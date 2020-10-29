أزمة الخبز: "أقفاص" حديدية لتنظيم طوابير الخبز في دمشق تثير غضبا واسعا

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي في سوريا صورة وصفت بالـ "صادمة"، تظهر أقفاصا من الشباك الحديدية مزدحمة بالأشخاص، وُضعت أمام أحد الأفران الحكومية في العاصمة دمشق "لتنظيم طوابير الخبز".

صدر الصورة، Social Media التعليق على الصورة، أثارت الصورة غضبا واسعا على مواقع التواصل

وكان مدير مخابز دمشق، نائل اسمندر، قد صرح لوسائل إعلام محلية، بأن هذه الطريقة استخدمت "لتنظيم الأدوار فقط، وللفصل بين الرجال والنساء وجنود الجيش". كما أضاف أن "ثقافة الدور (الطوابير) غير موجودة في سوريا".

وعقب ردود الفعل الغاضبة والانتقادات الواسعة عبر مواقع التواصل، أزالت محافظة دمشق الأقفاص واستبدلتها بعلامات على الأرض للفصل بين المواطنين.

وأثارت الصورة التي تداولها سوريون بشكل واسع، موجة واسعة من الغضب والاستنكار، إذ اعتبرها البعض "طريقة جديدة لإذلال الشعب السوري". كما أعادت الجدل حول الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد، وصعوبة الحصول على المستلزمات اليومية ولقمة العيش التي باتت عصية وبعيدة عن متناول يد غالبية السوريين.

ووجه معارضو النظام السوري اللائمة على الحكومة وعلى ما وصفوه بـ "العقلية الأمنية التي تنظم حياة المواطن بالسجون والأقفاص".

وتعاني سوريا من أزمة اقتصادية خانقة منذ اندلاع الاحتجاجات عام 2011. كما تفاقمت الأوضاع في الآونة الأخيرة إثر العقوبات الأمريكية وقانون قيصر الذي دخل حيّز التنفيذ في حزيران/يونيو الماضي، والذي قامت الحكومة السورية على أثره برفع أسعار البنزين والمازوت، وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانخفاض مستمر لقيمة الليرة السورية.

وكانت الحكومة السورية قد لجأت إلى سياسة تقنين في توزيع الخبز، ليصبح شراؤه عن طريق "البطاقة الذكية".