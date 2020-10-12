كليوباترا: جدل مصري بعد اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد شخصية ملكة مصر

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تصدر اسم الملكة كليوباترا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط موجة من الجدل، وذلك بعد الإعلان عن اختيار ممثلة إسرائيلية لتجسيد شخصية الملكة في فيلم تاريخي مرتقب.

وكانت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت، والتي عرفت كبطلة فيلم "المرأة الخارقة"، قد غردت عن الموضوع قائلة إن قصة كليوباترا في الفيلم الجديد ستكون مختلفة عن الإصدارات السابقة، لأنها ستحكي قصة ملكة مصر من خلال أعين نساء أخريات، معلنة ذلك في يوم الفتاة العالمي.

وقوبل خبر الفيلم واختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استنكر مصريون اختيار هوليوود لممثلة "أجنبية" تجسد شخصية الملكة المصرية، في حين انتقد آخرون كونها مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها "المؤيدة للصهيونية".

في حين انتقد آخرون ما وصفوه بـ"تبييض" هوليوود لشخصيات تاريخية.

في المقابل، رد كثيرون على انتقادات البعض، مذكرين بأصول كليوباترا اليونانية، ومنوهين بأنه على الرغم من حكمها لمصر، لكن أصولها كانت تعود لليونان.

من هي كليوباترا؟