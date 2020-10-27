مهرجان الجونة: نقاشات حول كورونا والتطبيع على هامش الحدث السينمائي

رافق مهرجان الجونة السينمائي منذ انطلاقه يوم الجمعة الماضي الكثير من الجدل، إذ تداول مغردون مجموعة من مقاطع فيديو تتضمن تصريحات جدلية من فنانين حول فيروس كورونا والمجتمعات الذكورية، بالإضافة إلى انتقادات ودعوات مقاطعة وجهت ضد المهرجان ومؤسسه، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مهرجان الجونة السينمائي

ويقام المهرجان وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، تطلبت مجموعة من الإجراءات الاحترازية، اقتضت ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وتقليل الاعتماد على الأوراق المطبوعة مثل تذاكر العروض وتبديلها بالحجوز الإلكترونية.

وانتقد مغردون الاستمرار بفعاليات المهرجان، بالرغم من الإجراءات الاحترازية المذكورة، خاصة في الوقت الذي تقوم دولا عديدة بخطوات صارمة لمنع تفش جديد لفيروس كورونا مثل إغلاق المطاعم وفرض حظر تجوال في ساعات معينة.

وفي السياق نفسه، أثارت مجموعة من التصريحات لممثلات مصريات حول فيروس كورونا وطريقة التعامل معه جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، منها ما صرحت به الفنانة ياسمين صبري قائلة "البقاء للأقوى"، بالإشارة إلى فيروس كورونا.

وكذلك انتقد مغردون ما قالته الفنانة رانيا يوسف، عند حديثها عن أن "الإنسان حارب الديناصورات، فلم لا نحارب الكورونا؟"، إذ اعتبر مغردون حديثها يدخل في إطار مجموعة من تصريحات مشابهة " تقلل من الخطر الذي يمثله الوباء". إلا أن الفنانة المصرية ردت على الانتقادات قائلة إن ما ذكرته لم يكن سوى"مجرد دعابة".

وفي سياق آخر، انتقد مغردون تكريم الممثل الفرنسي الشهير جيرارد ديبارديو في حفل افتتاح المهرجان، بسبب مواقفه المؤيدة لإسرائيل، وطالب البعض بمقاطعة المهرجان بسببه.