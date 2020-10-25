فيروس كورونا: الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول تثير جدلا في السعودية، وطلاب الجامعات يناشدون الملك

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس في البلاد ستتم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

واسُتقبل القرار الحكومي بترحيب من قبل طلبة المدارس وعائلاتهم، بينما أشعل حالة من الغضب عند طلبة الجامعات الذين طالبوا بأن يعاملوا بالمثل.

#الجامعات_تخاطر_ياملكنا

صدر الصورة، facebook التعليق على الصورة، زارة التعليم في المملكة العربية السعودية

حيث أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسم #الجامعات_تخاطر_ياملكنا والذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 36 ألف تغريدة.

وطالب المغردون بإجراء الاختبارات عن بعد وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم من فيروس كورونا.

فقال فهد: "المرض قاتل، وحتى اللي انصاب سابقاً يُصاب مره ثانية ويكون أخطر من المرة الأولى، ومع ذلك قاعدين نشوف تهاون واسترخاص بحياة الطلاب الجامعيين وذويهم، يعني وش نسوي ندعي عليكم بالمرض؟ عشان تحسون بالخطر؟ والله شيء يقهر".

وناشد مستخدمون الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان بالتدخل لإجراء اختباراتهم عن بعد.

فقالت ريما: "نطالب سيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين حنا ابنائك طلابك وشعبك نعاني من سوء تصرف من الجامعات من ناحية الاختبارات والاحترازات السيئة تجاهنا، فقط نطالب بأن تكون الاختبارات عن بعد لسلامتنا وسلامة اهالينا".

وطالب ناشطون وزارة التعليم بإصدار توضيح بشأن القرارات الخاصة باختبارات الجامعات.

فقال فراج بن منصور الشمري: "نحتاج توضيح من وزارة التعليم حول قرارات التعليم العالي فما يحدث تناقض في قرارات وبيانات الوزارة كما هم طلاب التعليم العام معرضين للإصابة بالفايروس فطلاب الجامعات أيضاً معرضين واعتقد خطر اصابتهم أعلى لأن كثير منهم يتنقلون بين عدة مدن فالبعض ساكن بمدينة مع أهله والجامعة بمدينة أخرى".

وفي المقابل دافع كثيرون عن قرار الوزارة معتبرين أن طلاب الجامعات لديهم من النضج الكافي لحماية أنفسهم من الفيروس.

فقال خالد عسيري: "لأنهم عارفين انكم وصلتو لمرحلة النضج وتعرفون تحمون نفسكم وثاني شيء يعني بس الجامعة هي بتمرضكم أما الكافيهات والمولات والأسواق والمطاعم عادي 24 ساعة برا بس يوم قالو اختبار قلتو نخاف على أهالينا".

في المقابل أشادت عائلات طلاب المدارس بقرار وزارة التعليم السعودية لـ"حرصهم على صحة وسلامة أبنائهم".

فقال محمد بن عيد بن الحسن: "وزارة التعليم‬ تعلن عن آلية ‫الاختبارات النهائية ‬للفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات التعليم العام، مع شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير ولرجال الوزارة لحرصهم على صحة وسلامة طلابنا في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

وزارة الصحة

وحذر وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، قبل أيام من عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، خلال الأسابيع المقبلة، إذا لم يلتزمالجميع بالإجراءات الوقائية، مطالباً بتطبيق الاحترازات الصحية وعدم التهاون فيها.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 323حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد كوفيد19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة فيالمملكة 344,875 حالة.