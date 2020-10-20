إذاعة القرآن الكريم: ما قصة الكوميدي المصري محمد أشرف الذي اتهم بالسخرية منها؟

شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوما عنيفا على الكوميدي المصري محمد أشرف، بعد انتشار فيديو له اتهم من خلاله بالإساءة والسخرية من إذاعة القرآن الكريم.

صدر الصورة، facebook التعليق على الصورة، إذاعة القرآن الكريم

#ادعم_اذاعه_القران_الكريم

وأطلق رواد مواقع التواصل وسم #ادعم_اذاعه_القران_الكريم الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في مصر حاصدا أكثر من 13 ألف تغريدة، انقسم من خلالها المستخدمون بين من اعتبر كلام أشرف مسيئا لإذاعة القرآن الكريم، ومن اعتبره مضحكا ولا يسيء للإذاعة.

فقال عبد القادر: "بالنسبة للذي يدعى محمد أشرف ... المبتذل الذي يسخر من إذاعة القرآن الكريم، هو أنت علشان تركب التريند وتتعرف لازم تهبل وتخبط في حاجة كبيرة علشان شهرتك تبقا على حجم اللي بتسخر منه؟ أنت مين علشان تسخر من علماء في الدين".

وفي المقابل دافع كثيرون عن الكوميدي محمد أشرف، معتبرين أن ما قام به مجرد تقليد لمقدمي البرامج في إذاعة القرآن وليس السخرية من الإذاعة.

فقال يوسف عصام: "محمد مغلطش في الدين ولا غلط في الإسلام ولا شتم حد، فين الغلط إنه كان بيقلد سلوب أو طريقة مذيع من إذاعة القرآن الكريم وانه يقول ان وهو صغير كان بيخاف لما المذيع يعمل كذا كذا كذا، دمه خفيف بقى دمه تقيل حاجة متخصكش المهم إنه مغلطش في الدين ومغلطش في حد".

إذاعة القرآن الكريم تعلق

ومن جهتها علقت إذاعة القرآن الكريم ع بر حسابها الرسمي في تويتر بالقول: "إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تشكر كل من قام بتفعيل هاشتاج #ادعم_اذاعة_القرأن_الكريم جزاكم الله خيرا ونفع بكم وأعز بكم الإسلام وأسعد بكم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجمعكم به وباهى بكم ملائكته وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيان لها أنها ستخاطب على الفور الجهات المعنية والتنسيق معها لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه منخطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم التي لها قدسية وتقدير واحترام ومكانة خاصة في قلوب المستمعين من الشعب المصري والعربي، م شددة على أنها لن تتهاون حتى ينال هذا الشخص العقاب الذي يستحقه، على سخريته من قامات إعلامية نعتز ونفتخر بها جميعا، بعدما قدمت برامج دينية هادفة متميزة، رسخت قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف الوسطي " .

وحذرت الهيئة الوطنية للإعلام بشدة " أي جهة أو شخص ينتهج مثل هذا النهج المتدني غير المقبول، والذى أقل من أن يوصف حتى بالانحطاط الأخلاقي " ، وأنها سوف تقوم باتخاذ " كافة الإجراءات القانونية ضده " .

رد محمد أشرف

وبعد الحملة التي تعرض لها محمد أشرف، أكد أنه " لم يكن يقصد الإساءة إلى المقرئين في إذاعة القرآن الكريم، وكان فقط يقلد المذيعين الذين يقدمون البرامج " .

وأضاف أشرف، خلال تصريحات صحفية، أنه " لا يعلم سبب انتشار الفيديو حاليا " ، موضحا أن "الناس أخ ذ ت فيديو قصير دقيقتين بس من حفلة كاملة، عملناها من شهر يناير لسنة 2019، بنتكلم فيها عن التعليق الصوتي بشكل عام، وأخدوا بس فقرة إذاعة القرآن الكريم، أنا مغلطتش في الدين ومغلطتش في المذيعين".