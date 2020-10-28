كرة القدم أو الرحيل... مئات التونسيين يهددون بالهجرة غير الشرعية بعد تعليق نشاط فريقهم الكروي

أثار نزاع رياضي تونسي جدلا واسعا في البلاد، خاصة بعد أن هدد نحو ألفي شخص بالهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا، إثر قرار وصفوه بـ"غير العادل" للاتحاد التونسي بتعليق نشاط فريقهم الكروي.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، هدد نحو ألفي شخص من سكان منطقة الشابة الساحلية جنوب شرق تونس بهجرة جماعية غير قانونية نحو السواحل الإيطالية

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد قرر في 17 تشرين الأول/أكتوبر تعليق نشاط جمعية هلال الشابة ومنعه من المشاركة في المسابقات التي ينظمها لموسم 2020-2021.

وعزا الاتحاد قراره إلى "عدم اكتمال ملف انخراط جمعية الهلال الرياضي الشابي رغم مراسلة النادي وتذكيره في العديد من المرات".

"مهمشون من الدولة"

وكانت مدينة الشابة قد شهدت مظاهرات، وإضراب عام احتجاجا على القرار، وأغلقت العديد من المتاجر والمحلات والإدارات أبوابها، كما عمد متظاهرون إلى اغلاق المدخل الرئيسي للمدينة وأحرقوا إطارات، بينما تظاهر آخرون حاملين رايات الفريق باللونين الأبيض والأخضر.

وقال عضو تنسيقية دعم الهلال الشابي محمد علي عباس لوكالة فرانس برس "أمام هذا الصمت من قبل السلطات على هذه المظلمة، قرّر سكان المنطقة من مختلف الأعمار مغادرة البلاد نحو إيطاليا".

وشكل أنصار النادي هذه التنسيقية لدعم فريقهم وتنظيم الهجرة الجماعية.

وعبر مغردون عن سخطهم حيال القرار ووصفوه بالـ "مهزلة"، كما طالبوا بدعم شعبي للفريق.

ويبدو أن حالة الرفض للقرار قد أدت إلى إعلان وزير الشباب والرياضة، كمال دقيش، أن تعليق نشاط الهلال الشابي من قبل الجامعة التونسية لكرة القدم غير قانوني، وأضاف مهددا "بحل الاتحاد في حالة التقصير أو سوء التصرف".

في المقابل انتقد مغردون آخرون تهديد جمهور فريق الهلال بالهجرة الجماعية باتجاه السواحل الإيطالية، معتبرين هذه "الطريقة الجديدة للاحتجاج "غير مجدية وتنم عن قلة في الوعي المجتمعي".

ونشب خلاف حاد بين رئيس الاتحاد وديع الجريئ ورئيس نادي هلال الشابة توفيق المكشر منذ أشهر بعد ان نشر الأخير تدوينة على موقع فيسبوك يدعو فيها الاتحاد إلى الشفافية في التصرف في الأموال ويطالب بتدقيق إداري.

وفي بيان الثلاثاء، قالت وزارة الشباب والرياضة انها تسعى الى "إيجاد حلول توافقية لحل الاشكال وتغليب المصلحة الوطنية وتجنب حالة الاحتقان التي تعيشها الجهة والحرص على تهدئة الأوضاع خاصة في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد".

ونصبت التنسيقية خيمة في ميناء الشابة لتسجيل أسماء الذين يريدون المشاركة، بحسب مراسل فرانس برس.