هيا الشعيبي: ما حقيقة منع الفنانة الكويتية من الظهور في الدراما السعودية؟

عاد اسم الفنانة الكويتية هيا الشعيبي إلى التداول من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بعد الاتهامات التي لاحقتها بالإساءة إلى المملكة عقب وفاة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت.

صدر الصورة، HInstagram @hayaalshuaibi_79 التعليق على الصورة، هيا الشعبي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خبر يفيد بصدور أمر إلى القنوات السعودية يقضي بعدم التعاقد مع الفنانة الكويتية. إلا أن أي جهة رسمية لم تؤكد ذلك.

وكان مغردون سعوديون، قد اتهموا هيا الشعيبي بالإساءة إلى بلادهم وذلك بسبب صورة لأمير قطر تميم بن حمد نشرتها الشعبي عبر حسابها على انستغرام حيث علقت كاتبة: "الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك" في إشارة واضحة منها إلى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #هيا_الشعيبي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 22 ألف تغريدة، مؤكدين أن الدراما السعودية كانت السبب في نجاح هيا الشعيبي الفني.

فقال عبدالرحمن: "النظام والقانون سوف يحاسب هيا الشعيبي محاسبة شديدة وبعد الحساب تبعد لبلادها وتمنع من دخول السعودية تأديبا لها ولأمثالها من الذين ينكرون الجميل، السعودية والسعوديين فتحوا بيوتهم وسكنوا الكويتيين بكل احترام آخر من يتكلم الفاشلة والمتخلفة هيا الشعيبي ناكرة الجميل تستحق العقاب"

كما طالب مواطنون سعوديون بعدم السماح للفنانة الكويتية من الدخول إلى السعودية.

فقال صباح: "الحراك الشعبي وحده ما ينفع لابد من تدخل سلطات أعلى بمنع دخولها للسعودية و منع عرض أي عمل تشارك فيه في أي قناة سعودية أو أي قناة للسعودية فيها طرف ولو بسيط ليس رد على التافهة، لا بل تعليم و تحجيم لأي شخص يفكر يسترزق على حساب السعودية والسعوديين".‏

وردا على الصورة التي نشرتها هيا الشعيبي خلال جنازة أمير الكويت، قال إبراهيم عبدالله الفيروز: "ابحثي يا هيا عن أي مغرد سعودي في ‫تويتر‬ لم يحزن أو يعزي بوفاة أمير الكويت ‫صباح الأحمد الصباح هذا على المستوى الشعبي للسعودية‬. اشتراطات بلدكم بناء على وجود جائحة كورونا‬ أن التشييع والعزاء مقتصر على الأسرة رسميا في ‫الكويت‬ هذه الإجراءات سبق أن فرضت في جميع الدول".

وكانت الشعيبي قد ردت بطريقة غير مباشرة على الهجوم عليها من خلال مقطع فيديو، وقالت: "أحب أشكر كل للي عزوني، والنميمة والكلام الزايد لا راح يودي ولا راح يجيب".

وأضافت: "إن قالوا جسد قلت الكويت وإن قالوا روح قلت السعودية وإن قالوا قلب قلت أهل الدوحة وإن قالوا نسم قلت عمان وإن قالوا الأمان والطيبة في عمرك أقول البحرين، أكثر من كده ما أقدر أقول".