر بها والتربص من الخونة والعملاء الذين يحاولون بشتى الطرق إشاعة الفوضى في وطننا"

أهمل Twitter مشاركة, 1 أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بيانا رسميًا جاء فيه : "أشكر جميع جماهير الزمالك المحترمة وأشكر أعضاء الجمعية العمومية على وقفتهم المحترمة لدعمي في الأزمة التي حدثت مؤخرا والقرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية .

كما أشكر جماهير النادي الأهلي التي وقفت معي أيضًا وساندتني. — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) October 6, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 1

ومن جهتها حذرت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك من أي تجمعات خارج الإطار القانوني قائلة: "صرح مصدر أمني بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادي الزمالك اعتراضا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي".

وأضافت: "تحذر الوزارة من أي تجمعات خارج الإطار القانوني، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية في التعامل مع قرار اللجنة".

أهمل Twitter مشاركة, 2 "صرح مصدر أمنى بتداول بعض صفحات الإنترنت دعوات بالتجمع أمام نادى الزمالك اعتراضًا على قرار اللجنة الأولمبية بشأن رئيس النادي.

وتحذر الوزارة من أى تجمعات ، وستتخذ حيالها الإجراءات القانونية الفورية بكل حسم، وتؤكد على ضرورة الالتزام بالطرق الشرعية فى التعامل مع قرار اللجنة". pic.twitter.com/SEjFmut8kg — 👑Ahmed عاشق الزمالك👑 (@Ahmedalzmalk) October 5, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 2

#مرتضى_بره_الزمالك

وأطلق مستخدمون وسم #مرتضي_بره_الزمالك والذي كان من ضمن قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 67 ألف تغريدة، طالب من خلاله المغردون بتنفيذ القرار ومعاقبة مرتضى منصور.

فقال أبو المعاطي زكي: "‏اللي بينتقد ‫توقيت‬ القرار، لم نسمع رأيه في ‫توقيت‬ الشتائم والإهانات والخوض في الأعراض والافتراءات على مدار سنوات طويلة صوتك كان فين يا نجم، ما سمعناش صوتك وأنت يتم سبك أنت وأبوك، دلوقت تنتقد التوقيت‬، طيب وإيه رأيك في أفعاله؟! تقدر تنتقده".

أهمل Twitter مشاركة, 3 اللي بينتقد #توقيت القرار .. لم نسمع رايه في #توقيت الشتائم والاهانات والخوض في الاعراض والافتراءات علي مدار سنوات طويلة

صوتك كان فيه يا نجم .. ما سمعناش صوتك وانت يتم سبك انت وابوك

دلوقت تنتقد #التوقيت .. طيب وايه رايك في #افعاله ؟! تقدر تنتقده#مرتضي_برة_الزمالك — ابوالمعاطي زكي (@MaatyZaki) October 5, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 3

#كلنا_مرتضى_منصور

وفي المقابل عبر محبو منصور عن وقوفهم إلى جانبه من خلال وسم #كلنا_مرتضي_منصور الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا فيمصر حاصدا أكثر من 155 ألف تغريدة.

فقال أحمد السعيد: "طب لو مرتضى منصور رفض تنفيذ هذا القرار الأهبل المتعجرف، لجنه الحرامية الأولمبي حتعمل إيه؟ وقوف مشجعي النادي أيد واحدة سيزلزل الأرض تحت أقدامهم وسيتم رحيلهم جميعا، أيد واحدة خلف رئيس النادي".

أهمل Twitter مشاركة, 4 طب لو مرتضي منصور رفض تنفيذ هذا القرار الاهبل المتعجرف لجنه الحراميه الأولمبي حتعمل إيه ؟ وقوف مشجعي النادي أيد وآحده سيزلزل الارض تحت اقدامهم وسيتم رحيلهم جميعا أيد وآحده خلف رئيس النادي #كلنا_مرتضي_منصور — ahmed el saied (@Phd_ahmedelsaid) October 4, 2020 نهاية Twitter مشاركة, 4

قرار اللجنة الأولمبية

وبعد انتهاء التحقيقات التي قام بها القاضي رئيس لجنة التحقيق ورئيس محكمة الاستئناف في المخالفات التي تناولها التحقيق ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بالإجماع، الموافقة على ما انتهت إليه مذكرة لجنة التحقيق بتوقيع العقوبات الآتية على مرتضى أحمد محمد منصور رئيس نادى الزمالك للألعاب الرياضية:

أولاً: وقف مرتضى أحمد محمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات.

ثانياً: إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تضمنتها التحقيقات والتي تشكل جريمة جنائية لإعمال شؤونها حيالها.

ثالثاً: إبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية من ألفاظ وعبارات تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.