كليوباترا: جدل مصري بعد اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد شخصية ملكة مصر
تصدر اسم الملكة كليوباترا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط موجة من الجدل، وذلك بعد الإعلان عن اختيار ممثلة إسرائيلية لتجسيد شخصية الملكة في فيلم تاريخي مرتقب.
وكانت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، والتي عرفت كبطلة فيلم "المرأة الخارقة"، قد غردت عن الموضوع قائلة إن قصة كليوباترا في الفيلم الجديد ستكون مختلفة عن الإصدارات السابقة، لأنها ستحكي قصة ملكة مصر من خلال أعين نساء أخريات، معلنة ذلك في يوم الفتاة العالمي.
وقوبل خبر الفيلم واختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة "أجنبية" تجسد شخصية الملكة المصرية، في حين انتقد آخرون كونها مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها "المؤيدة للصهيونية".
في حين انتقد آخرون ما وصفوه بـ"تبييض" هوليوود لشخصيات تاريخية.
في المقابل، رد كثيرون على انتقادات البعض، مذكرين بأصول كليوباترا اليونانية، ومنوهين بأنه على الرغم من حكمها لمصر، لكن أصولها كانت تعود لليونان.
من هي كليوباترا؟
- لعبت كليوباترا دورا مهما في تاريخ مصر في القرن الأول قبل الميلاد، إذ كانت آخر من جلس على عرش مصر من أسرة البطالمة، الذين يمتد نسبهم إلى بطليموس الأول، أحد قادة جيوش الاسكندر المقدوني.
- وعاصرت كليوباترا الكثير من التقلبات السياسية الكبرى، بداية من قدوم السياسي والقائد الروماني يوليوس قيصر إلى مصر، وهو من أقامت معه علاقة عاطفية وساعدها في ارتقاء عرش مصر.
- وبعد وفاة قيصر واشتعال اقتتال أهلي في الدولة الرومانية، وارتبطت كليوباترا بالسياسي والقائد الروماني مارك أنطونيوس، وانحازت إليه في مواجهة غريمه أوكتافيوس.
- إلا أن الهزيمة كانت من نصيب جيوش كليوباترا ومارك أنطونيوس، ليقضي الأول نحبه في ساحات القتال بينما تموت الأخيرة منتحرة وتتحول مصر إلى ولاية رومانية.