أبو بكر الصديق: مسؤولة بريطانية تستشهد بمقولة له، فكيف كان رد فعل العرب؟

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع تغريدة للناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، نقلت فيها مقولة للصحابي أبو بكر الصديق.

صدر الصورة، Twitter التعليق على الصورة، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وأفريقيا روزي دياز

وقالت دياز في تغريدتها: "يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه (لا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه)".

وأضافت: "يبدأ اليوم العد التنازلي لانعقاد ‫قمة العمل المناخي، في المملكة المتحدة العام المقبل. من واجبنا الحفاظ على الكرة الأرضية. لنعالج معا ظاهرة ‫تغير المناخ‬".

وقبل ذلك بأيام، هنأت دياز المسلمين بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، قائلة: "كل عام والمسلمون في بريطانيا والمنطقة والعالم بأسره، بألف خير بمناسبة المولد النبوي الشريف".

ولقيت تغريدة روزي ترحيبا واسعا من الجمهور العربي بشكل عام، والمسلم بشكل خاص، اذ اعتبر بعضهم أن دياز قد تكون "أفضل دبلوماسية بريطانية جاءت للشرق الأوسط".

فقال وحيد اليافعي: "البريطانيون لم يؤسسوا لمبادئ القانون المشترك الذي كان سببا في النهضة الاقتصادية بالعالم فقط بل جعلوا العالم يتحدث لغتهم، بالقوة الناعمة والدبلوماسية تحدثوا العربية فأحسنوا الحديث، روزي دياز قد تكون أفضل دبلوماسية بريطانية جاءت للشرق الأوسط...".

من جهة أخرى، انتقد مغردون المسؤولين العرب الذين يستشهدون بأقوال لأشخاص مثل نابليون وتشرشل، بينما "يستحون من ذكر حديث نبوي أو مقولة لأحد الصحابة"، على حد قولهم.

فقال سالم فرحاتي: "الناطقة الرسمية باسم الحكومة البريطانية روزي دياز تستشهد بمقولة رائعة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ومسئولي الأعراب يتبجحون وتطول ألسنتهم بالاستشهاد بنابليون وبرنارد وتشرشل ويستحون من ذكر حديث نبوي أو مقولة لأحد الصحابة الكرام، وهكذا يعيش الإسلام جسده عندنا وروحه هناك".

كما تحدث ناشطون عن "جهل العرب بأقوالهم".

فقال هاني الزبالي: "كان القليل يعرف هذه المقولة للخليفة الصديق، ‏الآن و بعد أن أعادت ذكرها غربية الكل سيحفظها، روزي دياز الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، تستشهد بوصية الخليفة‬ أبي بكر الصديق رضي الله عنه ‏تدعو للحفاظ على البيئة، ما درت أنه لم يعمل بها أصلا بديار الإسلام إلا من رحم".

روزي دياز

كانت الحكومة البريطانية قد عينت دياز في يناير/كانون الثاني 2020 خلفاً لأليسون كينغ المتحدثة السابقة، ومعروف عن دياز تغريدها على حسابها الرسمي باللغة العربية، كما أنها سبق أن شاركت المسلمين التهاني في الأعياد الدينية الخاصة بهم.